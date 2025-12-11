Из-за расширения золотого рудника под угрозой исчезновения оказались редчайшие орангутаны

Тапанульский орангутан — одна из редчайших обезьян в мире. Вид, обнаруженный в 2017 году, способен выжить лишь в тропических лесах Суматры в Индонезии. Сегодня их осталось всего 800 особей, и они находятся на грани исчезновения из-за золотых рудников.

Самка тапанульского орангутана / © Tim Laman, morphobank, Wikipedia

Цены на золото растут, достигая практически рекордных показателей. На этом фоне компании активизировали добычу золота по всему миру. Не стала исключением и Индонезия. Индонезийский рудник Мартабе еще в 2018 году приобрела британская транснациональная компания Jardine Matheson, а в 2020 году она приняла решение его расширить.

Как сообщает The Guardian, расширение встревожило ученых. По их мнению, это может привести к исчезновению редчайшего тапанульского орангутана (Pongo tapanuliensis). Около 800 особей сегодня проживают лишь на 2,5% территории своего исторического ареала обитания. Десятки их гнезд оказались рядом с территорией, на которой Jardine Matheson собирается расширять рудник. Как утверждает природоохранная организация Mighty Earth, одна из новых дорог уже приблизилась к скоплению гнезд орангутанов на расстояние 70 метров.

Тапанульские орангутаны считаются не только самыми редкими орангутанами, но и представителями самой древней линии среди всех их видов. Они прибыли на Суматру с материковой Азии более 3 миллионов лет назад. Сегодня в лесной экосистеме Батанг-Тору обитает лишь три популяции тапанульского орангутана.

По словам ученых, расширение рудника может привести к исчезновению вида через несколько поколений. Они утверждают, что даже гибель всего одного процента популяции в год приведет к вымиранию, поскольку эти обезьяны размножаются лишь каждые шесть-девять лет.

Представители PT Agincourt Resources — дочерней компании Jardine Matheson — утверждают, что из-за расширения пострадают от шести до 12 орангутанов. Компания заверяет, что готова содействовать сохранению вида и на время притормозить расширение рудника. Однако природоохранные организации все равно опасаются за сохранение тапанульского орангутана. По мнению исследователей, даже косвенное воздействие может иметь последствия. Самки орангутанов крайне чувствительны к изменениям среды обитания. Они не спешат перемещаться, теряя часть ареала.