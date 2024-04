Медики выяснили, кому мало 10 тысяч шагов в день для снижения риска ожирения

Новое исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, провели специалисты медицинского центра при Вандербильтском университете (штат Теннесси, США). В его рамках ученые сопоставили данные о физической активности с результатами клинических и генетических анализов более 3000 человек, которые с мая 2018-го по июль 2022 года участвовали в американском исследовательском проекте в области здравоохранения All of Us Research Program. Применив к этим сведениям методы статистического анализа, медики проследили связь между генетической склонностью к ожирению и объемом физической активности, который необходим для сниженного риска ожирения.

В выборку вошли участники европейского происхождения, которые пользовались персональными трекерами активности и не страдали ожирением в течение первого полугода после начала ее отслеживания. Среди них 73% (2216 человек) составили женщины, а 27% (835 человек) — мужчины. Возраст участников варьировался от 36 до почти 63 лет (среднее значение — 52,7 года), в этническом составе преобладали белокожие (95%).

В период наблюдений, который в среднем длился более пяти лет, участники совершали по 8326 шагов в день (медианный показатель). Исследователи установили, что ожирение чаще развивалось у людей с сильной генетической склонностью к лишнему весу, которая выражалась в высоких оценках по шкале полигенного риска повышенного индекса массы тела (BMI PRS). Частота случаев у таких участников достигала 43% против 13% в группе с низкими баллами по этой шкале.

Медики подсчитали, что самым предрасположенным к полноте нужно было бы проходить в среднем на 2280 шагов в день больше, то есть делать свыше 11 тысяч шагов, чтобы риск ожирения у них опустился до уровня участников из группы со средней склонностью к лишнему весу.

Кроме того, анализ показал, что чем выше исходный индекса массы тела у людей с выраженными генетическими предпосылками к полноте, тем больше усилий нужно для снижения риска ожирения.

Напомним, индекс массы тела, или ИМТ (body mass index, BMI), рассчитывают по формуле вес, деленный на квадрат роста в метрах. Он позволяет оценить, насколько масса человека соответствует его росту. Здоровым принято считать ИМТ от 18,5 до 24,9. Если показатель больше 25, это говорит об избыточном весе, а уровень выше 30 относят к ожирению.

Итак, чтобы сравняться по степени риска ожирения с участниками из группы с низкой предрасположенностью к этому состоянию, людям с сильной генетической склонностью к избытку жира в организме и базовым показателем ИМТ 22 нужно было бы проходить на 3460 шагов в день больше зарегистрированного уровня в 8326 шагов. При исходном ИМТ в 24, 26 или 28 единиц требовалось дополнительно 4430, 5380 или 6350 шагов в день, вычислили исследователи. В наивысшей точке это более 14 500 шагов, или 11 с лишним километров.

Насколько это достижимо — отдельный вопрос. Конечно, для целеустремленного человека задача вполне выполнимая. Проблема в том, что в реальности большинство людей не имеют времени, да и желания для такой продолжительной ходьбы, причем ежедневной. Тем не менее ученые отметили, что их результаты важны, поскольку указывают на необходимость учета генетических особенностей при составлении рекомендаций по физической активности.

