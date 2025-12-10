Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Древний курган в Швейцарии рассказал о жизни влиятельных людей 2600 лет назад
В швейцарском кантоне Фрибург археологи обнаружили монументальный курган возрастом около 2600 лет. Захоронение раскрывает некоторые детали жизни влиятельных людей из долины Антьямон примерно в 600 году до нашей эры.
О находке объявило Археологическое управление кантона Фрибург. Археологи с 2019 года исследуют погребальный комплекс железного века, расположенный в Гранвильяре в районе Грюйер. Изучаемый курган — третья монументальная могила, обнаруженная в том же некрополе. Однако ранние находки сохранились намного хуже. Целостность погребальной камеры и окружающих ее земляных валов позволяет исследователям в деталях изучить погребальные практики железного века.
Диаметр недавно обнаруженного кургана составляет примерно 10 метров, внутри него находится центральное захоронение, раскопки которого сейчас подходят к завершению. Однако исследователи отмечают, что работать нужно быстро. Из-за расположенного поблизости горного ручья эрозия размывает внешние края кургана. Археологи начали раскопки в ноябре, чтобы успеть задокументировать открытие прежде, чем оно будет уничтожено. Работы продлятся до января 2026 года, чтобы ученые проанализировали конструкцию могилы, стратиграфию и ее содержимое.
По мнению исследователей, находка может рассказать о социальном и экологическом состоянии долины Антьямон в раннем железном веке. Этот период охватывает примерно 800–450 годы до нашей эры. В то время происходили климатические колебания, известные как холодный период железного века. Понижение температур влияло, в том числе, на социальную организацию общества.
Такие периоды иногда сопровождались упрощением погребальных обрядов, тогда как во время благополучных десятилетий люди возводили более сложные погребальные памятники. Монументальные курганы, схожие с обнаруженным в Грандвийяре, обычно требовали значительных коллективных усилий для строительства. Это указывает не только на высокий социальный статус погребенного, но и на способность общества действовать сообща.
По словам исследователей, люди построили курган в Грандвийяре с высокой точностью, явно рассчитывая, что он сохранится на долгие годы. Такие постройки свидетельствуют о периоде значительной стабильности и выраженной социальной иерархии.
Состояние кургана позволяет археологам подробно реконструировать погребальные обряды. Расположение камеры, размещение тела, слои насыпи и выбор погребальных подношений — каждый из этих элементов помогает лучше понять идентичность людей железного века, их систему убеждений и социальные связи.
Исследования Археологического управления кантона Фрибург показывают, что западные альпийские регионы имели тесные связи с другими регионами Европы в железном веке. Дальние торговые пути, культурные обмены и общие ритуальные обычаи оставили свой след в погребальных традициях.
Хотя археологи вынуждены работать крайне быстро, они проводят раскопки с методичной точностью. Исследователи фотографируют, картируют и отбирают каждый стратиграфический слой. Цель ученых — не просто собрать артефакты, они хотят запечатлеть историю памятника до того, как его сотрут силы природы. Завершив раскопки и исследования, ученые надеются с помощью полученных результатов прояснить социальную иерархию долины Интьямон. Находка также может рассказать, как древние сообщества адаптировались к изменениям климата.
