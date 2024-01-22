Моторные навыки неожиданно положительно повлияли на языковые

Ученые из Ноттингемского университета Трента и Университета Ковентри выяснили, что совмещение рассказывания историй и двигательной активности влияет одновременно на развитие речи и общую моторику.

На качество жизни человека напрямую влияет физическая активность: риск сахарного диабета связан со скоростью ходьбы, подниматься по лестнице полезно для сердца, а катание на велосипеде укрепляет психическое здоровье. Менее известно другое: этот фактор влияет далеко не только на физическое состояние. Для детей вреден малоподвижный образ жизни, в то время как увеличение физической нагрузки улучшает как моторные, так и языковые навыки.

Канадские и английские специалисты по психологии и спортивным наукам доказали, что после занятий, совмещающих рассказывание историй и движение, дети лучше понимают текст на слух, точнее воспроизводят услышанные предложения, а также используют более богатую лексику, когда формулируют собственные реплики и реагируют на чужие. Результаты исследования опубликовали на сайте Ноттингемского университета Трента.

В эксперименте участвовали 214 четырех- и пятилетних учеников из девяти школ. В течение 12 недель для 133 человек (пять школ) учителя один-два раза в неделю проводили 35-минутные уроки формата «Двигательная активность и рассказывание историй» (MAST) по популярным детским книгам «Груффало» и «Человек-палка». В рамках ролевой игры школьники пять минут изучали новый языковой материал, затем 25 минут выполняли физические упражнения как часть приключений персонажей из книг и еще пять минут занимались языком. До и после исследования ученые тестировали лингвистические и моторные навыки детей, а затем сравнивали показатели с данными контрольной группы — в нее вошел 81 ученик из других четырех школ.

Исследователь проверяет словарный запас школьника / ntu.ac.uk

Перед началом занятий в формате MAST дети из экспериментальной и контрольной групп практически не различались. Однако после 12-недельной программы те, кто в ней участвовал, продемонстрировали более высокие результаты. У школьников улучшились как показатели развития речи — словарный запас, понимание и воспроизведение высказывания, — так и двигательные навыки, например бег, прыжки, бросание и ловля мяча.

Дети проходят тест на развитие базовых двигательных навыков / ntu.ac.uk

По словам старшего преподавателя психологии Ноттингемского университета Трента Анны Каннингем, базовые моторные навыки играют ключевую роль в воспитании ребенка подвижным, здоровым, социально активным и успешным в учебе, а языковое развитие важно для дальнейших академических достижений. Исследователь отметила, что британские пятилетние дети развиты хуже по сравнению с ровесниками из других европейских стран, особенно если растут в неблагополучных семьях. Усугубила разрыв пандемия коронавируса.

Разработанная программа MAST (и ее аналоги), по мнению ученых, может стать способом изменить ситуацию с помощью интересной для детей игры. Кроме того, результаты исследования способны побудить школы уделять физической культуре больше внимания: обеспечивать достаточное количество залов, оборудования и должным образом подготовленных педагогов.

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