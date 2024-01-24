Общему благу дали научное определение

Исследователи провели опрос, применили машинные методы обработки информации и определили, какой смысл люди вкладывают в понятие «общее благо».

Фундаментальные понятия каждый человек понимает по-своему. Исходя из собственных опыта и логики мы определяем здравый смысл, по-разному смотрим на время. Тем не менее есть точки пересечения, которые объединяют взгляды разных людей на одно и то же понятие.

Исследователи из Технологического университета Суинберна изучили, как австралийцы с противоположными политическими взглядами понимают понятие «общее благо» (или «высшее благо», «общественное благо»), которое часто используют в политических высказываниях. Для этого ученые опросили 14 303 человека — все они участвовали в более масштабном исследовании австралийского индекса лидерства. Работу опубликовал British Journal of Social Psychology.

Полученные данные проанализировали с помощью инструментов компьютерной лингвистики. В частности, использовали метод извлечения смысла: эта функция обрабатывает большие объемы текста и выявляет распространенные темы и понятия, анализируя слова и их окружение.

Основные значения, которые респонденты соотносят с термином «общее благо», сформулировали так:

— исход, отвечающий интересам большинства;

— решения и действия, которые приносят пользу большинству;

— то, что отвечает интересам широкой общественности;

— то, что служит обществу страны, а не частным интересам;

— то, что служит интересам большинства, а не меньшинства;

— то, что служит групповым, а не индивидуальным интересам;

— то, что служит интересам граждан, забота о нравственных принципах, необходимых для достижения общего благосостояния, и правильные поступки в отношении людей.

Перечисленные определения были самыми частотными как для консерваторов, так и для либералов. Это подтверждает, что люди с разными взглядами пересекаются в понимании общего блага.

Ученые отметили, что сформулированные определения можно разделить на три группы. В первой общее благо описывается через цели и результаты его достижения, во второй — через принципы, практики и процессы, с помощью которых к нему можно прийти, в третьей — через «заинтересованные стороны», то есть группы людей, которые имеют право на общее благо. Чтобы сформулировать общее, исчерпывающее толкование, специалисты учли все выделенные аспекты:

Общим благом называют достижение наилучшего возможного результата для наибольшего числа людей, что подкрепляется принятием решений, которые обоснованы этически и морально, а также варьируются в зависимости от контекста.

Люди могут соглашаться с общей концепцией, но иметь разные мнения о том, что считать общим благом в конкретной ситуации, подчеркнули исследователи. Однако подробное изучение смысла, который вкладывают в фундаментальные понятия, поможет найти способы примирить людей с противоположными взглядами. Зная, какие существуют точки соприкосновения и расхождения, можно разбивать на части и постепенно решать неразрешимые конфликты.

По мнению ученых, определить именно «общее благо» важно, чтобы лидеры разных гражданских и политических сообществ смогли объединить усилия на пути к нему. Трактовка, которая не зависит от субъективного опыта или идеологических рамок, позволит точнее формулировать цели и находить компромиссы.

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