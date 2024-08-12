Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В Перми создадут образовательную платформу для желающих научиться дизайну
В ПНИПУ разработают платформу, с помощью которой все желающие смогут освоить основы дизайна, в кратчайшие сроки получить необходимые теоретические знания, а также закрепить их практическими заданиями, приближенными к реальным. Продукт повысит качество образования в сфере веб- и графического дизайна.
Команда проекта выиграла миллион рублей на реализацию стартапа в федеральном проекте «Платформа университетского технологического предпринимательства». Разработка проводится в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
Сегодня все большую популярность набирают инновационные методы обучения, которые реализуются с помощью образовательных онлайн-платформ. По сравнению с традиционными подходами они показывают себя более гибкими, демократичными в ценовой политике и комфортными для конечного пользователя.
Студентка под руководством ученых Пермского Политеха разрабатывает образовательную онлайн-платформу с использованием генеративных нейросетей. Миссия проекта – повышение качества образования в сфере веб- и графического дизайна.
«Одно из конкурентных преимуществ заключается в том, что ученики получают необходимую теоретической базу, обучаются различным техникам реализации концепций, а также развивают собственную насмотренность без навязывания единственно верных решений. У каждого есть возможность самостоятельно генерировать и воплощать идеи в заданных рамках. Наш проект отличается широтой предлагаемого функционала и более глубоким подходом к обучению. Помимо этого, на платформе планируются бесплатные курсы и тесты для всех уровней профессионального мастерства. И в дополнение – отдельный блок, где можно задать настройки и с помощью нейронных сетей получить уникальное техническое задание для своих проектов в портфолио», – поделилась студентка направления «Мультимедийные технологии и дизайн» ПНИПУ Софья Пирогова.
«Начинающие специалисты сталкиваются с нехваткой кейсов в определенной области дизайна для пополнения своего портфолио. Функционирование создаваемой платформы будет базироваться на применении генеративных нейронных сетей, которые планируется использовать для создания уникальных заданий на графический дизайн, приближенных к реальным задачам. Например, компания, занимающаяся производством конкретной линейки продуктов, заказала разработку сайта про свою организацию. И задача дизайнера будет сформировать себе в портфолио уникальный проект. Особенность нейронных сетей в нашей образовательной платформе в том, что ни у одного пользователя не будет повторяющихся заданий», – дополнил кандидат экономических наук, руководитель рабочей группы ПНИПУ по направлению «Искусственный интеллект и машинное обучение» Александр Алексеев.
Разработка платформы начнется в сентябре с началом нового учебного года. Бета тестирование запланировано на лето 2025 года, а полноценный релиз на сентябрь 2025 года. Современный рынок труда в сфере информационных технологий динамичен и характеризуется высокой степенью конкуренции. В таких условиях важно овладевать новыми компетенциями в короткие сроки, осваивать инструменты решения задач, уметь подтвердить свои навыки и наличие практического опыта. Разработанная политехниками онлайн-платформа будет полезна для получения навыков в сфере дизайна. Проект может быть полезен при оценке собственных компетенций для анализа уровня знаний с целью повышения своей конкурентоспособности на рынке труда.
Сверхглубокое бурение в Атлантическом океане увенчалось успехом. Ученым удалось заглянуть в «тектоническое окно» и добыть почти непрерывный образец верхней мантии длиной более километра. Анализ минерального состава преподнес первые сюрпризы.
Материаловеды из Китая превратили обычный дефект в металлических сплавах в компонент, повышающий его прочность. Специалисты создали чистое золото с наноразмерными отверстиями, равномерно распределенными по металлу. Новый метод облегчил материал, сделал его прочнее и пластичнее, что может расширить возможности применения такого золота.
Сколько астероидов в Солнечной системе имеют спутники? В теории сотни тысяч, но на практике пока удалось найти лишь несколько сотен. Космический телескоп Gaia поможет значительно расширить этот список. Ученые доказали, что точность его наблюдений позволяет уже сейчас автоматизировано искать подходящие астероиды. В новой научной работе они представили перечень из нескольких сотен кандидатов в двойные астероиды.
Сверхглубокое бурение в Атлантическом океане увенчалось успехом. Ученым удалось заглянуть в «тектоническое окно» и добыть почти непрерывный образец верхней мантии длиной более километра. Анализ минерального состава преподнес первые сюрпризы.
В МПСУ выяснили: чем дольше человек трудится программистом, тем сильнее идет перекос в сторону одиночной работы и своего рода профессиональной деформации. Можно сказать, что отсутствие эмоций у машинных алгоритмов «притупляет» эмоциональный интеллект программистов.
В мире химии каждый элемент — это не просто строительный блок материи, но и обладатель уникальных свойств. Ученые Пермского Политеха рассказали, сколько «ячеек» появилось в периодической таблице после Менделеева, почему за грамм калифорния нужно отдать 27 миллионов долларов, сколько радиоактивного вещества содержит тело человека и чем это опасно, как серебро позволяет управлять погодой, что за вещество образовалось первым после Большого взрыва и есть ли форма углерода тверже алмаза.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.
Ученые выяснили, что голый землекоп — подземный грызун, живущий до 40 лет, — утратил ряд функциональных генов CD1. Гены семейства CD1 у млекопитающих отвечают за синтез белков, участвующих в защите организма от инфекционных заболеваний. Полученные данные указывают на то, что иммунная система голого землекопа значительно перестроилась и использует другие — CD1-независимые —молекулярные механизмы.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Человечество глупеет?
Забытые виды спорта
Космические очки
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии