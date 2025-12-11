  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
11 декабря, 17:54
Андрей Серегин
4

Пандемия привела к массовой гибели морских ежей от Кариб до Канар

❋ 3.6

В 2022 году в мировых морях произошло катастрофическое вымирание морских ежей. В новом исследовании ученые разобрали причины и последствия этого мора.

Биология
# вымирание
# морские ежи
# острова
Морской еж Diadema africanum / © Sylvain Le Bris

В феврале-марте 2022 года на Канарских островах (Испания) началась новая волна массовой гибели морского ежа Diadema africanum. Эти животные играют ключевую роль в регулировании водорослей в прибрежных скалистых экосистемах архипелага, на глубинах от пяти до 40 метров. Они поддерживают баланс между различными подводными зонами, от пустынных до густонаселенных, контролируя рост макроводорослей.

Массовые вымирания морских ежей фиксировали на Канарах и ранее — в 2010 и 2018 годах, они приводили к сокращению популяций на 60-93%. Однако популяции частично восстанавливались.

Последняя же вспышка мора совпала с массовым вымиранием родственных видов морских ежей семейства Diadematidae в других регионах. В январе 2022-го начали гибнуть Diadema antillarum в Карибском море, летом того же года — D. setosum в Средиземном море, а в конце года — виды в Красном море. В 2023-2024-х вымирание продолжилось в Оманском заливе и у побережья Реюньона в Индийском океане. Это породило гипотезу о возможной пандемии.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Marine Science, проанализировали последствия массового вымирания на Канарах, оценили успешность размножения морских ежей и рассмотрели данные о течениях, температуре поверхности моря (ТПМ) и волнении в период вспышки для поиска путей распространения патогена.

Оказалось, вымирание затронуло практически все Канарские острова, распространяясь с запада на восток. Плотность популяций снизилась на 73,8% на острове Ла-Пальма и на 99,66% на Тенерифе по сравнению с 2021 годом. Во многих местах ежи были полностью истреблены, достигнув рекордно низких уровней за всю историю наблюдений.

Впервые почти за 20 лет мониторинга ученые зафиксировали нулевое оседание личинок в сентябре 2023 года. В январе 2024-го не было найдено ни одной молодой особи в естественной среде. Это указывает на сбой в жизненном цикле вида — выжившие взрослые особи не смогли обеспечить успешное оплодотворение. Когда популяция падает до таких размеров, что особям трудно найти сородичей, это называется эффектом Олли.

Исследователи пришли к выводу, что массовое вымирание на Канарах, совпавшее с аналогичными событиями в других регионах, — доказательство пандемии, поразившей семейство Diadematidae. Главным фактором, который привел к этому, ученые назвали инфузорию Philaster apodigitiformis, обнаруженную как основную причину мора для морских ежей в Карибском море.

Анализ океанографических данных показал, что начало каждой из волн мора совпало с двумя факторами: продолжительными восточными течениями, которые могли принести патогенную инфузорию с запада, и аномальными высокоэнергетическими штормами с юга, поднимавшими донные осадки, что могло активировать и распространить возбудитель.

Таким образом, массовая гибель Diadema africanum на Канарских островах в 2022-2023 годах уникальна как по своей тяжести, так и по последствиям. В отличие от предыдущих событий, нынешнее привело не только к краху взрослой популяции, но и к полному коллапсу репродуктивной функции. Это ставит под вопрос возможность естественного восстановления вида в регионе.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Андрей Серегин
9 статей
Научный популяризатор с 8-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак
Показать больше
Биология
# вымирание
# морские ежи
# острова
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
11 Дек
Бесплатно
Мифы о лекарствах
ВДНХ
Москва
Лекция
11 Дек
Бесплатно
Ошибки природы: пределы и несовершенство естественного отбора
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Дек
Бесплатно
Этот страшный сахар
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
11 Дек
1400
Новые времена Средиземноморья
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Дек
Бесплатно
Нештатные ситуации в космическом полете
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
12 Дек
800
Что бывает с археологическими находками после раскопок
ВСмысле
Санкт-Петербург
Экскурсия
12 Дек
Бесплатно
Космическая карта России: от чертежей до запуска
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
12 Дек
750
Генетика популяций
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
13 Дек
1100
Военная медицина США, СССР и нацистской Германии
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
10 декабря, 11:49
Игорь Байдов

Археологи нашли в Помпеях точный рецепт римского бетона

Раскопки мастерской, погребенной в Помпеях почти 2000 лет назад, помогли археологам больше узнать о римских строительных технологиях, а именно — определить методы изготовления римского бетона и раскрыть секрет его долговечности.

Археология
# бетон
# Везувий
# Помпеи
# Рим
# римляне
10 декабря, 13:58
Андрей Серегин

Человек по уровню моногамии оказался ближе к сурикатам, чем к шимпанзе

Является ли моногамия естественным состоянием для человека? Новое исследование, основанное на анализе почти 200 тысяч родословных млекопитающих, подтвердило это суждение, поместив Homo sapiens в один эволюционный ряд с сурикатами и гиббонами.

