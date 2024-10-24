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Астрономы повысили шансы найти жизнь в системе TRAPPIST-1
До недавних пор системы красных карликов считали практически безнадежными в смысле возможной обитаемости из-за мощных вспышек таких звезд. Теперь выяснилось, что на их мирах миллиарды лет может сохраняться комфортная, богатая водой атмосфера.
Красные карлики, по подсчетам астрономов, — больше 70% всех звезд в Млечном Пути и абсолютное большинство вообще во Вселенной. У этих маломассивных, тусклых и не слишком горячих светил есть одно весомое преимущество: они очень долго «живут», то есть «сжигают» термоядерное топливо в своих ядрах.
Этот процесс, возможно, способен длиться даже гораздо дольше, чем существует сама Вселенная. Для сравнения, такие тяжеловесные звезды, как знаменитая Бетельгейзе (массой как минимум в 16 Солнц), «перегорают» всего за 10-15 миллионов лет и взрываются сверхновыми.
Правда, при всей своей, казалось бы, вялости и медлительности красные карлики время от времени производят такие вспышки, по сравнению с которыми солнечные выглядят безобидными. Многих ученых это привело к неутешительному выводу о невозможности жизни на планетах у подобных звезд: по мнению исследователей, радиация красных карликов быстро выжигает все живое и по большей части не позволяет сохраняться даже условиям для возможной жизни — полностью испаряет поверхностную воду.
Недавно исследователи из Вашингтонского университета (США) пришли к выводу, что это не совсем так. Более того, в статье для журнала Nature Communications ученые отметили, что прямо сейчас нельзя исключать существование пригодной для жизни атмосферы на некоторых известных науке каменистых планетах возле красных карликов. В частности, в системе TRAPPIST-1 в 40 световых годах от нас.
Эта система прославилась тем, что в ней наблюдают целую россыпь примерно одинаковых по размерам твердых землеподобных миров практически на круговых орбитах. Причем три из них расположены в так называемой зоне Златовласки — на идеальном расстоянии от звезды, где не слишком жарко и не слишком холодно, а как раз так, как нужно для существования воды в жидком состоянии.
Американские астрономы решили для примера сравнить положение дел на двух планетах в этой системе: ближайшей к звезде TRAPPIST-1b и четвертой по дальности TRAPPIST-1e. Обе во много раз ближе к своему солнцу, чем Меркурий к нашей звезде. Но само это солнце — красный карлик, который немногим крупнее Юпитера. При таком раскладе TRAPPIST-1e оказывается как раз в зоне потенциальной обитаемости.
На основе всех своих данных об этих мирах ученые смоделировали процесс их эволюции. К слову, эта система существует, по оценкам, уже 7,6 миллиарда лет, то есть на три миллиарда лет старше Солнечной. Моделирование показало, что для TRAPPIST-1b в целом все действительно плачевно, как и показывают наблюдения телескопа «Джеймс Уэбб». Но у четвертой планеты есть большие шансы оказаться второй Землей.
По расчетам астрономов, с поверхности TRAPPIST-1e влага тоже должна была стремительно улетучиваться еще на ранних этапах. Но огромное количество воды могло образовываться в мантии планеты, потом выйти наружу и создать вполне стабильную атмосферу.
Как подчеркнули ученые, рассматривать ближайшие к красным карликам экзопланеты гораздо легче, чем миры более отдаленные, поэтому пока нет точных данных наблюдений о наличии или отсутствии у TRAPPIST-1e пригодных для жизни условий, но именно это и интересно. Добавим, что обнадеживающие землеподобные планеты наблюдают и возле других красных карликов. Один из самых известных примеров — система ближайшей к Солнцу звезды Проксима Центавра.
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