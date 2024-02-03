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Биохимики разработали препарат, адресно разрушающий рак
Французские ученые создали вещество, оказывающее на опухоль несколько эффектов. Оно основано на короткой двухцепочной РНК, провоцирует воспаление, иммунный ответ и гибель раковых клеток путем апоптоза. Также препарат останавливает клеточный цикл в новообразовании, а антитело, находящееся в составе, связывается с онкогенным сигнализатором — потенциально это позволяет вводить вещество внутривенно.
Существует много разновидностей терапии рака, начиная с хирургических операций и химиотерапии и заканчивая использованием вирусов и препаратов, нарушающих рост злокачественных новообразований. У всех методов свои преимущества и недостатки — над их ликвидацией работают множество онкологов. Одним из таких совершенствующихся направлений можно назвать иммунотерапию — когда медики искусственно стимулируют иммунитет человека для борьбы с раком.
Принцип работы метода заключается в том, что молекулярный препарат на основе короткой двухцепочной РНК (дцРНК) провоцирует локальное воспаление вокруг опухоли, активируя рецептор иммунного ответа RIG-I. Вслед за этим клетки иммунитета (Т-клетки) вырабатывают воспалительные цитокины — сигнальные молекулы. Существует несколько экспериментальных препаратов, действующих по этому принципу, но их главная проблема состоит во внутриопухолевом способе введения — он не самый эффективный (в ряде случаев опухоль расположена так, что регулярно вводить в нее препарат очень сложно или невозможно), потому что может внести затруднения в клинические испытания.
Французские биохимики разработали новое средство, сочетающее в себе активацию рецептора RIG-I и отключение белка PLK1, защищающего хромосомы от разделений — ранее Naked Science писал про его открытие. Сам препарат, как утверждают авторы, можно будет вводить внутривенно. Научная работа вышла в журнале iScience.
Инновационное средство представляет собой структуру конъюгат-антитело-дцРНК — его назвали siPLK1-5′-ppp RNA. Для его доставки к новообразованию ученые выбрали антитело, связывающееся с рецептором EphA2, способным в разных обстоятельствах как способствовать росту раковых опухолей, так и подавлять его. Накопление EphA2 — это онкогенная сигнализация, и белки, реагирующие на этот рецептор, показались исследователям привлекательным доставщиком лекарства.
Активация другого рецептора RIG-I запускает в раковых клетках процесс апоптоза, то есть запрограммированной клеточной смерти. По сравнению с другим сценарием гибели — некрозом — апоптоз гораздо безопаснее, потому что не вызывает у клетки сильных повреждений, а в организме дополнительных воспалений.
Вместе с отключением PLK1, то есть остановкой дальнейшего деления раковых клеток завершенной репликации ДНК, по утверждению исследователей, синергический эффект вещества может вызвать сильный иммунный ответ и деградацию опухоли. Биохимики также предполагают внутривенное использование нового средства — антитело, которое реагирует на рецептор EphA2, может адресно доставлять лекарство до опухоли без прицельных инъекций.
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