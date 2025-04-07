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Люди, зачатые в холодное время года, лучше адаптированы к низким температурам
Японские ученые выяснили, что на здоровье будущих детей влияет не только то, тренируются ли их матери во время беременности и есть ли у них лишний вес, но и то, при какой температуре произошло зачатие. Похоже, тот же фактор влияет и на средний рост. Это означает, что миллиарды людей, живущие вне тропиков, подвергают своих детей влиянию неуправляемого внешнего фактора, даже не подозревая о том, что он существует.
Разные исследовательские группы давно установили, что состояние матери (и даже отца) в момент зачатия имеет пожизненное влияние на здоровье и способности их детей. Алкоголь, сигареты и марихуана, которые родители употребляли перед зачатием или при беременности, как известно, влияют плохо; высокая масса тела в этот период жизни — тоже, поскольку повышает шансы будущих детей на повышенный вес и проблемы с сердцем и сосудами. Напротив, матери, в разумных объемах тренирующиеся во время беременности, снижают подобные риски у своих детей (разумеется, это верно в основном для тех, кто начал тренировки еще до зачатия).
Однако среди влияющих на здоровье будущего потомства факторов есть не только антропогенные, но и природные. Например, крупнейшим компонентом внешней смертности для людей вне экваториальных зон остается холод. В частности, он поднимает частоту инфарктов и инсультов, ежегодно убивая этим пять миллионов человек по всему миру. К его влиянию на будущих детей и обратились ученые, опубликовавшие свою работу в Nature Metabolism.
Они обнаружили, что дети, зачатые в холодный сезон (16 октября — 16 апреля, правда, речь о Японии, где в это время средние температуры русской осени), показывали следы высокого количества бурой жировой ткани в 78,2% новорожденных. Те, кого зачали в теплый сезон, продемонстрировали такой только в 66,0% случаев. При этом влиял именно момент зачатия: те, кто родился (а не был зачат) в теплый или холодный сезон, значимых различий в активности бурой жировой ткани не проявляли.
Кроме того, люди, зачатые в холодный сезон, иначе реагировали на то, что авторы работы называют «воздействие холодом» — оставление в помещении с +19 на два часа. Замеры расхода энергии среди мужчин, которых подвергли такому эксперименту, показали, что зачатые в холодное время года тратят больше энергии после такого воздействия. Они активнее превращают жировую ткань в энергию, что снижает их переохлаждение.
Замеры вне условий эксперимента показали, что зачатие в холодное время года повышает энергозатраты человека, ставшего взрослым, в среднем на 5,8%. Это довольно много, особенно если учесть, что в теплое время года повышенного расхода энергии у таких людей нет. А вот индекс массы тела тех, кто зачат в холодное время года, для первой изученной когорты не отличался заметно от ИМТ зачатых в теплое время года. Возможно, это связано с тем, что у вторых масса тела хотя и выше, но при этом и средний рост больше. В других когортах, затронутых работой, ИМТ был ниже у тех, кто был зачат в холодный сезон. Авторы не останавливаются на причинах такой разницы в разных когортах.
Работа обладает рядом ограничений. Кроме отмеченной выше условности холодного времени года (с учетом особенностей Японии), речь идет и о других деталях. Данные в ней получали по не очень большой выборке взрослых людей, деля их на группы по датам зачатия. Между тем люди с разной спортивной формой обладают очень разными затратами энергии в покое. Нетренированный человек в покое может тратить до полутора раз больше энергии, чем тренированный. Если же он ходит или осуществляет любую другую активность, то эта разница значительно возрастает. Ясно, что если среди людей, зачатых при разной температуре, разная частота занятий спортом, то это серьезно исказит любое сравнение.
Кроме того, трудно понять, насколько полезны или вредны такие особенности вне контакта с холодом. Если человек в холодное время года тратит больше энергии, он, конечно, может иметь меньшую массу тела, что и зафиксировано исследователями. Но не будет ли он больше уставать в холодные дни, как это сказывается на способности его иммунитета защитить его от инфекционных заболеваний, частых в зимние месяцы — это и многое другое авторы работы не затрагивают.
Было бы интересно сравнить и частоту смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у зачатых в зимнее и летнее время. Если тут нет каких-то подводных камней, первые должны быть частично защищены от подобных явлений. Впрочем, пока трудно исключать и иной сценарий, особенно учитывая разный средний рост людей, зачатых в разные сезоны. Открытие ученых, бесспорно, выглядит весьма значимым, а эффект влияния температуры во время зачатия выглядит заслуживающий дальнейшего внимательного изучения.
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