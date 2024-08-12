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9 минут назад
Полина Меньшова
14

Веганство оказалось полезнее средиземноморской диеты

5.5

Веганский рацион с низким содержанием жиров снизил в организме количество соединений, которые вызывают воспаление и становятся причиной серьезных заболеваний, в том числе диабета. Популярная и поддерживающая здоровье сердца средиземноморская диета оказалась бесполезной с этой точки зрения.

Медицина
# веганство
# масса тела
# рацион
# средиземноморская диета
Веганская диета лучше повлияла на здоровье и вес, чем средиземноморская
Веганская диета лучше повлияла на здоровье и вес, чем средиземноморская / © PxHere

Конечные продукты глубокого гликирования (AGE) — это белки или липиды, которые подверглись гликированию углеводами. Молекулы AGE считают потенциально токсичными, поскольку они способны накапливаться в организме человека и вызывать или обострять осложнения сахарного диабеты, сердечно-сосудистых и нейродегеративных заболеваний. Эти вещества также относятся к факторам, которые ускоряют старение.

Согласно предыдущим исследованиям, уровень конечных продуктов глубокого гликирования в организме может влиять на массу тела. Однако связь с конкретными типами питания ясна не была.

Исследователи из Флоридского атлантического университета, Медицинской школы Икана на горе Синай, Университета Юты и Университета Джорджа Вашингтона (все — в США) изучили, как влияют на уровень AGE в организме средиземноморская диета и веганство с пониженным содержанием жиров. Результаты научной работы опубликовал журнал Frontiers in Nutrition.

В исследовании участвовали 62 человека 30-76 лет с избыточным весом. Их разделили на две группы, одна из которых 16 недель питалась по правилам средиземноморской диеты, делала четырехнедельный перерыв и еще 16 недель придерживалась веганского рациона питания, а другая — наоборот.

Средиземноморская диета предполагает, что человек в основном питается свежими овощами и фруктами, орехами, бобовыми и зерновыми культурами. Несколько раз в неделю разрешены птица и рыба, очень редко — мясо и яйца, нежелательны сливки, сливочное масло, маргарин, мясные полуфабрикаты и деликатессы, подслащенные напитки, выпечка, ультрапереработанные снеки. По данным предыдущих исследований, такой рацион играет исключительную роль для здоровья сердечно-сосудистой системы, а также повышает стрессоустойчивость. Однако уровень AGE в организме человека средиземноморская диета совсем не изменила.

При веганском рационе участники исследования не ели пищу животного происхождения и продукты с добавленными жирами, а также употребляли 500 микрограммов витамина В12 в день. Спустя 16 недель такой диеты у них заметно изменился уровень конечных продуктов глубокого гликирования в организме. Показатель понизился в среднем на 73% за счет исключения мяса, минимизации употребления добавленных жиров и отказа от молочных продуктов.

Придерживаясь принципов веганства, участники эксперимента также потеряли в среднем шесть килограммов, при том что средиземноморская диета на весе не отразилась. По словам авторов работы, веганство стоит рассмотреть как эффективный способ уменьшить количество AGE, а также подтвердить полученные данные в дальнейших исследованиях.

Однако стоит помнить, что веганство может влиять на организм и негативно. Так, предыдущие исследования показали, что собледение такой диеты во время беременности способно повлиять на вес будущего ребенка так же, как курение, а в детском возрасте — значительно ухудшить метаболизм.

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Медицина
# веганство
# масса тела
# рацион
# средиземноморская диета
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