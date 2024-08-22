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3 минуты назад
Юлия Трепалина
11

Слабую гибкость тела связали с повышенным риском преждевременной смерти

4.7

Гибкость, то есть способность человека совершать движения разными частями тела с большой амплитудой, считают одним из важных составляющих физического здоровья. Новое международное исследование показало, что степень гибкости может влиять на то, как долго проживет человек средних лет.

Медицина
# гибкость тела
# здоровье
# продолжительность жизни
# риск смерти
# физическая активность
растяжка
Кадр из фильма «Кровавый спорт» / © Warner Bros.

Авторы прошлых научных работ не раз отмечали, что хорошая физическая форма — надежный прогностический фактор, говорящий о вероятности продолжительной жизни у взрослых людей. Напротив, слабая физическая форма обычно сочеталась с неблагоприятными исходами.

Как правило, в подобных исследованиях о состоянии человека судили по аэробной или кардиореспираторной выносливости. Хотя упражнения на гибкость входят в большинство программ тренировок, в научных оценках физической формы людей этот параметр фигурировал реже. Также недостаточно исследована связь между этим качеством и дожитием в зрелом возрасте.

Восполнить пробел взялась группа медиков из Бразилии, Великобритании, Канады и США. Статью о результатах их работы опубликовал журнал Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.

Исследователи проанализировали данные об антропометрических, медицинских и жизненных показателях 3139 человек (66% — мужчины) с марта 1994-го по октябрь 2022 года. Вошедшие в выборку добровольцы не были спортсменами, их возраст колебался от 46 до 65 лет.

С помощью комплекса из 20 видов движений, затрагивавших семь разных суставов, медики оценили гибкость людей и вычислили индекс Flexindex (от нуля до 80 баллов). На основании статистики смертности рассчитали коэффициент риска смерти участников и проследили, как с ним коррелировал индекс гибкости.

За время наблюдений (в среднем 12,9 года) из общей выборки умерли 302 человека — 224 мужчины и 78 женщин. Исследователи выявили обратную зависимость между показателем Flexindex и вероятностью смерти добровольцев. У выживших обоего пола он был почти на 10% выше, чем у скончавшихся. При этом в целом у женщин индекс гибкости оказался на 35% выше, чем у мужчин.

После поправок на возраст, индекс массы тела и состояние здоровья риск смерти у мужчин и женщин с низкими показателями Flexindex в 1,87 и 4,78 раза соответственно превысил такую же вероятность у людей с развитой гибкостью.

«В прошлых исследованиях хорошая аэробная выносливость, мышечная сила и способность удерживать равновесие коррелировали с низкой смертностью. Теперь нам удалось показать, что ухудшение гибкости тела сопутствует низкой выживаемости у людей среднего возраста», — подытожил один из авторов новой работы доктор Клаудио Жил С. Араужу (Claudio Gil S. Araújo) из клиники CLINIMEX в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Медики рекомендовали в дальнейших исследованиях оценить, способствует ли улучшение гибкости в результате тренировок более продолжительной жизни.

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Медицина
# гибкость тела
# здоровье
# продолжительность жизни
# риск смерти
# физическая активность
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Антропология
# внешность
# красота
# привлекательность
# продолжительность жизни
# риск смерти
# смертность
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56 минут назад
Вот будет хорошо. Всем привет, не надо ругаться. Лукашевич, а вы чей долбо????

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Dm X
1 час назад
Алексей, В точку!👍

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

Dm X
1 час назад
Андрей, те самые люди с планеты Земля отверстие просверлили в стенках МКС... Даже там нет братства один мериканский эгоизм!😂😂😂

Стало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтовСтало известно об очередной проблеме со спасением застрявших на МКС астронавтов

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Андрей Лукашевич
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