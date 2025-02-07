После легализации каннабиса доля заядлых курильщиков и случаи шизофрении среди них резко выросли

Канадские исследователи изучили статистику о числе людей с пристрастием к «травке» и распространенности у них шизофрении в самой населенной провинции своей страны — Онтарио. Оказалось, за 17 лет, в течение которых продажу марихуаны в Канаде сначала частично, а затем полностью легализовали, доля новых случаев шизофрении, связанных с расстройствами из-за употребления каннабиса, увеличилась почти втрое — с 3,7% до 10,3%.

Медики неоднократно сообщали о негативном воздействии каннабиса на когнитивные функции людей при его регулярном употреблении. Также подобная практика грозит повышенным риском психических нарушений, в том числе тревожных расстройств и шизофрении.

В новой статье, вышедшей в журнале JAMA Network Open, специалисты в области здравоохранения из Оттавского университета, Университета Торонто и ряда других исследовательских центров решили проследить, как в Онтарио изменилась ситуация с шизофренией и расстройствами из-за употребления каннабиса после либерализации марихуаны для медицинских целей (2015 год) и полной легализации (2018 год).

Исследование охватило период с 2006 по 2022 год и более 13,5 миллиона жителей региона от 14 до 65 лет. По его итогам выяснилось, что число госпитализаций из-за связанных с каннабисом расстройств после полной легализации выросло в 3,7 раза, с 1,3 до 4,6 на 1000 человек.

За весь рассмотренный период более 118 тысяч жителей (0,9% населения Онтарио) обращались в отделения неотложной помощи или попадали в больницы из-за пристрастия к «травке». У 10 583 человек с подобными расстройствами развилась шизофрения.

Анализ статистики также показал, что в течение 17 лет процент людей с таким психиатрическим диагнозом, которые до того лечились в больнице по поводу зависимости от каннабиса, стабильно увеличивался и поднялся с 7% до 16%. Доля новых случаев шизофрении, связанных с расстройствами из-за курения марихуаны, почти утроилась, подскочив с 3,7% до 10,3%.

Кроме того, авторы исследования подсчитали, что с 2006 по 2022 год процент жителей Онтарио от 18 лет и старше, которые из-за активного употребления каннабиса подвергаются умеренному или высокому риску появления зависимости и социальных проблем, вырос в 3,2 раза, с 6% до 19,4%. При этом доля взрослых, сообщивших о курении марихуаны за последний год, в тот же период поднялась в 2,5 раза, с 13,4% до 32,9%.

Комментируя результаты в пресс-релизе, авторы отметили, что новое исследование не разрешает продолжающиеся споры о том, может ли интенсивное употребление каннабиса вызывать шизофрению. Тем не менее у таких больных активное курение марихуаны ухудшает симптомы и прогнозы, предупредили медики. Они также выразили обеспокоенность по поводу выявленных тенденций и подчеркнули необходимость целевой профилактики, особенно среди молодежи.

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