Одинаковые физические упражнения по-разному повлияли на сердце мужчин и женщин

Один и тот же фитнес-браслет считает шаги и калории одинаково у мужчин и женщин, но внутренний отклик организма на физическую нагрузку различается. Это выяснили авторы нового исследования. Ученые пришли к выводу: чтобы добиться такого же результата в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний, мужчинам от 50 лет нужно заниматься в спортзале более чем в два раза усерднее женщин. Результаты этой работы могут привести к пересмотру универсальных рекомендаций по физической активности.

На протяжении долгого времени Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым минимум 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической активности в неделю. Эти нормы считались одинаково полезными для мужчин и женщин, стремящихся поддерживать здоровье сердца.

Однако авторы многих научных работ, написанных на основе опросников, где люди сами рассказывали о своем режиме тренировок, намекали на любопытную деталь. Казалось, женский организм извлекает из каждой потраченной калории больше пользы, чем мужской.

Правда, такие данные зачастую могут быть не точными, ведь они строятся на субъективном мнении. Когда люди рассказывают, сколько тренируются, они часто ошибаются: кто-то преувеличивает, кто-то забывает детали. Из-за этого ученые не могли понять, в чем причина различий в эффективности физических упражнений. Либо женщины и правда получают больше пользы от спорта, либо просто лучше помнят и точнее описывают свои тренировки.

Разобраться в этом вопросе попыталась группа кардиологов под руководством Цзяцзиня Чэня (Jiajin Chen) из Сямэньского университета в Китае. Ученые обратились к масштабной базе данных UK Biobank, в которую занесена медицинская и генетическая информация сотен тысяч жителей Великобритании. Ключевое отличие — многие участники носили фитнес-браслеты, регистрировавшие реальную физическую активность людей.

Исследователи проанализировали данные 80 243 взрослых; средний возраст — 61 год. На старте наблюдения ни у одного из них не было диагностированной ишемической болезни сердца. Наблюдение за состоянием их здоровья велось в течение примерно восьми лет.

Результаты первой части анализа показали, что универсальные рекомендации ВОЗ в 150 минут умеренных нагрузок в неделю дают разный профилактический эффект для мужчин и женщин. У женщин, соблюдавших эту рекомендацию, риск развития ишемической болезни сердца падал на 22 процента. Для мужчин, делавших те же самые упражнения с той же периодичностью, снижение риска составило 17 процентов.

Когда ученые посмотрели, какой объем нагрузок необходим для достижения более значимого результата — 30-процентного снижения риска, — разрыв в показателях стал еще существеннее. Женщинам для этого требовалось 250 минут умеренной активности в неделю. Мужчинам же пришлось бы заниматься более 530 минут, то есть почти девять часов. Это как минимум вдвое больше, чем женская норма.

Во время второго анализа ученые рассмотрели группу 5169 человек, у которых уже была диагностирована ишемическая болезнь сердца. Средний возраст в этой группе составлял 67 лет, а две трети участников были мужчинами. В этой группе проявилась та же закономерность.

Среди женщин с заболеваниями сердца те, кто придерживался рекомендации в 150 минут умеренных упражнений в неделю, имели на 70 процентов меньший риск умереть от любой причины в последующие восемь лет по сравнению с менее активными сверстницами. Для мужчин с сердечно-сосудистыми заболеваниями та же самая норма физической активности снижала риск смерти лишь на 20 процентов.

Авторы исследования предложили несколько возможных объяснений феномену. Во-первых, гормоны: у женщин выше уровень эстрогена, который может усиливать сжигание жира во время нагрузки.

Во-вторых, базовые биологические различия: чтобы выполнить ту же физическую задачу, женщины нередко вынуждены задействовать больше дыхательных, метаболических и мышечных ресурсов. Иными словами, для их организма та же тренировка может быть относительно тяжелее, чем для мужчин, и потому дает больший оздоровительный эффект.

В любом случае новые данные намекают на необходимость пересмотреть существующие универсальные нормы. Единые рекомендации по физической активности для мужчин и женщин в возрасте от 50 лет, по мнению исследователей, неэффективны. Чтобы обеспечить одинаковую защиту сердца, мужчинам, вероятно, потребуется значительно увеличить еженедельный объем нагрузок по сравнению с женщинами.

Отметим, у этой работы есть несколько минусов, поэтому к ней следует относиться с осторожностью. Хотя фитнес-браслеты эффективнее опросников, они не безупречны. Показатели шагомера и пульсометра могут быть неточными, особенно во время физической активности. То есть в данных может содержаться погрешность, что могло повлиять на результаты исследования.

Кроме того, авторы научной работы сфокусировались на преимущественно благополучной и хорошо образованной популяции Великобритании, на 93 процента состоящей из белых людей. Но главная проблема в том, что заболевания сердца чаще встречается у других этнических групп, преимущественно у темнокожих людей.

Этот риск во многом связан с социально-экономическими факторами — уровнем дохода, доступом к медицине, образом жизни. Не понятно, сработает ли предложенный китайскими учеными «рецепт» на той категории людей, у кого проблемы с сердцем наблюдаются чаще. Возможно, для них нужен совсем другой подход.

Научная работа опубликована в журнале Nature Cardiovascular Research.

Игорь Байдов 416 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.