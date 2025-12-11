Уведомления
Пандемия привела к массовой гибели морских ежей от Кариб до Канар
В 2022 году в мировых морях произошло катастрофическое вымирание морских ежей. В новом исследовании ученые разобрали причины и последствия этого мора.
В феврале-марте 2022 года на Канарских островах (Испания) началась новая волна массовой гибели морского ежа Diadema africanum. Эти животные играют ключевую роль в регулировании водорослей в прибрежных скалистых экосистемах архипелага, на глубинах от пяти до 40 метров. Они поддерживают баланс между различными подводными зонами, от пустынных до густонаселенных, контролируя рост макроводорослей.
Массовые вымирания морских ежей фиксировали на Канарах и ранее — в 2010 и 2018 годах, они приводили к сокращению популяций на 60-93%. Однако популяции частично восстанавливались.
Последняя же вспышка мора совпала с массовым вымиранием родственных видов морских ежей семейства Diadematidae в других регионах. В январе 2022-го начали гибнуть Diadema antillarum в Карибском море, летом того же года — D. setosum в Средиземном море, а в конце года — виды в Красном море. В 2023-2024-х вымирание продолжилось в Оманском заливе и у побережья Реюньона в Индийском океане. Это породило гипотезу о возможной пандемии.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Marine Science, проанализировали последствия массового вымирания на Канарах, оценили успешность размножения морских ежей и рассмотрели данные о течениях, температуре поверхности моря (ТПМ) и волнении в период вспышки для поиска путей распространения патогена.
Оказалось, вымирание затронуло практически все Канарские острова, распространяясь с запада на восток. Плотность популяций снизилась на 73,8% на острове Ла-Пальма и на 99,66% на Тенерифе по сравнению с 2021 годом. Во многих местах ежи были полностью истреблены, достигнув рекордно низких уровней за всю историю наблюдений.
Впервые почти за 20 лет мониторинга ученые зафиксировали нулевое оседание личинок в сентябре 2023 года. В январе 2024-го не было найдено ни одной молодой особи в естественной среде. Это указывает на сбой в жизненном цикле вида — выжившие взрослые особи не смогли обеспечить успешное оплодотворение. Когда популяция падает до таких размеров, что особям трудно найти сородичей, это называется эффектом Олли.
Исследователи пришли к выводу, что массовое вымирание на Канарах, совпавшее с аналогичными событиями в других регионах, — доказательство пандемии, поразившей семейство Diadematidae. Главным фактором, который привел к этому, ученые назвали инфузорию Philaster apodigitiformis, обнаруженную как основную причину мора для морских ежей в Карибском море.
Анализ океанографических данных показал, что начало каждой из волн мора совпало с двумя факторами: продолжительными восточными течениями, которые могли принести патогенную инфузорию с запада, и аномальными высокоэнергетическими штормами с юга, поднимавшими донные осадки, что могло активировать и распространить возбудитель.
Таким образом, массовая гибель Diadema africanum на Канарских островах в 2022-2023 годах уникальна как по своей тяжести, так и по последствиям. В отличие от предыдущих событий, нынешнее привело не только к краху взрослой популяции, но и к полному коллапсу репродуктивной функции. Это ставит под вопрос возможность естественного восстановления вида в регионе.
Раскопки мастерской, погребенной в Помпеях почти 2000 лет назад, помогли археологам больше узнать о римских строительных технологиях, а именно — определить методы изготовления римского бетона и раскрыть секрет его долговечности.
Является ли моногамия естественным состоянием для человека? Новое исследование, основанное на анализе почти 200 тысяч родословных млекопитающих, подтвердило это суждение, поместив Homo sapiens в один эволюционный ряд с сурикатами и гиббонами.
Зеркальный лабиринт алгоритмов: математики объяснили, почему искусственный интеллект деградирует, обучаясь на собственных ошибках
Коллектив исследователей из МФТИ и Института проблем передачи информации им. А. А. Харкевича (ИППИ РАН) разработал математическую модель, описывающую, как системы искусственного интеллекта влияют на собственное будущее, обучаясь на данных, которые сами же и породили. Ученые создали теоретический каркас, объясняющий природу «цифровых эхо-камер» и механизм, из-за которого умные алгоритмы со временем могут терять адекватность или усиливать социальные предрассудки.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
