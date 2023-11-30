  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
22 минуты назад
Дарья Сидельникова
14

Здоровая диета может добавить 10 лет жизни

3.8

Отказ от вредных продуктов и переход на правильное питание не только улучшают самочувствие, но и увеличивают продолжительность жизни. Об этом сообщила международная группа диетологов, специалистов общественного здравоохранения, исследователей зависимостей, специалистов в области сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний.

Медицина
# диета
# правильное питание
# продолжительность жизни
# рацион
обед
Кадр из фильма «Хочу как ты» / © «Кинопоиск»

Согласно предыдущим исследованиям, нездоровое питание ежегодно приводит более чем к 75 тысячам преждевременных смертей только в Великобритании, включая почти 17 тысяч смертей в возрастной группе 15-70 лет. А американские ученые установили, что более здоровый тип питания может снизить риск ранней смерти.

Теперь ученые из Норвегии, Австралии и Великобритании выяснили, как соблюдение руководства Eatwell по сбалансированному питанию влияет на продолжительность жизни.

В нем есть рекомендации по потреблению пяти порций фруктов и овощей в день, цельнозерновых продуктов, углеводов с высоким содержанием клетчатки и молочных продуктов с низким содержанием жира и сахара. Кроме того, эксперты советуют потреблять не более 70 граммов красного или обработанного мяса в день и заменять его продуктами с более низким содержанием жира, белков и с высоким содержанием клетчатки. 

Ученые воспользовались данными UK Biobank — долгосрочного исследования, направленного на изучение влияния генетической предрасположенности и воздействия окружающей среды на развитие заболеваний. Всего оказалось 467 354 участника. Их распределили на несколько групп на основе привычного питания (нездоровое, промежуточный тип и правильное). Также ученые учли изменения в рационе с течением времени, вредные привычки, физическую активность и другие факторы, влияющие на продолжительность жизни. Результаты опубликованы в журнале Nature Food

Ожидаемая продолжительность жизни (то есть предполагаемое количество оставшихся лет жизни) 40-летнего человека с промежуточным типом питания составила 44,7 года для женщин и 41,5 года для мужчин. Для 70-летнего человека — 17,6 года для женщин и 15,5 года для мужчин. 

Предполагаемый эффект при полном и длительном переходе с нездоровой диеты до соблюдения Eatwell составил 8,6 года (UI 6,8-10,2 года) для 40-летних женщин и 8,9 года (UI 7,2-10,8 года) для 40-летних мужчин. Соответствующий прирост для 70-летних женщин и мужчин составил 4,4 года (UI 3,6-5,4 года) и четыре года (UI 3,4-5,1 года) соответственно.

Ожидаемое количество лет жизни, полученное за счет изменений в питании / © Nature Food

Наибольший эффект достигался за счет потребления большего количества цельнозерновых продуктов, орехов и фруктов, но меньшего количества подслащенных напитков и обработанного мяса. 

По словам ученых, понимание вклада устойчивых изменений в рационе в продолжительность жизни может стать руководством для изменений в политике здравоохранения разных стран. Они также предложили применять разные методы мотивации, например повышать налоги на нездоровые продукты и субсидировать здоровую пищу.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Медицина
# диета
# правильное питание
# продолжительность жизни
# рацион
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
30 Ноя
Бесплатно
Экзосомы в нейробиологии
Нейрокампус
Москва
Лекция
30 Ноя
400
Ян Оорт: о кометах и галактиках
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
30 Ноя
Бесплатно
Беспозвоночные животные как биоиндикаторы озерных экосистем
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
01 Дек
500
Generative AI: тренд, который затронет каждого
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
01 Дек
500
Социальная организация и культурные традиции китообразных
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
01 Дек
500
Между быком и леопардом: исток европейской цивилизации
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
02 Дек
Бесплатно
Растительный мир Камчатки
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
02 Дек
Бесплатно
Лекция о породах собак
Дарвиновский музей
Москва
Лекция
02 Дек
Бесплатно
Лекция о содержании попугаев
Дарвиновский музей
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 16:02
Ольга Иванова

Привязанность домашнего питомца к хозяину связали с невротизмом владельца

Финские ученые узнали, что характер кошек и собак и в первую очередь их привязанность к хозяину формируются под влиянием невротичных проявлений человека.

