О мероприятии

Знаменитая статуя Капитолийской волчицы давно уже стала символом Рима — как древнего, так и современного. Однако по поводу ее датировки — античная она или средневековая — последние 20 лет идет оживленная дискуссия, в которой приняли участие искусствоведы, историки, представители естественных наук.

Доктор исторических наук Андрей Михайлович Сморчков расскажет об аргументации сторон, о задачах историков в непростой ситуации и о том, какую роль в научном споре сыграли СМИ.

Лектор поведает, что его лично связывает с Волчицей, про историю самой статуи, а также о том, что значил волк/волчица для древних римлян, какие в восприятии этого животного имелись религиозные и даже социально-политические моменты.﻿

Расписание Малый Знаменский пер., 11/11﻿ Москва 16:00