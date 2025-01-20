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Российские ученые разработали и имплантировали свинье биоэквивалент мочеточника
Ученые Института регенеративной медицины Сеченовского Университета разработали тканеинженерный биоэквивалент для восстановления мочеточника и успешно имплантировали его свинье. Исследования в этом направлении открывают новые перспективы в регенеративной медицине, позволяя использовать более эффективные и менее травматичные методы лечения повреждений мочевыводящих путей и других органов.
Проект поддержан грантом РНФ. При травмах или воспалениях мочевыводящих путей часто возникает их сужение, препятствующее нормальному оттоку мочи и вызывающее болезненные ощущения. Традиционные методы лечения включают использование тканей самого пациента, например, слизистой оболочки щеки или кишечника, для замещения поврежденных участков. Однако такие процедуры травматичны и не всегда эффективны.
Ученые создали на основе коллагена специальную поддерживающую мембрану, повторяющую форму мочеточника. Она временно берет на себя функции поврежденной части органа, а также играет роль подложки, на которую наносятся биочернила, содержащие сфероиды — «шарики» из собственных клеток пациента. Сфероиды выделяют коктейль противовоспалительных, иммуномодулирующих факторов и биологически активных веществ, стимулируя регенерацию мочеточника. По мере рассасывания коллагеновой мембраны она замещается новой, здоровой тканью.
Исследователи имплантировали биоэквивалент свинье с хроническим повреждением мочеточника. Имплант успешно прижился и запустил регенерацию тканей. Сейчас ученые наблюдают за животным, чтобы определить, сколько времени займет полное восстановление.
«Мы работаем над платформенной технологией, которая позволит восстанавливать плоские эпителиальные ткани — кожу, слизистые оболочки. Уже готов к внедрению в клиническую практику биоэквивалент барабанной перепонки, а биоэквивалент мочеточника проходит испытания на животных, и мы видим обнадеживающие результаты», — рассказал руководитель проекта, научный руководитель НТПБ Сеченовского Университета Петр Тимашев.
Клинические испытания биоэквивалента мочевыводящих путей запланированы на 2026 год. После них восстановление мочеточника с помощью тканеинженерных технологий станет доступно пациентам Клинического центра Сеченовского Университета.
В настоящее время Сеченовский Университет находится на финальной стадии получения лицензии на производство биомедицинских клеточных продуктов. Уже в 2025 году пациенты смогут рассчитывать на терапию с использованием готовых к применению в клинической практике биоэквивалентов барабанной перепонки и голосовых складок.
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