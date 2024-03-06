Медики вычислили «золотое число» шагов для снижения риска осложнений при родах

Новое исследование израильских ученых показало, что даже непродолжительные ежедневные прогулки способны значительно снизить для беременных риски основных осложнений во время родов.

Авторы работы — группа специалистов из отделения акушерства и гинекологии медицинского центра «Рамбам» (Хайфа, Израиль) — представили ее на конференции Американского общества перинатологии (Society for Maternal-Fetal Medicine, SMFM), прошедшей недавно в Вашингтоне.

Участницами исследования стали беременные женщины, которые наблюдались в клинике и приехали туда на роды без планового кесарева сечения в первой половине 2023 года. Всего авторы рассмотрели 401 пациентку с одноплодной беременностью, для части из которых роды были первыми.

Исследователи сопоставили данные о течении родов участниц со статистикой их физической активности во время беременности, которую на протяжении всего срока регистрировали с помощью смартфонов. В результате обнаружилась прямая зависимость между средним количеством ежедневных шагов и снижением числа осложнений при родах. Важно, что корреляция сохранялась независимо от сопутствующих факторов, таких как вес, наличие привычки курить и предыдущие кесарева сечения.

«Когда мы попытались вычислить «золотое число» шагов для беременных, гарантирующее полезный эффект, то получили результат в 2300 шагов в день на протяжении всего срока беременности. Это количество позволяет снизить вероятность кесарева сечения при родах в четыре-пять раз по сравнению с теми, кто ходит меньше, и значительно сокращает другие рассмотренные риски (осложнений при родах. — Прим. ред.)», — заявил профессор Рон Белусски (Ron Belussky), один из авторов исследования и директор отделения акушерско-гинекологической ультразвуковой диагностики в клинике «Рамбам».

Так, у беременных, которые делали не менее 2800 шагов в день, реже наблюдались послеродовые кровотечения по сравнению с женщинами, которые в среднем проходили 2160 шагов в день.

Кроме того, у женщин, ежедневно совершавших в среднем 2829 шагов во время беременности, была ниже вероятность развития преэклампсии и гестационного диабета. В подгруппе с этими осложнениями участницы проходили в среднем по 2517 шагов в день.

Также выяснились, что совершавшие в среднем 3000 шагов реже нуждались в эпидуральной анестезии во время родов, чем те, у кого активность ограничивалась 2600 шагами в день.

Сравнение активности участниц с нормальными родами и тех, кому пришлось делать незапланированное кесарево сечение, показало, что первые ежедневно делали на 723 шага больше — в среднем 2821 шаг против 2098 у вторых.

Научных данных о пользе ходьбы немало, а в последнее время появляется все больше исследований, говорящих, что для поддержания здоровья не обязательно строго следовать «правилу десяти тысяч шагов».

Например, ученые из Кембриджского университета установили, что даже 10–11 минут умеренной физической активности в день могут существенно улучшить состояние здоровья, снизив риск ранней смерти из-за проблем с сердцем.

Кроме того, недавняя работа международной группы исследователей показала, что заметное влияние на снижение смертности от всех причин наблюдается уже при 3967 шагах в день, а от сердечно-сосудистых болезней — при 2337 шагах.

Впрочем, следует понимать, что речь идет о минимальном пороге ежедневной активности, а не о рекомендации ограничиваться таким количеством шагов. Ученые имеют в виду, что регулярная физическая активность, даже в небольшом объеме, помогает уменьшить риски для здоровья, но чем дольше будет ее продолжительность, тем лучше.

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