В Пермском Политехе рассказали, чем питаться, чтобы реже болеть

К концу зимы многие люди испытывают повышенную утомляемость и чаще болеют. Это может быть связано с недостатком полезных веществ в организме — гиповитаминозом. Екатерина Баньковская, кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры химических технологий ПНИПУ, рассказала, каковы симптомы дефицита витаминов и что к нему приводит, какие витамины особенно важны в межсезонье и где они содержатся, зачем проращивать семена и дефицит какого элемента портит нам кости.

Существуют два похожих понятия — авитаминоз и гиповитаминоз. Первое — это тяжелое заболевание, когда в организме человека определенный витамин полностью отсутствует, что требует оказания медицинской помощи и незамедлительного лечения. Гиповитаминоз — нехватка, недостаточное поступление витамина в организм человека, что восполняется полезными веществами из продуктов или поливитаминных препаратов.

К моменту наступления весны практически у всех людей появляется гиповитаминоз. Он проявляется в ломкости волос и ногтей, сухости кожи, резкой кровоточивости десен, состоянии апатии, бессоннице, мигрени, шуме в ушах, головокружении, воспалительных заболеваниях и обострении хронических недугов.

Причины недостатка витаминов: несбалансированное питание, голодания и изнуряющие диеты, использование в пищу продуктов низкого качества, неправильная термическая обработка и хранение пищи, употребление лекарств, мешающих нормальному усвоению витаминов. Появлению гиповитаминоза способствует и снижение функции желудочно-кишечного тракта, нарушение работы эндокринной системы, дисбактериоз, болезни почек и печени, ослабленный иммунитет. Есть и внешние факторы: длительное проживание в холодных или жарких широтах, в горах, стресс, злоупотребление алкоголем, никотиновая и наркотическая зависимость, чрезмерные физические нагрузки.

Интересно, что человек обладает удивительной способностью адаптироваться к постоянно меняющимся условиям жизни, в том числе к гиповитаминозу. Он чувствует себя вполне здоровым, несмотря на то, что часть его органов и систем работает в условиях дефицита витаминов. Но это может усиливать негативные процессы в органах и тканях, например, разрушение белков или излишнее накопление жиров.

Как бороться с весенним авитаминозом?

Витамины практически не синтезируются в организме человека, поэтому должны регулярно поступать вместе с пищей. Под рациональным питанием обычно понимают нормы, полностью покрывающие все энергозатраты организма и восполняющие запас витаминов.

Избежать гиповитаминоза поможет отказ от голоданий и диет, истощающих организм и являющихся причиной дефицита витаминов. Нужно употреблять больше фруктов, ягод, овощей, не забывать о растительных маслах и продуктах животного происхождения. Кроме того, фрукты и ягоды стоит подвергать минимальной термической обработке — для сохранения всех питательных веществ. Улучшить самочувствие помогут частые прогулки на свежем воздухе и регулярные физические упражнения.

Весной или зимой можно проращивать дома зерна пшеницы, овес, гречиху и употреблять их в пищу. Зеленые проростки хорошо восполняют запас витаминов и не допускают авитаминоза. Дело в том, что крупы очищены от шелухи, где содержится большее количество витаминов. Например, гречневая крупа коричневого цвета прошла термическую обработку и очистку, там полезных веществ меньше, чем в зеленой необжаренной гречке.

Чтобы прорастить семена (они должны быть не просроченные и со «шкуркой»), понадобится емкость, марля или хлопковая ткань и вода. Сперва зерна нужно промыть и оставить в прохладной воде на несколько часов, затем выложить в один слой на влажную марлю и оставить на 3-4 дня, дожидаясь ростков. Ткань все время должна оставаться мокрой.

Какие витамины особенно нужны детям (и взрослым)?

Результаты обследований последних лет показывают, что недостаток витаминов группы В есть у 60 процентов обследованных детей в России, витамина Е – у 30-40 процентов, витамина А – у 17 процентов, витамина С – у восьми процентов. Нехватка сразу трех и более витаминов наблюдается примерно у половины детей, и многие из них испытывают дефицит витамина D. Полностью обеспечены всеми витаминами лишь 20-25 процентов обследованных детей.

Недостаток у детей витаминов А, С, D, В6 и В12 может замедлить физическое развитие, повысить риск аллергических заболеваний органов дыхания и кожи, функциональных расстройств нервной системы и нарушений деятельности желудочно-кишечного тракта — в два раза. Кроме того, вероятность поражения опорно-двигательного аппарата увеличивается в четыре раза. У подростков гиповитаминоз приводит к головной боли и снижению зрения (миопии), а у девочек 11–14 лет наблюдается связь между нерегулярным менструальным циклом и дефицитом витаминов группы В.

Витамин А содержится в продуктах животного происхождения: сливочном масле, яичном желтке, печени. Назначают витамин А при гиповитаминозе, поражениях и заболеваниях кожи (обморожениях, ранах, ожогах), некоторых формах экземы, конъюнктивитах.

Витамин В1 в природе встречается в дрожжах, зародышах пшеницы, в муке грубого помола, отрубях, облепихе, печени, курице, цельнозерновом рисе, бобовых. В организме он защищает клетки от токсического воздействия продуктов перекисного окисления, которые разрушают мембрану клеток и приводят ко многим заболеваниям, например, атеросклерозу, инсульту и инфаркту. Витамин В1 назначают при гиповитаминозе, язвенной болезни, заболеваниях печени, сердца и для улучшения работы нервных клеток.

В молоке, твороге, яйцах и сыре содержатся витамины группы В2 / © Getty images

Витамины В2 содержится в молоке, твороге, сыре, рыбе, зародышах пшеницы, куриных яйцах, дрожжах, гречке, овсянке. Он участвует в обменных процессах, способствует здоровому росту организма, поддерживает нормальную зрительную функцию глаз. Витамин В6 есть в грецких орехах, фундуке, картофеле, моркови, помидорах, рыбе, мясных и молочных продуктах. Он необходим для нормальной работы нервной системы.

Витамин С преимущественно содержится в шиповнике, сладком перце, петрушке и укропе, разных видах капусты, цитрусовых, яблоках, ананасах. Он обладает выраженными антиоксидантными свойствами, улучшает работу печени и поджелудочной железы.

Что есть, если солнца не хватает?

Витамины D2 и D3 — наиболее распространенные природные формы, они образуются в организмах животных и растений под воздействием солнечного ультрафиолета. В России нехватка витамина D наблюдается у половины всех жителей, причем ей одинаково подвержены жители как северных регионов, где мало солнца, так и южных, где люди скрываются от ультрафиолетовых лучей, чтобы сберечь молодость кожи.

Главными источниками витамина D служат жирные сорта рыбы (скумбрия, сардина, тунец, сельдь, печень трески), икра и рыбий жир, грибы, коровье и соевое молоко. Независимо от источника получения этот витамин обладает сильным действием: например, одного грамма достаточно, чтобы защитить от рахита 280 детей в течение года. Он устойчив к щелочам и кислотам, высокой температуре — его активность теряется лишь при 180 градусах. Но совместное действие высокой температуры и кислорода может привести к частичному разрушению витамина D.

Его дефицит приводит к развитию рахита, разных форм остеопороза, остеомаляции — патологий костной ткани. Попадая в организм, витамин D превращается в активные метаболиты: они усиливают синтез белков, связывающих кальций, улучшают всасывание и усвоение кальция. В костях нормализуется развитие хрящевых клеток в зонах роста, кальций удерживается в организме, укрепляет кости и зубы.

Витамин D также улучшает усвоение магния, ускоряет выведение свинца из организма. При его недостаточности изменяется общее состояние организма, нарушается метаболизм, прежде всего минеральный обмен. Доказано, витамин D улучшает усвоение кальция на 25 процентов, а фосфора — на 20 процентов. Кальций регулирует мышечные сокращения, в том числе и сердечной мышцы, укрепляет клеточную мембрану, участвует в механизмах нервной возбудимости, процессах свертывания крови.

Можно ли самому назначать себе витамины?

При ежедневном употреблении фруктов или ягод в организм человека попадает достаточное количество витаминов. Но если этого не происходит и появляются признаки нехватки полезных веществ, можно принимать поливитаминные препараты, предварительно проконсультировавшись с лечащим врачом. Стоит обратить внимание на дозировки: минимальная суточная доза витаминов должна составлять не менее 15 процентов от суточной физиологической потребности.

Например, для взрослого человека норма витамина С — 100 мг/сутки, для детей — 30-90 мг/сутки. Витамин D: для взрослых — 15 мкг/сутки, для лиц старше 65 лет – 20 мкг/сутки, а для детей – 10-15 мкг/сутки. Показатели для других полезных веществ, а также для белков, жиров и углеводов приведены в «Нормах физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации».

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ПНИПУ 563 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.