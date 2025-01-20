Российские ученые разработали и имплантировали свинье биоэквивалент мочеточника

Ученые Института регенеративной медицины Сеченовского Университета разработали тканеинженерный биоэквивалент для восстановления мочеточника и успешно имплантировали его свинье. Исследования в этом направлении открывают новые перспективы в регенеративной медицине, позволяя использовать более эффективные и менее травматичные методы лечения повреждений мочевыводящих путей и других органов.

Проект поддержан грантом РНФ. При травмах или воспалениях мочевыводящих путей часто возникает их сужение, препятствующее нормальному оттоку мочи и вызывающее болезненные ощущения. Традиционные методы лечения включают использование тканей самого пациента, например, слизистой оболочки щеки или кишечника, для замещения поврежденных участков. Однако такие процедуры травматичны и не всегда эффективны.

Ученые создали на основе коллагена специальную поддерживающую мембрану, повторяющую форму мочеточника. Она временно берет на себя функции поврежденной части органа, а также играет роль подложки, на которую наносятся биочернила, содержащие сфероиды — «шарики» из собственных клеток пациента. Сфероиды выделяют коктейль противовоспалительных, иммуномодулирующих факторов и биологически активных веществ, стимулируя регенерацию мочеточника. По мере рассасывания коллагеновой мембраны она замещается новой, здоровой тканью.

Исследователи имплантировали биоэквивалент свинье с хроническим повреждением мочеточника. Имплант успешно прижился и запустил регенерацию тканей. Сейчас ученые наблюдают за животным, чтобы определить, сколько времени займет полное восстановление.

«Мы работаем над платформенной технологией, которая позволит восстанавливать плоские эпителиальные ткани — кожу, слизистые оболочки. Уже готов к внедрению в клиническую практику биоэквивалент барабанной перепонки, а биоэквивалент мочеточника проходит испытания на животных, и мы видим обнадеживающие результаты», — рассказал руководитель проекта, научный руководитель НТПБ Сеченовского Университета Петр Тимашев.

Клинические испытания биоэквивалента мочевыводящих путей запланированы на 2026 год. После них восстановление мочеточника с помощью тканеинженерных технологий станет доступно пациентам Клинического центра Сеченовского Университета.

В настоящее время Сеченовский Университет находится на финальной стадии получения лицензии на производство биомедицинских клеточных продуктов. Уже в 2025 году пациенты смогут рассчитывать на терапию с использованием готовых к применению в клинической практике биоэквивалентов барабанной перепонки и голосовых складок.

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Сеченовский Университет 8 статей Сеченовский Университет Минздрава России – ведущий медицинский исследовательский университет России, работающий с 1758 года. Сейчас в университете учатся более 26 тысяч студентов, в числе которых свыше 5,5 тысячи иностранцев из 90 государств. Среди 8,2 тысяч сотрудников 47 академиков РАН, более 2,2 тысяч кандидатов и докторов наук. В составе Первого МГМУ имени И. М. Сеченова действует крупнейший в России и Восточной Европе Клинический центр, в котором работает свыше 5 тысяч сотрудников, а половина врачей имеет ученую степень. В центре оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь по 50 профилям. Ежегодно помощь получают более 500 тысяч пациентов. Сегодня Сеченовский Университет – единственный российский университет в топ-250 мирового рейтинга QS по направлению «Медицина» и в топ-100 по направлению «Фармация и фармакология», а также лучший российский университет по направлению «Медицина» шанхайского рейтинга Shanghai Ranking Consultancy и единственный медицинский университет России, который входит в ежегодный рейтинг Forbes «100 лучших российских вузов». В 2024 году вошел в топ-20 российских университетов в рейтинге RAEX («РАЭКС-Аналитика»), заняв 15 место. В топ-5 вузов России по влиянию на научное сообщество в рейтинге влиятельности российских университетов по версии RAEX. Также занял первые места в предметных рейтингах RAEX в направлениях «Медицина» и «Фармация», сохранил за собой третью строчку рейтинга в направлении «Биотехнологии и биоинженерия» и впервые вошел в десятку лучших в направлении «Технологии материалов». Первый среди медицинских университетов в рейтинге университетов стран БРИКС. Сеченовский Университет трансформируется в исследовательский медицинский университет мирового уровня. Одна из его приоритетных задач — развитие науки и прикладных исследований.