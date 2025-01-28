Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Экстремальная диета оставила на ладонях и стопах мужчины «жирный след»
Врачи и диетологи не зря говорят о важности быть умеренным в еде. Необычным примером того, к чему могут привести перегибы в питании, недавно поделились американские медики. На ладонях, стопах и локтях 40-летнего мужчины появились желтоватые отложения после нескольких месяцев так называемой диеты плотоядных со строгим акцентом на продуктах животного происхождения и жирах.
Статья с описанием клинического случая вышла в журнале JAMA Cardiology. Пациент обратился в больницу Tampa General Hospital в штате Флорида (США) с жалобами на странные желтые образования в складках на разных частях тела. По словам американца, он заметил их примерно за три недели до визита в клинику.
Во время беседы с врачами выяснилось, что уже около восьми месяцев мужчина питался по особой схеме, известной как карнивор-диета — диета плотоядных или хищников, а также безуглеводная диета. Основную часть рациона в ней составляют мясо и животные жиры, а растительная пища, в том числе фрукты, овощи, бобовые и зерновые, исключается.
По признанию американца, он ежедневно съедал три-четыре килограмма масла, сыра и других жирных продуктов, дополнительно сдабривал жиром гамбургеры, которые тоже употреблял каждый день. При этом мужчина сообщил, что с переходом на диету похудел, почувствовал прилив энергии и повышение ясности ума.
Впрочем, результаты анализов показали, что организм не в восторге от такого питания. Уровень холестерина в крови у пациента зашкаливал, достигая 10 000 миллиграммов на литр. Для сравнения, здоровыми считаются показатели в пределах 2000 миллиграммов на литр, а повышенными — от 2400 миллиграммов на литр.
В итоге врачи поставили диагноз «ксантелазма». При этом состоянии под кожей, чаще в районе век, образуются желтоватые отложения холестерина. В описанном клиническом случае они появились на ладонях, подошвах ног и локтях мужчины. Избыток жиров в организме у него был настолько велик, что часть холестерина выходила через трещины на коже.
Медики рекомендовали пациенту пересмотреть режим питания и сократить потребление жиров. Впрочем, врачи предупредили, что отказ от экстремальной диеты не поможет избавиться от неэстетично выглядящих скоплений холестерина. Удалять их придется хирургически или с помощью прижигания жидким азотом.
О дальнейшей судьбе американца в отчете не сообщается. Подводя итог, авторы статьи напомнили, что высокий уровень холестерина чреват другими последствиями, в том числе сердечно-сосудистыми заболеваниями, риском инсультов и проблемами с печенью.
Отказ от определенных продуктов сегодня стал одним из популярных трендов в питании. О том, до чего это может довести приверженцев сыроедения, веганства и карнивор-диеты, ранее рассказывали эксперты Пермского Политеха.
Специалисты, в частности, предупредили, что исключение из рациона углеводов грозит нарушением синтеза инсулина, инсулинорезистентностью, истощением функции коры надпочечников. Также при такой диете могут развиться панкреатит, спастические запоры и гипомагниемия, или дефицит магния.
Поверхностно-активные вещества оказались способны эффективно проходить лабиринты. Международная группа ученых опубликовала математическую модель, описывающую происходящие при этом физические процессы.
Ученые СПбГУ совместно с исследователями Высшей школы экономики и Костромского государственного университета изучили экономическое поведение россиян и определили, какие особенности личности делают жителей нашей страны более склонными к шопоголизму.
Проанализировав 47 столкновений черных дыр, зафиксированных с помощью детекторов гравитационных волн LIGO и Virgo, и изучив направление движения гравитационных волн, авторы нового исследования проверили гипотезу «зеркальной» симметрии Вселенной. Согласно ей физические законы не меняются, если «поменять местами» лево и право, то есть отразить систему в зеркале.
Согласно расхожему мнению, которое появилось под влиянием идей автора книги «Психокибернетика» Максвелла Мольца, новую привычку можно выработать за 21 день повторений. Реалистичность трехнедельного срока ранее уже ставили под вопрос. Теперь систематический обзор имеющихся исследований по теме подтвердил, что это миф. Сколько же времени на самом деле нужно, чтобы изменить поведение и закрепить более полезный для здоровья образ жизни?
Поверхностно-активные вещества оказались способны эффективно проходить лабиринты. Международная группа ученых опубликовала математическую модель, описывающую происходящие при этом физические процессы.
Фотография костей, уничтоженных во Второй мировой войне, помогла открыть новый род хищных динозавров
Сотрудник Палеонтологического музея в Мюнхене, копаясь в архивах, обнаружил ранее неизвестную фотографию неполного скелета динозавра, найденного в Египте в 1914 году. Через 30 лет кости уничтожила бомбардировка, но до разрушений их успели описать и отнести к виду гигантских хищных ящеров. Однако новая фотография запечатлела уникальный гребень на носу динозавра и прочие особенности, на основе которых ученые открыли новый род.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
Астронавтам новой лунной программы «Артемида» предстоит работать совсем не в тех условиях освещения, в каких по Луне ходили их легендарные предшественники — члены экипажей «Аполлонов». Будущие высадки должны состояться в полярном регионе, где Солнце никогда не поднимается высоко над горизонтом, а значит, постоянно слепит глаза и при этом отбрасывает длинные тени, в которых практически ничего не видно. В NASA признались, что упустили из виду этот аспект при планировании миссий.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Новые концепты LADA
Проникновение в мозг: Neuralink как самый фантастический проект Илона Маска
Насколько близко друг к другу могут находиться две инопланетные цивилизации
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии