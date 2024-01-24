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Снисходительность романтических партнеров к самим себе привела к более счастливым отношениям
Немецкие психологи выяснили, что снисходительное отношение к собственным слабостям и недостаткам каждого партнера в паре приводит к более счастливым отношениям. Особенно этот эффект выражен в случае, если к себе хорошо относится женщина.
Любовь к себе повышает уровень собственного благополучия. Под ней подразумеваются вовсе не такие действия, как, например, бездумный шопинг, жизнь на бесконечном позитиве, ожесточенная защита своих психологических границ или лежание в ванне с лепестками роз, как это понимают некоторые. Любовь к себе имеет много аспектов и включает, например, то, что вы не остаетесь в отношениях, где вас не ценят и не уважают, не соглашаетесь на плохие условия труда, заботитесь о своем здоровье (но не впадаете в крайности) и многое другое.
Однако связь заботы о себе и уровня благополучия обычно исследуют в индивидуальном ключе — это не касается взаимодействий между людьми. Психологи из университетов Бабмергского и Галле-Виттенбергского имени Мартина Лютера (Германия) изучили, как хорошее отношение к себе влияет на отношения в романтических парах. Особое внимание авторы уделили снисходительному отношению каждого участника отношений к собственным слабостям и недостаткам. Исследование опубликовано в журнале Personal Relationships.
В работе участвовали 209 гетеросексуальных пар, которых с января по декабрь 2022 года опрашивали на предмет удовлетворенности отношениями. Вопросы касались того, насколько респонденты удовлетворены сексуальной жизнью, как долго, по их мнению, будут оставаться вместе друг с другом. Также их тестировали на предмет снисходительного отношения к самим себе (причем не только «по жизни», но и в паре: например, анализировали, как люди чувствуют себя после конфликта с романтическим партнером).
Исследователи пришли к выводу, что те партнеры, которые терпеливее относились к своим недостаткам, были счастливее в отношениях по сравнению с теми, кто относился к себе строже.
«Мы обнаружили, что способность человека с состраданием реагировать на собственную неадекватность, страдания и боль в отношениях приносит пользу обоим членам пары. Это повышает градус удовлетворенности жизнью не только для самого этого человека, но и для его партнера», — рассказал ведущий автор исследования доктор Роберт Кернер из Бабмергского университета. Вероятно, хорошее отношение к себе вызывает такое же бережное отношение к партнеру.
Помимо этого, исследование показало, что мужчины по сравнению с женщинами демонстрируют более высокий уровень удовлетворенности отношениями, если партнерша проявляла сострадание к себе. По мнению ученых, результаты их работы могут быть особенно полезны для психотерапии семейных пар, поскольку сострадание к себе можно выработать, если у человека нет глубоких психологических расстройств.
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