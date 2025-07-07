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В США сымитировали воздушный бой с участием дронов XQ-58A Valkyrie, управляемых с F-15 и F-16

Пилоты истребителей F-16C Fighting Falcon и F-15E Strike Eagle на учениях на авиабазе Эглин во Флориде управляли беспилотниками XQ-58A Valkyrie. Эта имитация воздушного боя показала возможность взаимодействия пилотируемых и беспилотных систем в реальном времени в условиях, приближенных к боевым.

XQ-58A Valkyrie / © US Air Force

Учения отразили стратегическую направленность ВВС США на интеграцию автономных боевых систем в существующие структуры войск для поддержания превосходства в воздухе в условиях все более ожесточенных боевых действий.

Успешное выполнение задачи подтвердило ключевые аспекты работы пилота и дрона. Операторы управляли беспилотниками в полете, делегируя тактические задачи и сохраняя надзор за работой автономных систем.

Разработанные как недорогие, независимые от взлетно-посадочной полосы платформы, беспилотные летательные аппараты вроде XQ-58A Valkyrie оборонной компании Kratos Defense & Security Solutions предназначены для работы с высокой степенью автономности под наблюдением человека, выполняя опасные миссии — от нанесения ударов и наблюдения до радиоэлектронной борьбы.