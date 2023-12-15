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35 минут назад
Юлия Трепалина
44

Ипохондрики рискуют умереть раньше

5.3

У людей, страдающих чрезмерной тревогой о своем здоровье, повышен риск смерти по естественным и неестественным причинам, в том числе от суицида. Это показало обширное исследование в Швеции.

Медицина
# болезни
# здоровье
# ипохондрия
# Психические расстройства
# риск смерти
картина «Мнимый больной»
Мнимый больной (Оноре Домье, 1860-1862. Художественный музей Филадельфии) / © Wikimedia Commons

Под ипохондрией, или ипохондрическим неврозом, понимают достаточно редкое психическое расстройство, симптомы которого выходят за рамки обычного беспокойства о здоровье. При таком состоянии люди не могут избавиться от навязчивого страха заболеть и подозревают у себя разные недуги, хотя результаты лабораторных анализов и других обследований не показывают аномалий.

Страдающие ипохондрией часто консультируются с врачами, проходят разные, порой лишние с медицинской точки зрения, исследования. В теории такая бдительность по поводу здоровья должна помогать раньше выявлять и лечить тяжелые заболевания, потенциально снижая смертность.

В действительности же у некоторых ипохондриков тревога настолько высока, что они, напротив, начинают избегать обращений к докторам, рискуя пропустить серьезную болезнь. Кроме того, известно, что хроническая тревога и депрессия, характерные для этого расстройства, ведут к сердечно-сосудистым заболеваниям и преждевременной смерти.

Вопросом заинтересовалась команда медиков из Швеции, Норвегии и Дании. В своей работе, опубликованной в журнале JAMA Psychiatry, они упомянули предыдущее исследование по схожей теме. Оно проходило в Норвегии с участием 7052 человек и показало, что у людей, сообщивших в опросе о тревоге за свое здоровье, вероятность развития ишемической болезни сердца в период 12-летнего наблюдения оказалась на 73% выше, чем у тех, кто набрал мало баллов при оценке уровня обеспокоенности здоровьем.

Вместе с тем специалисты отметили явный недостаток подобных данных в научной литературе.

«Суицид среди лиц с ипохондрическим расстройством официально не изучали, хотя это может способствовать повышению смертности в указанной группе. По нашим сведениям, ранее ни в одном исследовании не рассматривали риск смертности по всем и по конкретным причинам среди людей с клиническим диагнозом „ипохондрическое расстройство“», — заявили ученые, подчеркивая важность своей работы.

Исследователи воспользовались тем, что в шведской системе классификации болезней предусмотрен отдельный код для ипохондрии. Это позволило собрать сведения о тысячах проживающих в стране людей с таким состоянием за 24 года, с 1997-го по 2020-й.

Итоговую выборку из 4129 человек с диагностированным расстройством сопоставили с данными о 41 290 пациентах без такого диагноза, но схожих по возрасту, полу и району проживания. При анализе ученые использовали показатель человеко-лет, который применяют в клинических исследованиях и статистических оценках риска развития заболеваний и смертности.

Всего за период исследования умерли 268 человек с ипохондрией и 1761 человек без такого диагноза. С учетом этого специалисты подсчитали, что показатель смертности в первой группе был выше и составил 8,5 против 5,5 во второй на 1000 человеко-лет. Также оказалось, что ипохондрики умирали в более молодом возрасте: в среднем в 70 лет против 75 лет во второй группе.

С поправкой на социально-демографические переменные риск смерти от всех причин у страдающих ипохондрией оказался в 1,69 раза выше, чем у людей без этого расстройства. Превышение наблюдалось как для естественных, так и неестественных причин смерти (отношение рисков — 1,60 и 2,43 соответственно). Большинство смертей по неестественным причинам было связано с самоубийствами, вероятность которых у этой группы оказалась повышена в 4,14 раза. Выявленные корреляции сохранились и после дополнительной корректировки на психические расстройства в течение жизни.

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Медицина
# болезни
# здоровье
# ипохондрия
# Психические расстройства
# риск смерти
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