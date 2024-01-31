Потребление корейского салата снизило риск ожирения

Ученые пришли к выводу, что ежедневное потребление традиционного корейского блюда — кимчи — снижает риск развития ожирения. Особенно этот эффект выражен у мужчин. Исследователи назвали количество салата, которое необходимо съедать, чтобы поддерживать свой вес в норме.

Кимчи, или кимчхи, — традиционное корейское блюдо, о котором слышали, наверное, все. В Корее оно считается основным и представляет собой квашеные (ферментированные) овощи: в первую очередь это пекинская капуста с добавлением красного перца, зеленого лука, чеснока, имбиря и других ингредиентов. Вариаций приготовления салата, впрочем, очень много. В него нередко добавляют редис или редьку, листья кольраби, огурцы, баклажаны и многие другие овощи.

Корейцы издавна считают свое блюдо очень полезным для здоровья, хорошим противопростудным и противопохмельным средством, а еще способствующим похудению. Проверить последнюю догадку решили ученые из той же Южной Кореи — Университета Чунг-Анг, Национального онкологического центра и Всемирного института кимчи. Результаты представили в журнале BMJ Open.

Ранее проведенные исследования на клеточной культуре показали, что Lactobacillus brevis и L. plantarum, выделенные из кимчи, уменьшают количество жировых клеток, а также накопление жировой ткани у мышей. Пребиотик, полученный из кимчи, воздействовал на жировые отложения и у людей, имеющих проблемы с лишним весом.

Однако исследование того, как действует на липолиз (расщепление жиров) регулярное потребление этого блюда, на большой выборке и худых, и полных людей не проводили. В новой работе ученые использовали данные о 115 726 жителях Южной Кореи в возрасте от 40 до 69 лет обоих полов, взятые из крупного медицинского долгосрочного исследования Health Examinates (HEXA). Его проводили с 2004 по 2013 год.

Рацион питания испытуемых за предыдущий год оценивали с помощью опросника о частоте употребления той или иной пищи, в котором участников просили указать, насколько регулярно они ели то или иное блюдо и какова была порция. Кроме того, у каждого испытуемого измеряли рост, вес, индекс массы тела и окружность талии. Выяснилось, что примерно 36 процентов мужчин и 25 процентов женщин из выборки страдали ожирением.

Ученые пришли к выводу, что употребление трех порций (по 50 граммов каждая) кимчи из капусты в день оказалось связано с уменьшением распространенности ожирения на 10 процентов у мужчин по сравнению с употреблением только одной порции этого блюда. Риск распространения ожирения у женщин, употреблявших две-три порции кимчи ежедневно, был на восемь процентов ниже (и на шесть процентов ниже для абдоминального ожирения), чем у дам, которые ели только одну такую порцию.

Показатели потребления кимчи с редисом были немного иными: это блюдо влияло на снижение риска абдоминального ожирения у мужчин на восемь процентов, а у женщин — на 11.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.