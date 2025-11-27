О мероприятии

Декабризм, несомненно, — порождение дворянской культуры Петербургской Империи начала XIX века, возможно, его кульминационный пункт. Поэтому рассмотрение его генезиса предполагает анализ тех процессов и противоречий, которые были характерны на протяжении предыдущего столетия для русского дворянства. Созданное демиургом Империи Петром Первым, дворянство долгое время было слугой самодержавного деспотизма, сословием, тотально регламентированным и поставленным на службу (часто военную). Со временем, однако, накапливались противоречия: помимо роли чиновников и слуг государевых, дворяне добивались сословных привилегий и некоторых форм самоуправления и начинали ощущать себя также аристократами (с чувством чести и собственного достоинства), а также помещиками-рабовладельцами (господами крепостных) и гражданами, ответственными за общество, формирующими общественное мнение и готовыми «служить» родине, но не «прислуживаться» начальству (говоря словами Чацкого). Эти процессы ускорили Манифест о Вольности Дворянства Петра Третьего и Жалованная грамота дворянству Екатерины Второй. Получив «вольную» от пожизненной службы, свои органы самоуправления, многочисленные свободы, дворянство начало стремительно дифференцироваться и требовать соучастия в управлении страной (через дворцовые гвардейские перевороты, масонские ложи, салоны, издания и конституционные проекты). О том, как все это к началу ХIХ века подготовило появление декабризма, а также о восприятии дворянами «вольтерьянских» идей с Запада, об их переживании пугачевского восстания и о системе дворянского воспитания, о различии между столичным и провинциальным дворянством расскажет кандидат философских наук Рябов Петр Владимирович.

