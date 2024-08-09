Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Пристрастие к каннабису повысило риск рака головы и шеи
В новом крупном исследовании американские ученые выявили связь между наличием зависимости от марихуаны и более высокой вероятностью онкологических патологий в голове и шее. Вывод основан на анализе базы данных с клиническими записями пациентов за 20 лет, до апреля 2024 года, из 64 медицинских организаций США.
Термином «рак головы и шеи» обозначают различные злокачественные опухоли в области горла, гортани, носа, пазух и рта или в этих органах. В группу входят рак полости рта, глотки, гортани, ротоглотки (языка, миндалин и задней стенки горла) и прилегающих слюнных желез, а также носа и носоглотки. Этот тип рака считается шестым по распространенности в мире.
Специалисты из нескольких исследовательских вузов Калифорнии (США) решили оценить клиническую взаимосвязь между употреблением каннабиса и злокачественными опухолями головы и шеи. Для этого они изучили медицинскую базу данных, насчитывающую более четырех миллионов пациентов. Примерно у 116 тысяч из них диагностировали зависимость от каннабиноидов.
В указанной группе пациентов рак головы и шеи наблюдался заметно чаще. Сделав поправки на демографические и другие факторы, исследователи рассчитали, что у пристрастившихся к каннабису вероятность заболеть каким-то из видов рака головы и шеи была от 3,5 до пяти раз выше, чем у людей, не употреблявших это психоактивное вещество. По раку полости рта отношение рисков составило 2,51, ротоглотки — 4,9, а гортани — 8,39. Тенденция была одинаковой как у людей старшего возраста, так и у более молодых.
Впрочем, специалисты оговорились, что структура исследования не позволяет сделать вывод о причинно-следственной зависимости, а лишь указывает на корреляцию.
Среди ограничений научной работы авторы упомянули то, что о пристрастии к каннабису могли сообщать не все пациенты, к тому же отсутствовали данные о дозе, частоте и способах употребления. Помимо этого, на результаты могло повлиять то, что расстройства из-за курения марихуаны часто сопровождаются употреблением алкоголя и табака, говорится в статье, опубликованной в журнале JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery.
Ученые подчеркнули важность научных работ в этой области, учитывая растущие масштабы употребления каннабиса молодежью и тенденцию к его полной легализации. Из другого исследования ранее стало известно, что в Соединенных Штатах марихуана недавно впервые опередила алкоголь по уровню частого употребления.
Изучив данные 27 национальных соцопросов с 1979 по 2022 год, автор работы Джонатан Колкинс (Jonathan P. Caulkins) из Университета Карнеги — Меллона выяснил, что в 2022 году 17,7 миллиона американцев курили марихуану ежедневно или почти каждый день, а спиртное с той же частотой пили 14,7 миллиона жителей страны. Также исследователь подсчитал, что с 1992-го число людей, часто употребляющих каннабис, увеличилось в 15 раз.
В психологии глубоко укоренилось предположение о том, что люди не любят прилагать умственные усилия и предпочтут скорее физическую боль. Хотя руководители и педагоги могут не согласиться с этой гипотезой, авторы нового метаанализа нашли ей подтверждение.
Ученые выяснили, что голый землекоп — подземный грызун, живущий до 40 лет, — утратил ряд функциональных генов CD1. Гены семейства CD1 у млекопитающих отвечают за синтез белков, участвующих в защите организма от инфекционных заболеваний. Полученные данные указывают на то, что иммунная система голого землекопа значительно перестроилась и использует другие — CD1-независимые —молекулярные механизмы.
Белорусские инженеры исследовали влияние горячего цинкования на хрупкое разрушение стальных конструкций
Во многих научных трудах отмечается, что технологический процесс горячего цинкования как вида антикоррозионной защиты способен негативно влиять на прочностные характеристики металлического изделия. Белорусские инженеры исследовали возможные причины возникновения повреждений внутренней структуры стальных элементов в результате такой обработки.
Ученые выяснили, что голый землекоп — подземный грызун, живущий до 40 лет, — утратил ряд функциональных генов CD1. Гены семейства CD1 у млекопитающих отвечают за синтез белков, участвующих в защите организма от инфекционных заболеваний. Полученные данные указывают на то, что иммунная система голого землекопа значительно перестроилась и использует другие — CD1-независимые —молекулярные механизмы.
В психологии глубоко укоренилось предположение о том, что люди не любят прилагать умственные усилия и предпочтут скорее физическую боль. Хотя руководители и педагоги могут не согласиться с этой гипотезой, авторы нового метаанализа нашли ей подтверждение.
Со времен Чарлза Дарвина биологов крайне беспокоил кембрийский взрыв биоразнообразия: получалось, что множество сложных организмов почти одномоментно возникли из очень простых. Это казалось противоречащим естественному отбору. В новой научной работе ученые показали сходные события за полтора миллиарда лет до кембрийского взрыва.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Вся правда о ленд-лизе: зачем Сталин признал, что проиграл бы Гитлеру без американской помощи?
Невероятные изображения чужеродных форм жизни в организме человека
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии