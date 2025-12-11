Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Из-за расширения золотого рудника под угрозой исчезновения оказались редчайшие орангутаны
Тапанульский орангутан — одна из редчайших обезьян в мире. Вид, обнаруженный в 2017 году, способен выжить лишь в тропических лесах Суматры в Индонезии. Сегодня их осталось всего 800 особей, и они находятся на грани исчезновения из-за золотых рудников.
Цены на золото растут, достигая практически рекордных показателей. На этом фоне компании активизировали добычу золота по всему миру. Не стала исключением и Индонезия. Индонезийский рудник Мартабе еще в 2018 году приобрела британская транснациональная компания Jardine Matheson, а в 2020 году она приняла решение его расширить.
Как сообщает The Guardian, расширение встревожило ученых. По их мнению, это может привести к исчезновению редчайшего тапанульского орангутана (Pongo tapanuliensis). Около 800 особей сегодня проживают лишь на 2,5% территории своего исторического ареала обитания. Десятки их гнезд оказались рядом с территорией, на которой Jardine Matheson собирается расширять рудник. Как утверждает природоохранная организация Mighty Earth, одна из новых дорог уже приблизилась к скоплению гнезд орангутанов на расстояние 70 метров.
Тапанульские орангутаны считаются не только самыми редкими орангутанами, но и представителями самой древней линии среди всех их видов. Они прибыли на Суматру с материковой Азии более 3 миллионов лет назад. Сегодня в лесной экосистеме Батанг-Тору обитает лишь три популяции тапанульского орангутана.
По словам ученых, расширение рудника может привести к исчезновению вида через несколько поколений. Они утверждают, что даже гибель всего одного процента популяции в год приведет к вымиранию, поскольку эти обезьяны размножаются лишь каждые шесть-девять лет.
Представители PT Agincourt Resources — дочерней компании Jardine Matheson — утверждают, что из-за расширения пострадают от шести до 12 орангутанов. Компания заверяет, что готова содействовать сохранению вида и на время притормозить расширение рудника. Однако природоохранные организации все равно опасаются за сохранение тапанульского орангутана. По мнению исследователей, даже косвенное воздействие может иметь последствия. Самки орангутанов крайне чувствительны к изменениям среды обитания. Они не спешат перемещаться, теряя часть ареала.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