Биология
# животные
# моногамия
# размножение
# родственники
# человек
10 декабря, 17:17
ФизТех

Зеркальный лабиринт алгоритмов: математики объяснили, почему искусственный интеллект деградирует, обучаясь на собственных ошибках

Коллектив исследователей из МФТИ и Института проблем передачи информации им. А. А. Харкевича (ИППИ РАН) разработал математическую модель, описывающую, как системы искусственного интеллекта влияют на собственное будущее, обучаясь на данных, которые сами же и породили. Ученые создали теоретический каркас, объясняющий природу «цифровых эхо-камер» и механизм, из-за которого умные алгоритмы со временем могут терять адекватность или усиливать социальные предрассудки.

ФизТех
# искусственный интеллект
# машинное обучение
# нейросети
# самообучение
# технологии
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
9 декабря, 10:59
НИУ ВШЭ

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».

НИУ ВШЭ
# общество
# социальные сети
# стресс
# тревожность
# философия
10 декабря, 11:49
Игорь Байдов

Археологи нашли в Помпеях точный рецепт римского бетона

Раскопки мастерской, погребенной в Помпеях почти 2000 лет назад, помогли археологам больше узнать о римских строительных технологиях, а именно — определить методы изготовления римского бетона и раскрыть секрет его долговечности.

Археология
# бетон
# Везувий
# Помпеи
# Рим
# римляне
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Пандемия привела к массовой гибели морских ежей от Кариб до Канар

    11 декабря, 17:54

  2. Хаос в начале истории Солнечной системы объяснили влиянием неизвестного объекта

    11 декабря, 15:42

  3. Физики впервые поймали нейтрино за изменением углерода

    11 декабря, 13:40

  4. В Британии обнаружили древнейшие свидетельства разжигания огня

    11 декабря, 11:35
Выбор редакции

Советское наступление под Москвой: почему Красная армия победила, несмотря на немецкое превосходство

10 декабря, 13:03

Последние комментарии

Алекс Амг
12 минут назад
А что писать то и писать то нечего, и так все ясно.

После повреждения ключевого российского стартового комплекса NASA ускорило грузовые миссии Dragon

Alex Avax
20 минут назад
Из графика выходит что в 2000 году Китай и Индия были на одном уровне, а это чушь. Разница была в те же 2,5 раза. Использовать темпы роста из СНС для цифр

Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года

Александр Иванов
26 минут назад
Почему кричат, что невозможно запускать людей кроме как с Байконура? Ответ прост, если пускаем со Свободного, над Калифорнией открывается озоновая

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

Bogdan Teslie
49 минут назад
Без мигрантов Россия и дальше будет вымирать

Карта: количество рождений по странам в 2025 году

Дмитрий Королев
2 часа назад
Селин, ты в 2000м не жил видимо

Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года

PashaWolf
2 часа назад
А разве это не роскомнадзор запретил России запускать спутники?

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

Марина Подорова
3 часа назад
Ничего себе мой тёзка в комментах

Теория струн для чайников

Селин Витя
3 часа назад
Про Россию мне кажется завышено. Не стал народ на столько лучше жить

Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года

Dmitriy Dorian
4 часа назад
Иван, не знаю, судя по высказываниям Березина, которые почти полностью копируют пропагандистские штампы, он как раз на стороне "истинных" патриотов.

Советское наступление под Москвой: почему Красная армия победила, несмотря на немецкое превосходство

Владимир Ильич
4 часа назад
Долг, в случае с Европой - так она сама отстанет,ибо тотальная деградация. Энергонищета и тд. А реально пример для подражания эт ток штаты,но они

Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года

Данил Арутюнов
5 часов назад
Кто производит и сколько стоит вертолёт президента Ирана, потерпевший крушение? Компания Bell Helicopter занимается производством вертолёта., на борту

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

Рамиль Амангалиев
6 часов назад
А потом найдут не разведанные запасы. Иллюзию дефицита создают такими цыфрами.

Все золото мира — на поверхности и под землей — в одной инфографике

Долг
6 часов назад
Вот так и получается, что вроде и развиваемся, и вроде даже стремительно – вон более чем в 2 раза реальный ВВП на душу увеличился, никто не скажет

Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года

Долг
6 часов назад
Вот так и получается, что вроде и развиваемся, и вроде даже стремительно – вон более чем в 2 раза реальный ВВП на душу увеличился, никто не скажет

Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года

Dron N
7 часов назад
Вполне в духе прошлых исследований, тут только непонятно, участники с 8 до 12 на улицу вообще не выходили и естественного освещения в помещениях не

Слабый утренний свет подтолкнул людей к депрессии и проблемам со сном

Дмитрий Анатольевич
9 часов назад
Очередной придуманный черпак мёда для тех кто орёт при каждом удобном случае: "Россия в . опе". Только представить можно сколько русофобов, прочитав

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

Walter Inkognito
9 часов назад
Тойота есть Тойота. Качество, надёжность, изящество. Браво!

Рейтинг: самые продаваемые автомобильные бренды мира

Dmitry
9 часов назад
Xander, причинное место загорелось? Да ты успокойся)

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

Андрей Смирнов
9 часов назад
Какой качественный снимок)))). и это в космосе, где нет помех и это в 21 веке с крутыми технологиями. наверное снимали на фотоаппарат из начала 20 века.

Спутник впервые сфотографировал МКС с рекордным «наполнением»

Xander Prime
10 часов назад
Иван, очередной западный рейтинг, который имеет мало общего с действительностью. Надо запомнить составителя рейтинга.

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно