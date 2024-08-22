Слабую гибкость тела связали с повышенным риском преждевременной смерти

Гибкость, то есть способность человека совершать движения разными частями тела с большой амплитудой, считают одним из важных составляющих физического здоровья. Новое международное исследование показало, что степень гибкости может влиять на то, как долго проживет человек средних лет.

Авторы прошлых научных работ не раз отмечали, что хорошая физическая форма — надежный прогностический фактор, говорящий о вероятности продолжительной жизни у взрослых людей. Напротив, слабая физическая форма обычно сочеталась с неблагоприятными исходами.

Как правило, в подобных исследованиях о состоянии человека судили по аэробной или кардиореспираторной выносливости. Хотя упражнения на гибкость входят в большинство программ тренировок, в научных оценках физической формы людей этот параметр фигурировал реже. Также недостаточно исследована связь между этим качеством и дожитием в зрелом возрасте.

Восполнить пробел взялась группа медиков из Бразилии, Великобритании, Канады и США. Статью о результатах их работы опубликовал журнал Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports.

Исследователи проанализировали данные об антропометрических, медицинских и жизненных показателях 3139 человек (66% — мужчины) с марта 1994-го по октябрь 2022 года. Вошедшие в выборку добровольцы не были спортсменами, их возраст колебался от 46 до 65 лет.

С помощью комплекса из 20 видов движений, затрагивавших семь разных суставов, медики оценили гибкость людей и вычислили индекс Flexindex (от нуля до 80 баллов). На основании статистики смертности рассчитали коэффициент риска смерти участников и проследили, как с ним коррелировал индекс гибкости.

За время наблюдений (в среднем 12,9 года) из общей выборки умерли 302 человека — 224 мужчины и 78 женщин. Исследователи выявили обратную зависимость между показателем Flexindex и вероятностью смерти добровольцев. У выживших обоего пола он был почти на 10% выше, чем у скончавшихся. При этом в целом у женщин индекс гибкости оказался на 35% выше, чем у мужчин.

После поправок на возраст, индекс массы тела и состояние здоровья риск смерти у мужчин и женщин с низкими показателями Flexindex в 1,87 и 4,78 раза соответственно превысил такую же вероятность у людей с развитой гибкостью.

«В прошлых исследованиях хорошая аэробная выносливость, мышечная сила и способность удерживать равновесие коррелировали с низкой смертностью. Теперь нам удалось показать, что ухудшение гибкости тела сопутствует низкой выживаемости у людей среднего возраста», — подытожил один из авторов новой работы доктор Клаудио Жил С. Араужу (Claudio Gil S. Araújo) из клиники CLINIMEX в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Медики рекомендовали в дальнейших исследованиях оценить, способствует ли улучшение гибкости в результате тренировок более продолжительной жизни.

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