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Китай тайком изменил орбиту лунных спутников, миссию которых признал провальной
В середине марта 2024 года запуск двух китайских спутников обернулся неудачей. Разгонный блок не смог обеспечить правильную траекторию, и полезная нагрузка до целевой орбиты не добралась. Официально миссию признали аварийной, но никаких подробностей о ее целях и ходе полета не сообщалось. Новые данные американской космической разведки показали, что аппараты точно не потеряны: они совершили маневр по изменению орбиты.
Портал SpaceNews сообщил, что, по данным 18-й эскадрильи космической обороны (18 SDS) Космических сил США, объект с международным идентификатором 2024-048A как минимум однажды изменил высоту своей орбиты с 525 x 132 577 километров на 971 x 225 193 километра в период с 14 по 26 марта. Этот объект ассоциирован с запуском ракеты-носителя «Чанчжэн-2C» 13 марта и по всем признакам является либо разгонным блоком (третьей ступенью), либо его полезной нагрузкой, закрепленной на адаптере, либо одним из двух спутников DRO-A и B, выступавших в качестве полезной нагрузки.
По всем признакам Китай предпринимает попытки выполнить хотя бы часть задач, поставленных перед неудачной миссией к Луне. Однако никаких подробностей об этих маневрах Поднебесная не сообщила, а маневров было не менее двух, ведь объект поднял не только апогей, но и перигей своей орбиты.
Важно отметить, что, как это часто бывает в случае с китайской космонавтикой, достоверно не известны цели, возможности и технические характеристики аппаратов DRO-A и B. Есть только косвенные признаки, по которым американские специалисты космической разведки могут сделать общие выводы.
Параметры старта носителя «Чанчжэн-2C» (CZ-2C) 13 марта похожи на запуск к Луне. По крайней мере Китай заявлял зоны закрытого воздушного пространства (регионы падения отработавших первой и второй ступеней), характерные для пуска либо к геостационарной орбите, либо на отлетную траекторию к Луне. Спустя несколько часов после запуска информационное агентство «Синьхуа», официальное государственное СМИ правительства Китайской Народной Республики, опубликовало короткую заметку о неудаче миссии (китайский, английский). В ней говорилось, что разгонный блок «Юаньчжэн-1S» (YZ-1S) не смог точно вывести спутники DRO-A и DRO-B на целевую орбиту. При этом отмечалось: «в ближайшее время начнется работа по утилизации».
Фразу про утилизацию трудно интерпретировать иначе как сведение полезной нагрузки с орбиты в плотные слои земной атмосферы или ее перевод на орбиту захоронения. Судя по данным 18 SDS, отслеживаемый объект точно не собирается возвращаться домой и, наоборот, удаляется от Земли. Если 2024-048A — это оба спутника рядом, и у них достаточно энергетики, чтобы поднять свой апогей почти на 100 тысяч километров, то это слабо похоже на маневр захоронения.
Для перехода на дальнюю ретроградную окололунную орбиту (distant retrograde orbit, DRO) остается совсем немного. Точный перигей, с которого это возможно для 2024-048A, рассчитать трудно, но он находится в районе 320 тысяч километров от Земли. Чтобы поднять свою орбиту до этой высоты с 225 тысяч километров, нужно гораздо меньше топлива, чем потребовалось для предыдущего маневра. По всей видимости, китайские космические инженеры решили попробовать выжать максимум из спутников и протестировать их на максимально достижимом — в сложившихся условиях — удалении.
О том, какова задача DRO-A и B, можно судить только по уже исчезнувшей из открытого доступа публикации в китайском издании Journal of Deep Space Exploration (архивная копия). В статье ученые предложили протестировать систему навигации в окололунном пространстве с помощью трех спутников: одного на низкой околоземной орбите и двух — на дальней ретроградной окололунной. Англоязычная аббревиатура этой орбиты (DRO) в названии спутников говорит сама за себя, а первый аппарат группировки (DRO-L) запустили в феврале 2024 года.
Неудачные результаты эксперимента с навигацией в окололунном пространстве не должны негативно повлиять на нынешнюю китайскую программу изучения и освоения Луны. Это скорее побочный проект, в случае успеха позволяющий несколько расширить возможности.
Всего через неделю после запуска DRO-A и B Китай отправил в полет аппарат «Цюэцяо-2» — спутник-ретранслятор и радиотелескоп для работы на высокоэллиптической окололунной орбите. Он будет транслировать сигналы миссии по забору грунта на обратной стороне Луны, которая запланирована позднее на 2024 год. Кроме того, «Цюэцяо-2» несет на борту несколько научных приборов. Пока что миссия идет полностью по плану.
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