Пристрастие к каннабису повысило риск рака головы и шеи

В новом крупном исследовании американские ученые выявили связь между наличием зависимости от марихуаны и более высокой вероятностью онкологических патологий в голове и шее. Вывод основан на анализе базы данных с клиническими записями пациентов за 20 лет, до апреля 2024 года, из 64 медицинских организаций США.

Термином «рак головы и шеи» обозначают различные злокачественные опухоли в области горла, гортани, носа, пазух и рта или в этих органах. В группу входят рак полости рта, глотки, гортани, ротоглотки (языка, миндалин и задней стенки горла) и прилегающих слюнных желез, а также носа и носоглотки. Этот тип рака считается шестым по распространенности в мире.

Специалисты из нескольких исследовательских вузов Калифорнии (США) решили оценить клиническую взаимосвязь между употреблением каннабиса и злокачественными опухолями головы и шеи. Для этого они изучили медицинскую базу данных, насчитывающую более четырех миллионов пациентов. Примерно у 116 тысяч из них диагностировали зависимость от каннабиноидов.

В указанной группе пациентов рак головы и шеи наблюдался заметно чаще. Сделав поправки на демографические и другие факторы, исследователи рассчитали, что у пристрастившихся к каннабису вероятность заболеть каким-то из видов рака головы и шеи была от 3,5 до пяти раз выше, чем у людей, не употреблявших это психоактивное вещество. По раку полости рта отношение рисков составило 2,51, ротоглотки — 4,9, а гортани — 8,39. Тенденция была одинаковой как у людей старшего возраста, так и у более молодых.

Впрочем, специалисты оговорились, что структура исследования не позволяет сделать вывод о причинно-следственной зависимости, а лишь указывает на корреляцию.

Среди ограничений научной работы авторы упомянули то, что о пристрастии к каннабису могли сообщать не все пациенты, к тому же отсутствовали данные о дозе, частоте и способах употребления. Помимо этого, на результаты могло повлиять то, что расстройства из-за курения марихуаны часто сопровождаются употреблением алкоголя и табака, говорится в статье, опубликованной в журнале JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery.

Ученые подчеркнули важность научных работ в этой области, учитывая растущие масштабы употребления каннабиса молодежью и тенденцию к его полной легализации. Из другого исследования ранее стало известно, что в Соединенных Штатах марихуана недавно впервые опередила алкоголь по уровню частого употребления.

Изучив данные 27 национальных соцопросов с 1979 по 2022 год, автор работы Джонатан Колкинс (Jonathan P. Caulkins) из Университета Карнеги — Меллона выяснил, что в 2022 году 17,7 миллиона американцев курили марихуану ежедневно или почти каждый день, а спиртное с той же частотой пили 14,7 миллиона жителей страны. Также исследователь подсчитал, что с 1992-го число людей, часто употребляющих каннабис, увеличилось в 15 раз.

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