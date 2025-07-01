Слушатели узнают, что скрывают загадочные руины Великого Зимбабве — древнего каменного города, не имеющего аналогов в Африке к югу от Сахары.

О мероприятии

Старший преподаватель Института стран Востока Анна Батюченко расскажет про одну из самых удивительных и малоизвестных стран юга Африки — Зимбабве. Слушатели узнают, что скрывают загадочные руины Великого Зимбабве — древнего каменного города, не имеющего аналогов в Африке к югу от Сахары. Кто построил эти стены и почему европейские исследователи долгое время отказывались верить, что их могли возвести африканцы?

Участники мероприятия увидят пещеры священных холмов Мотобо, которые хранят наскальные рисунки, возраст которых более 13 тысяч лет.

Услышит грохот водопада Виктория, одного из самых мощных и красивых водопадов на планете, заглянут в утренний туман над ущельем Замбези и поймут, почему местные жители называют его «Гремящий дым». И, конечно, лектор расскажет о том, как страна пережила свою постколониальную трансформацию, и о выживании в условиях гиперинфляции.

Расписание ул. Николоямская, д. 1 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация