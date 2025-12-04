  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
12+
Пять сценариев космического апокалипсиса

Слушатели узнают про пять космических сценариев конца света.

Космонавтика и авиация
13 декабря, 17:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Мира, дом 119, строение 34

О мероприятии

Космос выглядит для нас – жителей Земли – спокойным и величественным, но на самом деле там постоянно что-то взрывается, сталкивается, вспыхивает и летит куда-то с пугающей скоростью. И эту реальность астрономы наблюдают каждый день: фиксируют столкновения звезд, регистрируют подозрительные траектории движения космических тел. Ученые внимательно следят за каждым неловким движением астероидов – ведь однажды они уже переписали историю Земли. Насколько это все угрожает людям?

Младший научный сотрудник Астрокосмического центра Физического института им. П.Н. Лебедева РАН Вячеслав Авдеев рассмотрит пять космических сценариев конца света.

Расписание
13
Суббота
Декабрь 2025
Проспект Мира, дом 119, строение 34 Москва
17:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Мира, дом 119, строение 34

4 декабря, 05:02
Александр Речкин
2
# апокалипсис
# астероиды
# космос
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
2 декабря, 17:10
Игорь Байдов

Археологические памятники на западе Турции назвали «следом забытой цивилизации»

На холмах Западной Турции расположены сотни памятников бронзового века. На протяжении десятилетий их связывали с разрозненными поселениями, которые существовали независимо друг от друга. Однако археологи собрали доказательства, указывающие на то, что эти поселения могли быть частью ранее неизвестной цивилизации, которая представляла собой мощную политическую силу, державшую в напряжении Восточное Средиземноморье почти 3200 лет назад.

Археология
# Бронзовый век
# Древний Египет
# Троянская война
# Турция
# Хеттская империя
2 декабря, 15:52
Адель Романова

Биологи перечислили самые убедительные признаки внеземной жизни

Ученые попытались обобщить все имеющиеся данные о возможном существовании жизни за пределами Земли, от предполагаемых древних окаменелостей в метеоритах до всевозможных сообщений об «инопланетянах». В итоге отсеивание всего слишком сомнительного позволило собрать небольшой список действительно интересных фактов. В этом рейтинге лидируют метеориты Мерчисон и Оргей.

Биология
# астробиология
# внеземная жизнь
# Мерчисонский метеорит
# метеориты
3 декабря, 11:53
Максим Абдулаев

В Австралии нашли тайник с 60 каменными теслами, спрятанный 200 лет назад

Австралийские археологи обнаружили редкий клад каменных орудий на западе штата Квинсленд. В яме на берегу пересыхающего водоема лежали 60 совершенно новых тесел, изготовленных в XIX веке. Ученые установили, что это был «торговый пакет», подготовленный для обмена в экономической сети аборигенов. Владелец не смог забрать ценный груз, вероятно, из-за конфликта с европейскими поселенцами.

Археология
# Австралия
# голоцен
# каменные орудия
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
27 ноября, 11:05
Игорь Байдов

Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин

Долгое время ученые полагали, что сотни гигантских статуй на острове Пасхи создали представители местной общины под руководством одного вождя. Однако авторы нового исследования поставили эту гипотезу под сомнение. Детальная трехмерная карта главного каменного карьера острова указала на более сложную картину. Вероятно, монументы были плодом творчества и соперничества небольших независимых групп.

Антропология
# остров Пасхи
# Полинезия
# статуи
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. В Москве состоялся XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Naked Science был партнером мероприятия

    3 декабря, 21:39

  2. Механическая деформация сделала алмаз идеальным кубитом

    3 декабря, 16:24

  3. Татуировки резко повысили риск меланомы

    3 декабря, 14:09

  4. Необычное поведение крупнейших солнечных пятен удалось объяснить

    3 декабря, 13:03
Выбор редакции

Отрастить неотращиваемое: как ученые из России хотят научить человеческий организм регенерировать подобно аксолотлю

3 декабря, 09:56

Последние комментарии

Saya Endou
17 минут назад
Адыль, тебя в детстве русские били ногами? Или писаешься от рассказов про Ермолова?

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Saya Endou
29 минут назад
Антон, >>украина >>потенциал цивилизации))))

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Alex born
2 часа назад
Labubu, не бейте себя ушами по щекам, все решаемо.

Впервые в истории восемь космических кораблей пристыкованы к МКС

Elusive Joe
3 часа назад
Эта статья, наглядный пример необходимости грамотного написания буквы "ё" и знания русского языка в целом.

В Австралии нашли тайник с 60 каменными теслами, спрятанный 200 лет назад

Elusive Joe
3 часа назад
Вот мы и дожили до пробок космических масштабов))

Впервые в истории восемь космических кораблей пристыкованы к МКС

Oleg M
3 часа назад
Владимир, в чем здесь вина китайцев если весь этот робохайп подняли пендосы и их роботы Бостон динамик, все ими восхищались, китайцы просто их

Видео, показывающее первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов вызвало вопросы о его подлинности

Иван Колупаев
3 часа назад
Похоже скоро нам отключат пенсионный возраст.

Отрастить неотращиваемое: как ученые из России хотят научить человеческий организм регенерировать подобно аксолотлю

Виктор Зубков
4 часа назад
Как читать карту? Где легенда, где методика? Вот есть красное в районе Амстердама - что это значит? Что в Амстердаме высотности зданий такая же, как в

Представлена первая высокоточная 3D-карта, охватывающая все 2,75 миллиарда зданий на Земле

Сеня Citizen
4 часа назад
Не вижу, где инновационный конструктив от LEGO и сверхпрочные оболочки из пивных банок? Почему так мало импортозамещающей синей изоленты и

Инженеры создали аэродинамическую схему беспилотника без сложных механических узлов

Inokentij Balaeff
4 часа назад
Отстали от людей на 30 тыс лет

В Австралии нашли тайник с 60 каменными теслами, спрятанный 200 лет назад

Елена Пожидаева
4 часа назад
Павел, да, но не китайцы, а американцы)) Америкосы вообще выдающиеся селекционеры

Почему и как бенгальская кошка не стала домашней

KGDMen
5 часов назад
Иисус Христос ну не университеты же обезьянам строить

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Окта Окта
5 часов назад
Не забудьте что "Alex" может быть бот от ИИ. Спокойствие и только спокойствие

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Mmnbvv Zcvbbn
5 часов назад
Антон, 🤣Хахол, ты в натуре дебил, или претворяется, ну что за дичь ты несёшь пенёк!?

Спутники запечатлели, как исполинский «Куб» в Саудовской Аравии начинает расти из-под земли

Алексей Ульянов
5 часов назад
Опять эти испанские "смотрители в трубу", смотрели на американский авионосец и думали что это новомодняя комета.. Что вы еще ждете от жителей

Астрономы обнаружили извержения криовулканов на межзвездной комете 3I/ATLAS 

Antsupov Artem
5 часов назад
Артём, пока ещё есть порт, но это временно, скоро Санду продаст Джурджулешты Румынии и не будет)

Инфографика: какие страны не имеют выхода к морю

Roman Markin
6 часов назад
Сергей, это как сравнивать мотоцикл с автомобилем

Отрастить неотращиваемое: как ученые из России хотят научить человеческий организм регенерировать подобно аксолотлю

Roman Markin
6 часов назад
Никита, :D

Отрастить неотращиваемое: как ученые из России хотят научить человеческий организм регенерировать подобно аксолотлю

Roman Markin
6 часов назад
Дождиков, ИИ есть пузырь

Отрастить неотращиваемое: как ученые из России хотят научить человеческий организм регенерировать подобно аксолотлю

Roman Markin
6 часов назад
В перспективе это и при онкологии может быть полезно, а там и продолжительность жизни не за горами. Дожить бы

Отрастить неотращиваемое: как ученые из России хотят научить человеческий организм регенерировать подобно аксолотлю

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно