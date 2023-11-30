Здоровая диета может добавить 10 лет жизни

Отказ от вредных продуктов и переход на правильное питание не только улучшают самочувствие, но и увеличивают продолжительность жизни. Об этом сообщила международная группа диетологов, специалистов общественного здравоохранения, исследователей зависимостей, специалистов в области сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний.

Согласно предыдущим исследованиям, нездоровое питание ежегодно приводит более чем к 75 тысячам преждевременных смертей только в Великобритании, включая почти 17 тысяч смертей в возрастной группе 15-70 лет. А американские ученые установили, что более здоровый тип питания может снизить риск ранней смерти.

Теперь ученые из Норвегии, Австралии и Великобритании выяснили, как соблюдение руководства Eatwell по сбалансированному питанию влияет на продолжительность жизни.

В нем есть рекомендации по потреблению пяти порций фруктов и овощей в день, цельнозерновых продуктов, углеводов с высоким содержанием клетчатки и молочных продуктов с низким содержанием жира и сахара. Кроме того, эксперты советуют потреблять не более 70 граммов красного или обработанного мяса в день и заменять его продуктами с более низким содержанием жира, белков и с высоким содержанием клетчатки.

Ученые воспользовались данными UK Biobank — долгосрочного исследования, направленного на изучение влияния генетической предрасположенности и воздействия окружающей среды на развитие заболеваний. Всего оказалось 467 354 участника. Их распределили на несколько групп на основе привычного питания (нездоровое, промежуточный тип и правильное). Также ученые учли изменения в рационе с течением времени, вредные привычки, физическую активность и другие факторы, влияющие на продолжительность жизни. Результаты опубликованы в журнале Nature Food.

Ожидаемая продолжительность жизни (то есть предполагаемое количество оставшихся лет жизни) 40-летнего человека с промежуточным типом питания составила 44,7 года для женщин и 41,5 года для мужчин. Для 70-летнего человека — 17,6 года для женщин и 15,5 года для мужчин.

Предполагаемый эффект при полном и длительном переходе с нездоровой диеты до соблюдения Eatwell составил 8,6 года (UI 6,8-10,2 года) для 40-летних женщин и 8,9 года (UI 7,2-10,8 года) для 40-летних мужчин. Соответствующий прирост для 70-летних женщин и мужчин составил 4,4 года (UI 3,6-5,4 года) и четыре года (UI 3,4-5,1 года) соответственно.

Ожидаемое количество лет жизни, полученное за счет изменений в питании / © Nature Food

Наибольший эффект достигался за счет потребления большего количества цельнозерновых продуктов, орехов и фруктов, но меньшего количества подслащенных напитков и обработанного мяса.

По словам ученых, понимание вклада устойчивых изменений в рационе в продолжительность жизни может стать руководством для изменений в политике здравоохранения разных стран. Они также предложили применять разные методы мотивации, например повышать налоги на нездоровые продукты и субсидировать здоровую пищу.

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