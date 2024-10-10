Молодежь и пожилые предпочли пополнять знания по-разному

Люди часто ищут информацию из любопытства, не преследуя каких-то целей. Из научной литературы известно, что с годами эта склонность у человека может ослабевать. Однако мало кто изучал, меняется ли с возрастом то, как люди предпочитают пополнять знания. Группа психологов из Великобритании и Германии провела эксперимент, чтобы ответить на этот вопрос.

Желающих поучаствовать в исследовании — почти 500 человек — набрали среди посетителей Музея науки в Лондоне. Возраст участников варьировался от 12 до 79 лет, а чуть больше половины из них составили женщины.

После заполнения анкет добровольцам предложили на компьютере выбрать наиболее интересную им тему из пяти: мифические звери, экспедиции прошлого, доисторические животные, малоизвестные ученые и малоизвестные страны. В процессе эксперимента она не менялась.

Каждая тема включала восемь разделов, мало известных широкой публике. Например, «Глиптодон» для доисторических животных, «Дарьенский проект» — для экспедиций прошлого. Участников попросили оценить уровень имеющихся знаний по ним, используя семибалльную шкалу Ликерта. Ноль соответствовал ответу «совсем ничего не знаю», а шесть — «знаю все, что можно знать».

Внутри разделов рассказывалось о 10 связанных с ними фактах. Например: «Глиптодоны обитали как в Северной, так и в Южной Америке». Эту информацию собрали в интернете и изложили простым языком, понятным даже читателю без предварительных знаний по теме.

Испытуемые по своему желанию могли заходить в раздел и подробно знакомиться с фактами о нем либо быстро переходить в следующий, нажав кнопку «завершить задание». Время при этом не ограничивали: люди изучали информацию в разделе так долго, как хотели, и могли переключиться на другой в любой момент. Выйти из эксперимента тоже разрешалось в любое время.

Изучая разделы, участники оценивали, насколько любопытными они им казались и насколько заинтересовали изложенные внутри факты. Также экспериментаторы фиксировали, сколько времени испытуемые проводили в разделах и как быстро переключались между ними.

Анализ полученных данных выявил у добровольцев молодого и старшего возраста существенные различия в том, как они предпочитали пополнять знания. Более взрослые участники чаще оставались в рамках одной темы и глубже знакомились с ней. Молодежь, напротив, стремилась охватить больше разделов и активнее переключалась с одного на другой.

Связанная с возрастом тенденция была не слишком явной, но последовательной: с каждым дополнительным годом жизни предпочтение оставаться в рамках одного раздела, а не переходить в следующий, усиливалось. Авторы исследования, вышедшего в журнале Psychology & Aging, предположили, что такая склонность связана с более обширным объемом знаний у людей постарше. Кроме того, на решение остаться внутри раздела или переключиться на следующий влияла интересность изложенных там фактов.

Результаты эксперимента продемонстрировали, что с возрастом предпочитаемая модель получения информации и пополнения знаний может изменяться. По мнению исследователей, это стоит учитывать при разработке учебных программ и курсов, планировании музейных экспозиций, а также при предоставлении сведений о здоровье.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.