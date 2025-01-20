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8 минут назад
Юлия Трепалина
13

Мемы улучшили оценки по биологии и отношение старшеклассников к предмету

4.3

Сниженная концентрация внимания у молодежи побуждает педагогов к внедрению новых, более увлекательных методик, способных поддерживать интерес к обучению у поколения Z. Проведенный на Филиппинах эксперимент показал, что использование специализированных мемов может положительно влиять на успеваемость учеников и их отношение к дисциплине.

Психология
# внимание
# зумеры
# мемы
# образование
# обучение
# поколение Z
# учеба
# школа
мемы в биологии
Один из мемов, использованный в филиппинском эксперименте / © twimg.com

Психологи отмечают, что зумеры — рожденные в границах между 1995-1997 и 2010-2012 годами — отличаются от людей предыдущих поколений большей склонностью к рассеиванию внимания. Как правило, это связывают с погруженностью молодежи в цифровые технологии и гаджеты.

В ряде исследований сообщалось, что средняя продолжительность концентрации внимания у поколения Z составляет примерно восемь секунд против 12 у «миллениалов». Правда, некоторые критикуют эти данные, изначально приведенные в отчете корпорации Microsoft. Как бы там ни было, педагоги признают, что современные школьники действительно «рассеянные» и удержать их внимание бывает трудно.

Из научной литературы известно, что визуальная информация воспринимается легче и быстрее. Также исследователи ранее отмечали пользу от внедрения интернет-мемов в образовательный процесс. Сочетание научной и технической информации с визуальной отсылкой к каким-то известным явлениям поп-культуры привносило в учебу оттенок юмора. Этот прием позволял сделать сложные темы доступнее, способствовал их лучшему запоминанию и вовлеченности школьников.

Чтобы удостовериться в эффективности такого метода, специалисты Университета Атенео де Манила (Филиппины) недавно провели эксперимент в одной из частных школ своей страны.

Более 200 старшеклассников распределили на две группы: участникам одной на протяжении пяти недель преподавали биологию по традиционной методике, а другой — с привлечением мемов. «Веселые картинки» задействовали при объяснении тем, связанных с делением клеток и генетикой. Также школьники из экспериментальной группы создавали собственные мемы по материалам уроков.

Мемы из соцсетей задействовали при объяснении тем по биологии, связанных с делением клеток и генетикой / © Reddit, Twimg, Imgflip, Pinimg

Во время исследования ученые с помощью опросов и тестов отслеживали понимание и усвоение информации, а в конце устроили итоговую проверку. Старшеклассники из «мемной» группы показали ощутимо лучший результат: в среднем они набрали 21,5 балла из 30 против 17,74 балла у школьников, которых обучали традиционно.

Кроме того, первые характеризовались более позитивным отношением к биологии и демонстрировали большую уверенность в своих способностях понимать и применять научные концепции. В целом использование мемов помогло снизить тревожность, связанную с предметом, и сделало процесс обучения более приятным и запоминающимся.

Авторы исследования видят в мемах «творческий способ наладить контакт с учащимися поколения Z, выросших на цифровых технологиях, которым требуются более увлекательные и динамичные стратегии работы в классе». По мнению ученых, с помощью мемов преподаватели могут создать более приятную и эффективную среду обучения, а также «зарядить» молодежь положительным отношением к науке.

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Психология
# внимание
# зумеры
# мемы
# образование
# обучение
# поколение Z
# учеба
# школа
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