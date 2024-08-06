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21 минута назад
Мария А.
184

Умственные усилия вызвали отвращение у людей

4.1

В психологии глубоко укоренилось предположение о том, что люди не любят прилагать умственные усилия и предпочтут скорее физическую боль. Хотя руководители и педагоги могут не согласиться с этой гипотезой, авторы нового метаанализа нашли ей подтверждение.

Антропология
# активность мозга
# головной мозг
# отвращение
# умственная активность
# умственная деятельность
«Мыслитель» Родена
«Мыслитель» — одна из самых известных скульптурных работ Огюста Родена / © Stephen Chung, London News Pictures via ZUMA Wire

Психологи из Университета Неймегена имени святого Радбода Утрехтского в Нидерландах исследовали такую гипотезу, как «закон меньшей работы» (law of less work). Согласно этому предположению, распространенному в научных дисциплинах, человек склонен минимизировать свои усилия, особенно умственные. Считается, что мы направляем силы на это «стратегически», то есть стараемся, только если по итогу ждет достойное вознаграждение. В противном случае испытываем что-то вроде отвращения и даже «боли».

Однако, как отметили авторы новой научной работы, опубликованной в издании Psychological Bulletin, до сих пор удалось получить крайне мало доказательств этому предположению. Хотя оно согласуется с моделями когнитивного контроля, некоторые исследователи допускали, что умственные усилия могут ощущаться как приятные — как минимум в определенных ситуациях и для некоторых людей (к примеру, с высокой потребностью в познании или тех, кто религиозен и приравнивает «усердный труд» к добродетели). В конце концов, почему миллионы из нас играют в шахматы? С другой стороны, в 2023 году ученые подтвердили, что нагрузка на мозг приводит к напряжению corrugators supercilii — мышцы, которая сморщивает бровь и, как известно, связана с негативным аффектом.

Нидерландские психологи решили объединить недавние исследования и провели метаанализ, который позволил ответить на вопрос: доставляют ли когнитивные усилия отвращение? Если да, то при каком условии и кому?

В онлайн-базе научной литературы Scopus специалисты искали рецензируемые статьи на английском языке, вышедшие с 2015 по 2020 год и содержащие упоминание NASA-TLX — опросника для измерения когнитивной нагрузки от Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США. Поиск дал 5061 документ. Психологи отметили, что анализировали только те исследования, в которых участвовали здоровые люди, решавшие одну конкретную задачу (следовательно, офисную работу и любую другую продолжительную деятельность в расчет не брали).

«Мы извлекли выгоду из того факта, что NASA-TLX приобрел популярность в различных научных дисциплинах (например, эргономике, психологии и информатике). Таким образом, мы смогли изучать умственные усилия и отрицательные эмоции на фоне этого у разных групп: американских врачей, индийских летчиков, японских студентов и так далее. Поскольку объем исследований, использующих NASA-TLX, огромен, мы провели быстрый обзор и включили только недавние статьи. Наша главная гипотеза заключалась в том, что в разных задачах и группах населения когнитивные усилия должны быть связаны с отрицательными эмоциями. Тем не менее мы допускали, что эта корреляция будет различаться в зависимости от групп и задач», — рассказали авторы научной работы.

Им удалось получить информацию по следующим странам: США (83 статьи), Германия (40), Канада (33), Китай (22), Великобритания (20), Италия (16), Япония (13), Норвегия (12), Нидерланды (11), Австралия (10), Дания (10), Польша (9), Финляндия (8), Франция (8), Иран (7), Индия (7), Испания (7), Южная Корея (7), Швеция (5), Индонезия (5), Саудовская Аравия (4), Австрия (4), Бельгия (4), Малайзия (3), Бразилия (2), Гонконг (2), китайский остров Тайвань (2) и Португалия (1). Одна исследовательская группа собирала данные в Швейцарии и Германии (3).

Помимо этого, психологи учитывали такие данные, как средний возраст; пол, продолжительность задачи; физическая активность, которая могла требоваться при выполнении задачи; положение участников при этом — сидя, стоя или при ходьбе; наличие группы и командной работы.

Выяснилось, что умственная деятельность и правда связана с отвращением при выполнении разных задач и в разных группах населения: с каждым пунктом усилия негативный аффект увеличивался в среднем на 0,85 пункта.

«Отметим, что метаанализ — наблюдательный метод. Мы не можем исключить вероятность того, что связь ложна из-за третьей переменной. К примеру, если субъективное умственное усилие и негативный аффект оба вызваны какой-то общей причиной. Чтобы проверить это, мы провели моделирование, которое все равно предсказало негативный аффект из-за умственных усилий. Связь между ними осталась в том же диапазоне, что и в основном метаанализе», — подчеркнули исследователи.

На результаты не повлиял ни возраст, ни пол, ни образование, ни продолжительность и вид задачи, ни обстановка, ни наличие физической активности, опыта и других людей рядом. Что касается региона, то умственные усилия доставляли больше отвращения жителям Европы и Северной Америки, но меньше — людям из Азии.

«В совокупности связь между умственным усилием и негативным аффектом оказалась повсеместной. Это предполагает, что такая нагрузка отталкивающая по своей сути», — подытожили авторы статьи.

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Антропология
# активность мозга
# головной мозг
# отвращение
# умственная активность
# умственная деятельность
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