Психология
# домашние питомцы
# кошки
# невроз
# невротизм
# собаки
# хозяева
Вчера, 20:27
Василий Парфенов

Пентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полета

Существующая разведывательная спутниковая группировка США позволяет фиксировать запуски баллистических ракет по всему миру. Но ее разрешающей способности достаточно только для отслеживания активных участков траектории — пока работают двигатели ускорителей. Если ракета имеет маневрирующую или гиперзвуковую головную часть, определить, куда именно летят боеголовки, пока затруднительно. Новые спутники, которые недавно заказал Пентагон, исправят этот недочет.

Космонавтика
# баллистическая ракета
# военный спутник
# гиперзвуковое оружие
# малые спутники
# США
Вчера, 19:00
Дарья Губина

Открыта редкая система с шестью «резонансными» экзопланетами

Астрономы описали редкую звездную систему, все планеты которой находятся в резонансе. Это означает, что со времен формирования система почти не изменилась.

Астрономия
# Tess
# космос
# орбиты планет
# экзопланеты
24 ноября
Ольга Иванова

В своем будущем финансовом успехе оказались уверены лишь те, кто обладают низким интеллектом

Исследователь из Британии пришел к выводу, что люди, которые излишне оптимистично относятся к своему финансовому положению в будущем, обладают более низкими когнитивными способностями по сравнению с теми, кто старается смотреть на вещи реально или даже пессимистично.

Психология
# интеллект
# когнитивные способности
# оптимизм
# пессимизм
# успех
# финансы
27 ноября
Кирилл Отавин

Тест: какая специальность в атомной отрасли вам больше подходит?

Мы предлагаем за несколько минут узнать, на какого специалиста в атомной сфере вы больше всего похожи. И кто знает — быть может, именно этот путь вам и предстоит?

С точки зрения науки
# атомная отрасль
# инженер
# математика
# профессии
# физика
# химия
Выбор редакции
Позавчера, 18:39
Мария Азарова

Лингвист проверила, как «Звездные войны» повлияли на современный язык

Исследовательница пришла к выводу, что слова и словосочетания из популярнейшей и крупнейшей медиафраншизы «достигли высочайшего уровня интеграции» в язык — главным образом благодаря тому, что со временем стали независимыми от вселенной «Звездных войн».

Офтоп
# «Звездные войны»
# английский язык
# культура
# лингвистика
# фильмы
15 ноября
Александр Березин

Замещение российского газа американским оказалось для Европы опаснее угля

Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.

Климат
# глобальное потепление
# Европа
# климат
# природный газ
# энергетика
10 ноября
Михаил Орлов

Зараженные трансмиссивным раком мидии расселились по Северному морскому пути

Известно всего несколько примеров злокачественных опухолей, которые ведут себя подобно инфекции — передаются другим организмам. Среди них — трансмиссивный рак двустворчатых моллюсков BTN. Авторы новой статьи описали географические и экологические аспекты распространения BTN среди мидий в Баренцевом море, оценили число больных моллюсков и узнали, как расселение «заразного рака» связано с Северным морским путем.

Биология
# моллюски
# раковая опухоль
# Северный Ледовитый океан
# трансмиссивный рак
# эволюция
5 ноября
Александр Березин

Крупнейший российский авиалайнер взлетел в небо — но есть ли у него перспективы?

Первый полет Ил-96-400М с новой — и полностью российской — авионикой преподносят как большой успех. «Это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов», — не скупится на похвалы министр Денис Мантуров. Но есть и иная точка зрения: первый полет Ил-96 был еще в 1988 году. И для сегодняшнего дня он подходит не сильно больше, чем типичный автомобиль той же эпохи. Российские пилоты не скрывают: экономически такой самолет будет тяжелым ядром на ноге той авиакомпании, что его купит. Но значит ли это, что он не нужен? И что вообще будет с широкофюзеляжными авиалайнерами в нашей стране?

С точки зрения науки
# авиация
# Ил-96-400М
# транспорт
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Риск диабета оказался связан со скоростью ходьбы

    2 минуты назад

  2. Здоровая диета может добавить 10 лет жизни

    22 минуты назад

  3. Динозавры могли снизить продолжительность жизни современных млекопитающих

    2 часа назад

  4. В НИУ ВШЭ построили модель для эффективного управления солнечным излучением

    2 часа назад
Выбор редакции

Тест: какая специальность в атомной отрасли вам больше подходит?

27 ноября

Последние комментарии

Андрей Дибров
3 секунды назад
Питон Удав, То что, через минуту минитмены с трайдентами в известном направлении ?

Пентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полетаПентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полета

kpi
4 минуты назад
Sergej, Нет такого эффекта как замедление при отражении! А по поводу "скорость разная в разных направления" не поленюсь повторить то, что уже один раз

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
50 минут назад
Sergej, А вот тут "учебники тебе в руки"! Читай, разбирайся. Ты не первый, что задался этим вопросом. И это не настолько просто, чтобы объяснять здесь.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Николай Цыгикало
1 час назад
Shelove517, ну и ну... Спасибо! Я тоже нашел про него вон в ссылке с картинкой под первым комментарием, где "Отличной посадки на Титан, "Стрекоза".

NASA одобрило миссию Dragonfly к ТитануNASA одобрило миссию Dragonfly к Титану

Shelove517
1 час назад
Николай Цыгикало, да вы чего? Гюйгенс же, если по-русски. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81_(%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4)

NASA одобрило миссию Dragonfly к ТитануNASA одобрило миссию Dragonfly к Титану

Николай Цыгикало
2 часа назад
Space Engineer, да ладно. ) вы шутите. Какой ещё cassini huygens. Никто не слышал про такое. Я тоже. И что, прям на сам Титан сел? И когда ж это было? Где почитать-то?)

NASA одобрило миссию Dragonfly к ТитануNASA одобрило миссию Dragonfly к Титану

Николай Цыгикало
2 часа назад
Написал Вячеславу, но наверное стоит написать вообще. Система слежения измеряет не только координаты гиперзвуковой цели в мент времени, но и

Пентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полетаПентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полета

Space Engineer
2 часа назад
Николай Цыгикало, ну вообще посадка на титан уже была почитайте про cassini huygens

NASA одобрило миссию Dragonfly к ТитануNASA одобрило миссию Dragonfly к Титану

Slavik Mudrik
2 часа назад
monblan, Ну, 167г. по Цельсию это на открытой поверхности. А в кратерах, каньёнах наверняка прохладнее. Да и сама планета может быть tidally locked, с целым

Открыта редкая система с шестью «резонансными» экзопланетамиОткрыта редкая система с шестью «резонансными» экзопланетами

Сергей Сергеев
3 часа назад
Когда же они у меня на участке вымрут...

Ученые нашли золотых кротов, которые более 80 лет считались вымершимиУченые нашли золотых кротов, которые более 80 лет считались вымершими

Pavel
3 часа назад
meautentico, есть масса гипотез, но пока ни одна не объясняет всё, насколько я знаю. Мозг человека плохо приспособлен, чтобы думать о таких больших вещах,

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Sergej
3 часа назад
Что есть свет? Видимый спектр .невидимый. тепло? А может волны? Что двигается со скоростью 30000000000 км. В сек.?

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Николай Цыгикало
3 часа назад
Вячеслав, в плане перехвата. Система слежения знает не только координаты в момент, но и последовательное их изменение во времени. Это уже параметры

Пентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полетаПентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полета

Николай Цыгикало
4 часа назад
Вячеслав, да, неудачно выразился, коль второй раз мне на это указывают.) Имел в виду изложение, формат, доведение информации. Вернее было бы написать

Пентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полетаПентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полета

Олександр Романовський...
4 часа назад
aleksander kraev, А вот Мосфильм как раз к возвращению астронавтов США на Луну готовит блокбастер "Свинарка и пастух - 2". В главных ролях Дима Алконавт и

Индия раскрыла планы по покорению космоса на ближайшие десятилетияИндия раскрыла планы по покорению космоса на ближайшие десятилетия

Sergej
4 часа назад
Скорость света в одном направлении измерить невозможно. Её измеряют когда свет отражается. Может тогда он замедляется?

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Вячеслав
4 часа назад
Николай Цыгикало, во-первых, почему новость отличная? Во-вторых, чем это поможет? Ну да, они будут знать точные координаты ракеты в текущий момент,

Пентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полетаПентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полета

Николай Цыгикало
5 часов назад
Это да, к сожалению. Зато приучает не растекаться мыслию по дереву.) почти везде лимит букв. Например, в статье выше про "Падение Голиафа" лимит 20,5

NASA назвало стоимость вывода МКС из эксплуатацииNASA назвало стоимость вывода МКС из эксплуатации

Николай Цыгикало
5 часов назад
Их появление на вооружении вопрос нескольких лет. Если отбросить дискуссии о том, может ли лететь "Циркон" со скоростью М=8 вне зависимости от типа

Пентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полетаПентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полета

Николай Цыгикало
5 часов назад
Изложение, формат, доведение информации. Вернее было бы написать "отлично рассказано, Василий". Это комплимент автору как новостнику. Интересный

Пентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полетаПентагон заказал спутники, отслеживающие гиперзвуковые ракеты на всех участках полета

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить