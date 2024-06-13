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53 минуты назад
Мария А.
729

Поколение X оказалось более подвержено раку, чем беби-бумеры, «молчаливые» и «великие»

5.5

Американские эпидемиологи, изучив данные 3,8 миллиона пациентов с онкопатологиями, выяснили, растет или замедляется заболеваемость раком в целом и разными его видами в частности от поколения к поколению.

Медицина
# беби-бумеры
# бумер
# бэби-бумеры
# онкозаболевания
# онкологические заболевание
# поколение X
# раковое заболевание
# раковые заболевания
# теория поколений
Химиотерапия
© Anas Alkharboutli, dpa

По подсчетам ВОЗ, примерно у каждого пятого человека за жизнь развивается какая-либо онкопатология, а один из девяти мужчин и одна из 12 женщин умирают по этой причине. Если распространенность некоторых видов рака сегодня снижается, другие начинают поражать все более молодые возрастные группы.

Несмотря на прогресс, который человечество достигло в раннем обнаружении рака, его лечении и уходе за пациентами, остается фундаментальный вопрос: испытываем ли мы в целом более низкую подверженность раку, чем наши предки? Им задались эпидемиологи из Национального института рака в Роквилле (Мэриленд, США), статью которых опубликовал журнал Jama Network.

Отслеживание истории рака, по словам ученых, сложная задача, ведь он развивается на протяжении всей жизни, а период наблюдений в современных онкологических регистрах покрывает максимум несколько десятилетий. Поэтому целью авторов нового исследования было восполнить пробелы в знаниях, воспользовавшись данными о различных демографических группах, и восстановить «траекторию» распространения онкологических болезней на примере Соединенных Штатов Америки — от «великого» (те, кто родился с 1908 по 1927 год) и «молчаливого» поколений (1928-1945 годы) до беби-бумеров (1946-1964 годы) и поколения X (1965-1980 годы).

Эпидемиологи собрали данные о 3,8 миллиона случаев рака из 13-регистровой базы данных SEER. Всего удалось получить 152 матричные диаграммы, охватывающие 50 однолетних возрастов (35-84 года) и 27 календарных лет (1992-2018), а также 76 однолетних когорт (1908-1983) для 21 вида инвазивного рака — злокачественных новообразований, развивающихся из эпителиальных клеток.

В выборку включили мужчин (51,0%) и женщин (49,0%). Этнических групп было несколько: белые неиспаноязычные (71,5%), чернокожие неиспаноязычные (10,4%), латиноамериканцы (9,5%) и уроженцы Азии или тихоокеанских островов (8,6%).

После анализа всех данных авторы пришли к выводу, что заболеваемость многими видами рака значительно возросла у представителей поколения X по сравнению с беби-бумерами. Так, со временем женщины оказались более подвержены раку щитовидной железы (риск выше в 2,76 раза), почек (1,99), прямой кишки (1,84), толстой кишки (1,56), поджелудочной железы (1,39), а также неходжкинским лимфомам (1,40) и лейкемии (1,27).

Мужчины, родившиеся с 1965 по 1980 год, по сравнению с предыдущим поколением чаще сталкивались с раком щитовидной железы (риск выше в 2,16 раза), почек (2,14), прямой кишки (1,80), толстой кишки (1,60), простаты (1,25) и лейкемией (1,34). В то же время распространенность других видов онкопатологий сократилась: в этом списке — рак легких (0,60) и шейки матки (0,71) у женщин, у мужчин — рак легких (0,51), печени (0,76), желчного пузыря (0,85) и неходжкинские лимфомы (0,75).

Когда исследователи сравнили «молчаливое» и «великое» поколения, выяснилось, что у тех, кто родился с 1928 по 1945 год, заболеваемость значительно снизилась — для обоих полов, но сильнее у мужчин, и во всех этнических группах. При сопоставлении данных беби-бумеров и «молчаливых» общая заболеваемость имела смешанный характер. То есть она снижалась в некоторых группах (например, на 5,4% и 10,6% у неиспаноязычных белых женщин и мужчин соответственно), но увеличивалась в других (на 13,0% у латиноамериканок).

«Сравнивая поколение X с беби-бумерами, мы обнаружили, что общая заболеваемость выросла во всех группах, за исключением мужчин из Азии или с островов Тихого океана. Рост варьировался от 5,5% у чернокожих женщин неиспаноязычного происхождения до 28,0% у латиноамериканок. Для мужчин подъем заболеваемости составил от 10,4% у латиноамериканцев до 13,7% у неиспаноязычных белых. Показатель для чернокожих мужчин неиспаноязычного происхождения увеличился на 13,7%, но опустился на 8,2% для азиатов и уроженцев островов Тихого океана. За исключением мужчин-азиатов или выходцев с тихоокеанских островов, это увеличение было больше, чем любое наблюдаемое в предыдущих поколениях», — добавили эпидемиологи.

Однако они подчеркнули, что в абсолютном выражении наивысший уровень заболеваемости выявили у чернокожих мужчин неиспаноязычного происхождения, представлявших поколение X: 1561 случай на 100 000 человеко-лет. Самый низкий совокупный уровень наблюдали у азиатов и уроженцев тихоокеанских островов мужского пола: 519 случаев на 100 000 человеко-лет.

Вообще, если беби-бумеры, особенно мужчины, заболевали раком реже, чем их родители, появившиеся на свет в период 1917-1944 годов, то люди из поколения X (кроме мужчин из Азии и с островов Тихого океана) значительно чаще сталкивались с онкопатологиями — по сравнению с предшественниками.

Графики с данными по самым распространенным видам рака в совокупности. А) неиспаноязычные белые; B) неиспаноязычные чернокожие; C) латиноамериканцы; D) уроженцы Азии или островов Тихого океана / © Philip S. Rosenberg et al., Jama Network, 2024

«Существенный рост, который мы выявили у поколения X по сравнению с беби-бумерами и их родителями, удивил нас. За это время человечество нашло множество предотвратимых причин рака. Инициативы по борьбе с онкологическими заболеваниями привели к существенному снижению потребления табака. Скрининг широко применяют для диагностики предраковых поражений толстой и прямой кишки, шейки матки, матки и молочной железы. Тем не менее число других канцерогенных воздействий растет. К сожалению, как показал подробный сравнительный анализ поколений X и беби-бумеров, рост заболеваемости раком численно обогнал его снижение», — констатировали авторы научной работы.

Они призывали задуматься: какими могут быть показатели по раку для 72 миллионов миллениалов, рожденных с 1981 по 1996 год, когда им исполнится (или уже исполнилось) по 40, 50 и 60 лет? Хотя есть возможности снизить будущее бремя заболеваемости, новые данные вызывают беспокойство: распространенность рака в США может оставаться неприемлемо высокой в ​​течение десятилетий. Тем более стоит учитывать современный образ жизни, к примеру сидячую работу и эпидемию лишнего веса, а также другие факторы, повышающие риск развития онкологических заболеваний.

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Медицина
# беби-бумеры
# бумер
# бэби-бумеры
# онкозаболевания
# онкологические заболевание
# поколение X
# раковое заболевание
# раковые заболевания
# теория поколений
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