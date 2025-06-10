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Ученые выяснили, почему сердце футбольного фаната бьется быстрее до начала игры, чем во время
Считается, что самые яркие эмоции футбольные болельщики испытывают на матче любимой команды. Однако исследователи из США и Бразилии опровергли это мнение. Они изучили поведение фанатов и сделали неожиданное открытие. Оказалось, еще до первого свистка их сердце начинает биться в такт друг другу сильнее, чем во время самой игры. Эти выводы могут быть полезны для организаторов не только спортивных мероприятий, но и праздников, и политических митингов.
Что заставляет миллионы людей по всему миру сходить с ума от футбола? Специалисты ищут ответ на этот вопрос в драматургии футбольного матча — накале страстей, красоте гола, мастерстве игроков. Однако американский антрополог Димитрис Ксигалатас (Dimitris Xygalatas) из Коннектикутского университета полагает, что причина такого поведения вовсе не в матче, а в ритуалах, которые фанаты проводят до начала игры. Об этом ученые рассказали в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Чтобы доказать это, Ксигалатас и его коллеги отправились в Бразилию, где футбол считается самым популярным видом спорта. В качестве цели исследования выбрали фанатов двух принципиальных клубов, игравших в финале чемпионата штата Минас-Жерайс. Это ежегодный турнир, в котором участвуют лучшие футбольные клубы штата.
Команда Ксигалатаса отслеживала эмоциональное возбуждение фанатов до финальной игры, во время и после нее с помощью холтеровских мониторов, спрятанных под одежду. Такие аппараты регистрируют электрическую активность сердца до 72 часов и фиксируют изменения сердечного ритма, а именно — частоту сердечных сокращений, ключевой показатель эмоционального возбуждения.
До начала матча бразильские фанаты проводят специальный ритуал, который называется Rua de Fogo («улица огня»). Когда автобус с любимой командой приближается к стадиону, на улице собираются тысячи людей. Они держат в руках факелы, дымовые шашки, взрывают петарды.
Толпу буквально окутывает море дыма, над головами колышутся флаги любимого клуба, которые сливаются в единое полотнище. Собравшиеся скандируют кричалки против соперников и поют гимн своей команды. Это не просто шоу, а настоящий ритуал, сродни обряду инициации. Его главная цель — демонстрация силы и безграничной поддержки клуба.
Именно во время ритуала Rua de Fogo ученые включили приборы, которые работали еще какое-то время по окончании финального матча.
Анализ данных показал, что уровень эмоционального подъема у фанатов, в частности учащенное сердцебиение, достиг абсолютного пика не в ходе напряженной игры или в момент опасных атак, а до первого свистка — когда проводили ритуал Rua de Fogo. Именно во время него, а не на стадионе, наблюдалась «коллективная эйфория» — состояние, при котором группа людей одновременно испытывает радость и сильное эмоциональное возбуждение. Только один эпизод смог превзойти этот эмоциональный всплеск — гол в ворота соперников.
«Только когда любимая команда забивала, эмоциональное единство фанатов превышало уровень, достигнутый до матча. Но сама по себе игра, даже очень напряженная, не давала такого эффекта, как ритуал. Иначе говоря, главное — то, что происходит не на поле, а вокруг. Именно ритуал заставляет чувствовать тебя частью единого целого», — объяснил Ксигалатас.
Полученные данные подкрепили его гипотезу о роли ритуалов в человеческой культуре. По словам американского антрополога, ритуал — не просто антураж, а ключевой механизм создания сильнейших коллективных эмоций и чувства единства.
Как считают исследователи, предматчевое единение зачастую вызывает у фанатов более сильную эмоциональную реакцию, чем сама игра. Авторы научной статьи подчеркнули, что их выводы выходят за границы спорта. Те же механизмы могут работать в других местах, где собираются люди: на концертах, религиозных службах, митингах. Участие в таких мероприятиях может сильно влиять на эмоции и даже на убеждения.
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