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Число смертей от рака удвоится в ближайшие 25 лет
Международная команда ученых проанализировала данные о 36 типах рака в 185 странах с помощью информации, предоставленной проектом Всемирной организации здравоохранения «Глобальная онкологическая обсерватория» (Global Cancer Observatory database). По итогу выяснилось, что к 2050 году число смертей, вызванных этой группой заболеваний, может возрасти почти на 90%.
По оценкам Международного агентства по изучению рака, в 2022 году в мире зарегистрировали 20 миллионов новых случаев онкологических заболеваний, из которых 9,7 миллиона имели летальный исход (46% от общего количества заболевших). В частности, число пациентов, оставшихся в живых через пять лет после постановки диагноза, составило 53,5 миллиона.
Наиболее высокие показатели смертности в 2022 году отмечены при раке поджелудочной железы (89,4%). Общее число летальных случаев от онкологических заболеваний было выше у мужчин (51,7%), лиц в возрасте 75 лет и старше (64,3%), а также у людей, проживающих в Африке (67,2%).
Авторы нового исследования, опубликованного в журнале JAMA Network Open, заключили, что глобальное бремя рака значительно усугубится к 2050 году. Международная исследовательская группа, возглавляемая учеными из Университета Чарльза Стерта (Австралия), проанализировала данные о 36 типах рака у жителей 185 стран, уделив особое внимание различиям, указанным в индексе человеческого развития из базы данных ООН — стандартного инструмента для сравнения уровня жизни, долголетия и грамотности населения разных государств и регионов.
Результаты научной работы показали, что наибольший рост заболеваемости и смертности от рака ожидается в странах с низким уровнем индекса человеческого развития: общее число зарегистрированных случаев в африканских государствах может возрасти на 142,1%, а смертность — на 146,1%. При этом в странах с очень высоким уровнем индекса человеческого развития показатели были более умеренными: число новых случаев увеличивается на 41,7%, а смертей — на 56,8%. В частности, наименьший рост развития онкопатологий ожидается в Европе.
Правда, более высокая динамика рака в развивающихся странах может быть вызвана эффектом низкой базы: в развитых регионах сегодня число случаев рака на душу населения намного выше, чем в более бедных. До недавних пор ученые называли причиной то, что в развитых странах значительно выше средний возраст населения. Однако в 2018 году выяснилось, что более существенная причина в другом: частота рака и смертей от него тем выше, чем меньше членов семьи (детей), причем это верно для родителей обоих полов. О причинах этого необычного эффекта Naked Science писал ранее.
Отметим, несмотря на высокие показатели заболеваемости в странах с очень высоким уровнем индекса человеческого развития, таких как Австралия, выживаемость пациентов там выше. Это не означает, что число умерших от рака на душу населения ниже (в большинстве случаев оно выше): более высокая относительная выживаемость пациентов говорит лишь о том, что среди заболевших в процентах выживает больше, чем в менее развитых странах.
Команда также подтвердила, что мужчины чаще сталкиваются с онкопатологиями и умирают от них, чем женщины. Для сравнения: в 2022 году на мужчин приходились 51,5% всех диагностированных случаев рака и 55,5% смертей, хотя, как известно, доля мужчин в населении в целом ниже 50%.
Этот гендерный разрыв, по прогнозам, будет расти: если в 2022 году показатели заболеваемости и летальности у мужчин были выше на 10,4%, чем у женщин, то к 2050 году число зарегистрированных случаев рака среди мужчин возрастет на 15,8%, а смертности — на 8,0%. Такому положению вещей, вероятно, способствует большая подверженность сильного пола к употреблению табака и алкоголя, а также проблемы в области системы здравоохранения.
Ученые обратили внимание и на соотношение смертности к заболеваемости (mortality-to-incidence ratio, MIR) — показатель, отражающий вероятность смерти после постановки диагноза. В 2022 году он составил 46,6%, однако в странах с низким индексом человеческого развития достиг 69,9%, а в странах с очень высоким индексом — 33,6%.
Так как результаты исследования показали, что неравенство в бремени рака с течением времени будет усиливаться, команда призвала улучшить доступ к качественной медицинской помощи (включая профилактику, раннюю диагностику и эффективное лечение рака) в странах с низким индексом человеческого развития.
«Без решительных действий мы рискуем столкнуться с глобальным кризисом в области онкологии. Инвестиции в профилактику и лечение рака сегодня помогут спасти миллионы жизней в будущем», — подытожили авторы нового исследования.
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