Разработчики из Т-Банка создали бесплатный сервис онлайн-досок Unidraw

В 2022 году банк столкнулся с необходимостью в эффективной онлайн-доске для координации работы своих сотрудников. Как оказалось, ее проще сделать самому, чем искать действительно хорошее решение, поддерживаемое в России.

Множество организаций по всему миру уже давно используют так называемые виртуальные доски, платформы для совместной работы распределенных команд, в том числе таких, где часть или все сотрудники работают удаленно. Многим такие доски известны по Miro, когда-то российскому стартапу, который в 2022 году объявил об ограничении работы в России.

Виртуальные доски — приложение достаточно удобное, но чтобы оно работало полноценно, нужно сочетание множества мелочей, работающих без накладок. В «Т-Банке» еще в 2022 году озаботились поиском замены, и быстро выяснили, что здесь все не так просто. Все подходящие параметры вроде бы сочетал в себе BoardOs, но его китайский разработчик не имел никаких планов по развертыванию бизнеса в России. Была даже идея о переходе на опенсорсные решения, но там возникли другие сложности: где-то не было нужных функций, где-то доска не работал нормально при большом количестве пользователей.

В результате в «Т-Банке» начали создавать Unidraw — собственное решение на базе опенсорсного-проекта с P2P-шифрованием передачи данных. В начале, в сентябре 2022 года, запустили с минимумом функций — возможность делиться ссылками на доски, сохранение результатов работы в личном кабинете и так далее. Но за два года сервис разросся до 30 тысяч пользователей, хотя его никто специально не продвигал даже среди сотрудников банка.

В итоге пришлось переписать «движок» сервиса, а попутно и существенно изменить его наполнение. В итоге чаще всего в приложении используют несколько видов организации совместной работы. Один из них — «ретроспектива», то есть регулярные встречи в командах, где участники обсуждают, что удалось сделать за неделю в рамках проекта, что не удалось и что можно улучшить.

Еще один из шаблонов Unidraw / © «Т-банк»

Другой формат — brainstorming, генерирование идей. В нем есть функция записи идей на «стикерах», размещаемых на досках Unidraw. Здесь же идеи подвергают коллективному обсуждению. Еще можно создавать различные сценарии развития проекта или компании в целом, анализировать их влияние на стратегию.

Другой вариант работы, относящийся к структуризации процессов и планированию — канбан-доска. Как известно, «канбан» — это система организации производства и снабжения, позволяющая реализовать принцип «точно вовремя». В формате виртуальной доски это означает наглядное отображение задач, стадий разработки и прогресса в том или ином важном направлении с тем, чтобы реализовать желаемое на этом направлении в нужные сроки. Близкая по духу функция — Gantt Chart, средство составление графика для выполнения основных задач и этапов реализации той или иной стратегии в заданное время. Разработчики «Т-Банка» дают возможность ознакомиться с их приложением по ссылке.

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