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Плацебо оказалось действенным средством при психических расстройствах
Улучшить самочувствие пациентов, страдающих психическими отклонениями, способна просто вера в то, что принимаемые лекарства помогут. Это выяснили немецкие медики по результатам обширного метаанализа клинических испытаний, в которых части людей вместо настоящих лекарств давали «пустышки».
Для обзора, результаты которого недавно опубликовал журнал JAMA Psychiatry, ученые отобрали 90 рандомизированных плацебо-контролируемых исследований с участием взрослых пациентов с нарушениями психики. Среди вошедших в метаанализ диагнозов были депрессия, синдром общей тревожности, паническое расстройство, синдром дефицита внимания и гиперактивности, посттравматическое стрессовое расстройство, социальная фобия, мания, шизофрения и обсессивно-компульсивное расстройство.
В группах плацебо, где число испытуемых суммарно достигало почти 10 тысяч человек, участники получали препараты без активного действующего вещества, хотя по внешнему виду и вкусу они полностью повторяли привычные лекарства.
На фоне такого «лечения» состояние всех пациентов существенно улучшилось. Наиболее заметный прогресс наблюдали у страдавших депрессивными и тревожными расстройствами. Ослабление симптомов отметили и по остальным типам нарушений психики, но в случае с обсессивно-компульсивным расстройством и шизофренией позитивный эффект был наименьшим.
В комментарии CNN профессор психиатрии и один из авторов работы Том Бшор (Tom Bschor) связал произошедшее с эффектом плацебо. Под этим термином принято понимать улучшение самочувствия человека благодаря надежде и вере в эффективность лечения.
«Плацебо назначают в рандомизированных двойных слепых испытаниях, и участники не знают, получат ли они активный препарат», — пояснил Бшор.
Своим мнением с агентством также поделился заслуженный профессор психиатрии и поведенческих наук Ричард Киф (Richard Keefe), работающий в медицинском центре при Дьюкском университете в штате Северная Каролина, США. По словам специалиста, не принимавшего участия в исследовании, позитивную роль могли сыграть общение с психиатром и расспросы о самочувствии пациентов. Он согласился, что вера в улучшение состояния способна действовать исцеляюще.
Еще одна возможная причина — естественное течение некоторых расстройств. Симптомы психических нарушений бывают эпизодическими, появляясь и пропадая со временем. Состояние отдельных пациентов может частично или полностью улучшиться без какого-либо лечения, приема плацебо или других вмешательств. Врачи называют это спонтанной ремиссией, написал в электронном сообщении CNN адъюнкт-профессор психиатрии и психического здоровья из Федерального университета Санта-Марии в Бразилии Фелипе Баррето Шуч (Felipe Barreto Schuch). Он тоже не участвовал в метаанализе.
Однако какой именно из трех факторов основной, узнать вряд ли получится из-за ограничений в методах проведения исследований, признал Том Бшор. Чтобы установить истинное влияние эффекта плацебо, дополнительно потребовалась бы группа, не принимающая ни лекарств, ни даже их имитацию, что практически нереализуемо в современной психиатрии, заявил медик.
Впрочем, результаты метаанализа все равно важны, поскольку они означают, что участие пациентов с психическими проблемами в клинических испытаниях с плацебо оправданно с медицинской и этической точек зрения.
Кроме того, выводы исследователей подтверждают, что ничего страшного в первоначальном отказе от прописанных врачом лекарств нет, если пациент сомневается в необходимости приема и хочет проверить, улучшится ли его состояние без них.
Однако авторы подчеркнули, что с более серьезными нарушениями, такими как шизофрения и обсессивно-компульсивное расстройство, улучшения были минимальными. Это говорит о том, что необходимость медикаментозного лечения в таких случаях выше.
Между тем психиатры из Школы медицины Стэнфордского университета недавно рассказали об опыте лечения шизофрении с помощью кетогенной диеты. В эксперименте она улучшила состояние пациентов и способствовала восстановлению метаболического здоровья. Правда, параллельно больные продолжали принимать назначенные ранее антипсихотики.
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