Ученые выяснили, почему сердце футбольного фаната бьется быстрее до начала игры, чем во время

Что заставляет миллионы людей по всему миру сходить с ума от футбола? Специалисты ищут ответ на этот вопрос в драматургии футбольного матча — накале страстей, красоте гола, мастерстве игроков. Однако американский антрополог Димитрис Ксигалатас (Dimitris Xygalatas) из Коннектикутского университета полагает, что причина такого поведения вовсе не в матче, а в ритуалах, которые фанаты проводят до начала игры. Об этом ученые рассказали в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Чтобы доказать это, Ксигалатас и его коллеги отправились в Бразилию, где футбол считается самым популярным видом спорта. В качестве цели исследования выбрали фанатов двух принципиальных клубов, игравших в финале чемпионата штата Минас-Жерайс. Это ежегодный турнир, в котором участвуют лучшие футбольные клубы штата.

Команда Ксигалатаса отслеживала эмоциональное возбуждение фанатов до финальной игры, во время и после нее с помощью холтеровских мониторов, спрятанных под одежду. Такие аппараты регистрируют электрическую активность сердца до 72 часов и фиксируют изменения сердечного ритма, а именно — частоту сердечных сокращений, ключевой показатель эмоционального возбуждения.

До начала матча бразильские фанаты проводят специальный ритуал, который называется Rua de Fogo («‎улица огня»). Когда автобус с любимой командой приближается к стадиону, на улице собираются тысячи людей. Они держат в руках факелы, дымовые шашки, взрывают петарды.

Толпу буквально окутывает море дыма, над головами колышутся флаги любимого клуба, которые сливаются в единое полотнище. Собравшиеся скандируют кричалки против соперников и поют гимн своей команды. Это не просто шоу, а настоящий ритуал, сродни обряду инициации. Его главная цель — демонстрация силы и безграничной поддержки клуба.

Именно во время ритуала Rua de Fogo ученые включили приборы, которые работали еще какое-то время по окончании финального матча.

Rua de Fogo в Бразилии / © O Canto das Torcidas

Анализ данных показал, что уровень эмоционального подъема у фанатов, в частности учащенное сердцебиение, достиг абсолютного пика не в ходе напряженной игры или в момент опасных атак, а до первого свистка — когда проводили ритуал Rua de Fogo. Именно во время него, а не на стадионе, наблюдалась «‎коллективная эйфория» — состояние, при котором группа людей одновременно испытывает радость и сильное эмоциональное возбуждение. Только один эпизод смог превзойти этот эмоциональный всплеск — гол в ворота соперников.

«‎Только когда любимая команда забивала, эмоциональное единство фанатов превышало уровень, достигнутый до матча. Но сама по себе игра, даже очень напряженная, не давала такого эффекта, как ритуал. Иначе говоря, главное — то, что происходит не на поле, а вокруг. Именно ритуал заставляет чувствовать тебя частью единого целого», — объяснил Ксигалатас.

Полученные данные подкрепили его гипотезу о роли ритуалов в человеческой культуре. По словам американского антрополога, ритуал — не просто антураж, а ключевой механизм создания сильнейших коллективных эмоций и чувства единства.

Как считают исследователи, предматчевое единение зачастую вызывает у фанатов более сильную эмоциональную реакцию, чем сама игра. Авторы научной статьи подчеркнули, что их выводы выходят за границы спорта. Те же механизмы могут работать в других местах, где собираются люди: на концертах, религиозных службах, митингах. Участие в таких мероприятиях может сильно влиять на эмоции и даже на убеждения.

