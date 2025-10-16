Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: стоимость коммунальных услуг в разных странах

С 2020 года стоимость коммунальных услуг в ряде европейских городов выросла более чем вдвое, создав серьезную нагрузку на домохозяйства, бизнес и промышленность.

Инфографика: стоимость коммунальных услуг в разных странах / © Visualcapitalist

Инфографика, подготовленная на основе данных Deutsche Bank, показывает среднюю стоимость коммунальных услуг по всему миру.Мюнхен (Германия) занимает первое место в рейтинге с показателем 404 доллара (более 31 700 рублей) в месяц.

Высокие цены на электроэнергию создают серьезные риски для немецкой промышленности: предприятия сокращают производство, закрываются или переносят мощности за рубеж. В алюминиевой отрасли, например, стоимость электроэнергии этим летом почти втрое превысила цену продажи тонны алюминия на мировом рынке.

Аналогичные трудности испытывают потребители и бизнес в Великобритании, Польше, Австрии и Чехии, где сохраняется дефицит энергии.

Для сравнения, средние коммунальные платежи в Нью-Йорке составляют 181 доллар (боле 14 200 рублей), а в Сан-Франциско — 221 доллар (более 17 300 рублей).

На противоположном конце рейтинга — Каир (Египет), где стоимость коммунальных услуг снизилась на 31% за последние пять лет, до 26 долларов (более 2040 рублей) в месяц. Снижение связано с тем, что египетский фунт упал почти на 70% к доллару США с 2022 года из-за геополитических потрясений и внутренних экономических дисбалансов.

В Токио также зафиксировано двузначное снижение цен на коммунальные услуги в относительном выражении, главным образом из-за ослабления иены.