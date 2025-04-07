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Ученые, которые совершили революцию в лечении рассеянного склероза, получили научный «Оскар»
Американский невролог Стивен Хаузер и итальянский эпидемиолог Альберто Аскерио, завоевавшие премию Breakthrough Prize, работали много лет, чтобы найти способы облегчить жизнь миллионам людей, страдающим этим заболеванием.
Рассеянный склероз — не банальная забывчивость, как многие привыкли думать, а тяжелое и пока неизлечимое аутоиммунное заболевание, которое поражает головной и спинной мозг. Это приводит к нарушениям почти всех функций организма: ухудшается зрение, немеют пальцы рук и ног, слабеют и отказывают мышцы, нарушается чувство равновесия, возникают когнитивные нарушения. В наиболее сложных случаях человек становится инвалидом, не может полноценно жить без посторонней помощи.
Стивен Хаузер начал исследования 45 лет назад, когда ему было всего 27. Другие ученые понимали, что рассеянный склероз — «бунт» иммунной системы против организма, но считали тогда виновниками этого патологического состояния T-клетки, белые кровяные тельца. Эксперименты на животных, которые провел Стивен Хаузер с коллегами, показали: урон центральной нервной системе наносят B-клетки — другой тип белых кровяных телец.
Хаузер убедил руководство фармацевтической компании Genentech поддержать клинические испытания, и многолетние эксперименты, наконец, привели к ошеломляющим результатам. В 2006 году ученые обнаружили: терапия снижает воспаление мозга на 90%.
Итальянский эпидемиолог Альберто Аскерио, в свою очередь, обратил внимание на то, что рассеянный склероз крайне редко наблюдается в тропических странах и вблизи экватора.
Ему потребовалось 20 лет масштабных исследований, чтобы в 2022 году выявить связь между рассеянным склерозом и вирусом Эпштейна — Барра, распространенным в Европе и Северной Америке. У некоторых людей заражение вызывает мононуклеоз, при котором повышается температура, начинаются боли в мышцах и суставах, мигрень и головокружение, поражаются лимфатические узлы. Инфицирование вирусом Эпштейна — Барра повышает риск развития рассеянного склероза в 32 раза.
К сожалению, это тяжелое заболевание пока не удается полностью вылечить. Но лекарства, появившиеся благодаря исследованиям Стивена Хаузера и Альберто Аскерио, могут существенно замедлить его течение.
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