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В США сымитировали воздушный бой с участием дронов XQ-58A Valkyrie, управляемых с F-15 и F-16
Пилоты истребителей F-16C Fighting Falcon и F-15E Strike Eagle на учениях на авиабазе Эглин во Флориде управляли беспилотниками XQ-58A Valkyrie. Эта имитация воздушного боя показала возможность взаимодействия пилотируемых и беспилотных систем в реальном времени в условиях, приближенных к боевым.
Учения отразили стратегическую направленность ВВС США на интеграцию автономных боевых систем в существующие структуры войск для поддержания превосходства в воздухе в условиях все более ожесточенных боевых действий.
Успешное выполнение задачи подтвердило ключевые аспекты работы пилота и дрона. Операторы управляли беспилотниками в полете, делегируя тактические задачи и сохраняя надзор за работой автономных систем.
Разработанные как недорогие, независимые от взлетно-посадочной полосы платформы, беспилотные летательные аппараты вроде XQ-58A Valkyrie оборонной компании Kratos Defense & Security Solutions предназначены для работы с высокой степенью автономности под наблюдением человека, выполняя опасные миссии — от нанесения ударов и наблюдения до радиоэлектронной борьбы.
Специалисты центра изучения недр «Геосфера» извлекают из образцов грунта все необходимые данные о действующих и перспективных месторождениях нефти. Рутинные операции с керном делегированы роботам. Умные помощники трудятся 24/7 и позволяют исследователям сосредоточиться на научных и технологических задачах.
Практически все современные люди (кроме изолированных племен охотников-собирателей) поголовно страдают кариесом, а вот в палеолите он был крайне редок. Анализ зубов одного из неандертальцев, живших 45 тысяч лет назад и погибших от неизвестных каннибалов, показал, что даже в ту эпоху случались исключения — если, конечно, хозяева зубов достаточно увлекались провоцирующий кариес пищей.
Пожилые женщины, чувствующие себя одинокими, оказались более склонны к просмотру телевизора, чем мужчины. К такому выводу пришла международная команда ученых.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Исследование НовГУ показало, что атлетическая гимнастика — один из самых эффективных способов борьбы с ожирением, в отличие, например, от бега. Тренировки с отягощениями не только помогают сжечь жир, но и укреплять мышцы, при этом щадя суставы и сердечно-сосудистую систему. Назван и оптимальный комплекс упражнений для таких людей: три силовые тренировки в неделю по 40–90 минут.
Специалисты центра изучения недр «Геосфера» извлекают из образцов грунта все необходимые данные о действующих и перспективных месторождениях нефти. Рутинные операции с керном делегированы роботам. Умные помощники трудятся 24/7 и позволяют исследователям сосредоточиться на научных и технологических задачах.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
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