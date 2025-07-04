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Новый эксперимент переворачивает представления о природе закрученного света
Международная группа физиков из России (включая ученых ТГУ), Казахстана и Японии экспериментально зафиксировала необычное явление: стрела, движущаяся прямолинейно, оставляет за собой след в форме винтовой спирали. Это противоречит классическим представлениям, но было подтверждено в эксперименте с переходным излучением. Открытие меняет существующие взгляды на природу закрученного света и имеет значительные перспективы как для фундаментальных исследований, так и для прикладных технологий.
Явление переходного излучения — электромагнитных волн, возникающих при пересечении заряженной частицей границы двух сред, – было теоретически предсказано еще в середине XX века Виталием Гинзбургом и Ильёй Франком. Долгое время считалось, что все свойства этого излучения известны, пока в 2019 году группа российских физиков-теоретиков из Томского государственного университета – Олег Богданов, Пётр Казинский, Пётр Королёв, Георгий Лазаренко – и Тимур Тухфатуллин из Алматинского филиала МИФИ не занялась исследованием его орбитального углового момента (ОУМ).
Все известные до сих пор источники закрученных фотонов – фотонов с ОУМ – требовали создания условий, в которых, так или иначе, присутствует спиральная симметрия:
- Спиральные траектории электронов в ондуляторах;
- Спиральные фазовые пластинки, через которые пропускается лазерный пучок плосковолновых фотонов;
- Спиральная структура среды, через которую проходит излучение или пролетают заряженные частицы.
Прорывная идея российских физиков заключалась в том, что вихревое излучение, то есть излучение с ОУМ, может возникать и при прямолинейном движении электронов, если соблюдены условия когерентности излучения и сгусток электронов достаточно мал.
Проверить эту идею на практике решили японские физики-экспериментаторы под руководством Юити Такабаяши. Подготовка к эксперименту шла два года при консультационной поддержке ученых физического факультета ТГУ.
В синхротронном центре SAGA Light Source японские физики направили пучок электронов с энергией 220 МэВ на мишень в виде позолоченной пластинки. Длина пучка и его поперечные размеры были подобраны так, чтобы выполнялось условие когерентности излучения, обеспечивающее генерацию закрученных фотонов. Для анализа углового момента переходное излучение пропускали через два типа апертур:
- Треугольную апертуру, дающую характерную дифракционную картину с тремя яркими пятнами;
- Двойную щель, смещающую интерференционные полосы при наличии ОУМ.
Результат оказался элегантным и точно таким, как предсказывала теория российских физиков:
- При круговой поляризации s = ±1 излучение приобретало ОУМ l = ∓1;
- Полный угловой момент сохранялся: m = l + s = 0.
– Самое удивительное, что ОУМ оказался свойственен даже такому «простому» излучению, как переходное. Это значит, что закрученные фотоны могут быть вокруг нас, например, в космических лучах, бомбардирующих атмосферу. Мы привыкли думать, что для создания вихря нужен вихрь. Однако оказалось, что даже прямолинейность может порождать спираль, если смотреть достаточно внимательно, – комментирует результаты работы профессор физического факультета Томского государственного университета Пётр Казинский.
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