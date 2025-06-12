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12 минут назад
Юлия Трепалина
26

Ученые сравнили реакцию мозга ярых болельщиков и просто зрителей при просмотре хоккея

4.2

Что происходит в головном мозге людей во время просмотра хоккейного матча? Есть ли отличия в том, как на разные моменты спортивного зрелища реагируют горячие поклонники игры и обычные, не столь увлеченные зрители? На эти вопросы позволил ответить эксперимент с использованием неинвазивного метода визуализации мозга, который недавно провела международная группа ученых.

Медицина
# активность мозга
# болельщики
# головной мозг
# спорт
# фанаты
# хоккей
просмотр хоккея
Во время эксперимента испытуемые смотрели отрывки хоккейного матча / © University of Waterloo

Спортивные фанаты не впервые становятся предметом научных исследований. К примеру, ранее специалисты из США и Бразилии установили, что сердца футбольных болельщиков бьются быстрее до начала игры, чем во время, и объяснили, почему. В другой работе канадские кардиологи обнаружили, что показатели сердцебиения у зрителей хоккейных матчей при просмотре сопоставимы с пульсом во время интенсивных тренировок.

Любителям ледовых поединков с шайбой посвящена и недавняя статья, которую опубликовал журнал Scientific Reports. В ней ученые из Великобритании, Канады и Китая рассказали о результатах наблюдений за работой мозга людей во время просмотра записей хоккейных турниров. Для исследования, целью которого было сравнить нейронную активность у страстных болельщиков и простых зрителей, применили неинвазивный метод визуализации мозга под названием «функциональная спектроскопия в ближнем инфракрасном диапазоне» (fNIRS). Он позволяет отследить активность мозга по изменению концентрации кислорода в крови коры.

Для участия в эксперименте отобрали 20 человек из 343 студентов одного из крупных университетов в Южном Онтарио (Канада). С помощью специализированного опросника претендентов предварительно оценили на уровень увлеченности играми в хоккей и интереса к их просмотру. В итоге выявили 11 человек с высокой вовлеченностью в хоккей и девять — с низкой.

В дальнейшем двум группам на ноутбуке демонстрировали отрывки матча между профессиональными клубами из Британской элитной хоккейной лиги — «Ноттингем Пантерз» и «Кардифф Девилз». Перед процедурой участников попросили выбрать команду, которую они будут поддерживать, а в процессе просмотра с помощью fNIRS фиксировали мозговую активность.

Результаты исследования показали, что в ключевые моменты игры, особенно при вбрасывании шайбы в зоне нападения, у страстно увлеченных хоккеем отмечалась повышенная активность в дорсомедиальной префронтальной коре мозга. По словам ученых, этот участок связан с эмоциональной вовлеченностью и оценочным мышлением, которые задействуются при оценке и анализе происходящего. То есть фанаты видели в эпизодах вбрасывания в зоне атаки нечто действительно важное, чего менее увлеченные зрители могли не замечать.

К удивлению исследователей, во время бросков по воротам и голевых моментов особых различий в мозговой активности участников двух групп не наблюдалось. Специалисты объяснили это тем, что даже менее погруженные в хоккей зрители понимают, когда гол имеет значение. Интерпретация же моментов вбрасывания, требующая более глубокого знания стратегии игры, видимо, вызывала у фанатов всплеск когнитивной активности, что и отражали данные fNIRS.

Исследователи полагают, что сделанные открытия могут иметь практическое значение для вещательных компаний, устроителей спортивных мероприятий и создателей контента. Они помогают понять, что сильнее привлекает болельщиков и как сделать трансляции матчей более захватывающими.

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Юлия Трепалина
701 статей
Медицина
# активность мозга
# болельщики
# головной мозг
# спорт
# фанаты
# хоккей
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