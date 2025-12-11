Слушатели узнают, как на самых ответственных развилках эволюции древние люди сворачивали в нужные стороны.

О мероприятии

Многое в процессе эволюции случается случайно.

Станут ли потомки хищными или растительноядными, заселят ли север или юг, станут ли умными или останутся тупенькими? Интрига сохраняется всегда! Но у любой случайности есть свои закономерные причины.

Как на самых ответственных развилках эволюции наши предки сворачивали в нужные стороны? Почему они делали такой выбор, а не иной? Что случилось с самыми везучими и самыми невезучими? Об этом расскажет антрополог, кандидат биологических наук Станислав Дробышевский.

