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«Гормон счастья» предложили переименовать в «гормон все-не-так-плохо»
Недавнее исследование специалистов в области психиатрии из Оксфордского университета (Великобритания) показало, что закрепившееся за серотонином прозвище «гормон счастья» в действительности не совсем ему подходит.
То, как серотонин влияет на поведение людей, давно занимает ученых, но многое в этом вопросе остается неясным и противоречивым. В новом эксперименте, статью о котором опубликовал журнал Nature Communications, исследователи решили лучше понять эту роль с помощью препарата фенфлурамина, напрямую повышающего выброс серотонина в мозге человека.
В США это лекарство применяют для предотвращения судорог у детей с синдромом Драве — тяжелой формой эпилепсии, которая часто не поддается другим препаратам. В России фенфлурамин с 2006 года внесен в список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых запрещен.
Для исследования, в котором испытуемым предстояло принимать фенфлурамин, пригласили добровольцев от 18 до 30 лет. Среди критериев недопуска ученые отметили недавнее употребление наркотиков, беременность или подготовку к ней, а также кормление грудью.
После медицинского обследования в финальную выборку включили 53 человека со средним возрастом около 20 лет, более половины из которых составили женщины. Людей случайным образом разделили на две группы: участники первой на протяжении восьми дней (плюс-минус один день) принимали фенфлурамин, а второй, контрольной, — плацебо.
Перед началом и в конце эксперимента люди заполнили разного рода анкеты и опросники, в том числе на выявление побочных эффектов, а также выполнили обширную батарею тестов для оценки позитивных и негативных эмоциональных состояний, настроения, тревоги и когнитивных функций. По завершении всех процедур испытуемым выплатили 175 британских фунтов (более 20 тысяч рублей по актуальном курсу).
Статистический анализ собранных данных показал, что повышение уровня серотонина помогало людям лучше контролировать поведение в негативных обстоятельствах. Принимавшие фенфлурамин менее чувствительно реагировали на неудачи, такие как проигрыш денег, но при этом их реакции на положительные события (выигрыш денег) ощутимо не менялись. Также стимулирование выработки серотонина благоприятно отразилось на разных видах памяти.
По словам авторов исследования, полученные результаты подчеркивают то, насколько важен серотонин для требующих усилий когнитивных процессов и способности тормозить нежелательное поведение. Эксперимент помогает лучше понять, почему препараты, влияющие на выработку этого нейромедиатора, эффективны при лечении психических заболеваний, в том числе депрессии, тревожных состояний и обсессивно-компульсивного расстройства.
Поскольку серотонин в большей мере играет роль в том, как человек воспринимает негативные события, нежели в усилении позитивных реакций, ученые заключили, что вещество было бы правильнее называть не «гормоном счастья», а «гормоном все-не-так-плохо».
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