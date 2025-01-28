Экстремальная диета оставила на ладонях и стопах мужчины «жирный след»

Врачи и диетологи не зря говорят о важности быть умеренным в еде. Необычным примером того, к чему могут привести перегибы в питании, недавно поделились американские медики. На ладонях, стопах и локтях 40-летнего мужчины появились желтоватые отложения после нескольких месяцев так называемой диеты плотоядных со строгим акцентом на продуктах животного происхождения и жирах.

Статья с описанием клинического случая вышла в журнале JAMA Cardiology. Пациент обратился в больницу Tampa General Hospital в штате Флорида (США) с жалобами на странные желтые образования в складках на разных частях тела. По словам американца, он заметил их примерно за три недели до визита в клинику.

Во время беседы с врачами выяснилось, что уже около восьми месяцев мужчина питался по особой схеме, известной как карнивор-диета — диета плотоядных или хищников, а также безуглеводная диета. Основную часть рациона в ней составляют мясо и животные жиры, а растительная пища, в том числе фрукты, овощи, бобовые и зерновые, исключается.

По признанию американца, он ежедневно съедал три-четыре килограмма масла, сыра и других жирных продуктов, дополнительно сдабривал жиром гамбургеры, которые тоже употреблял каждый день. При этом мужчина сообщил, что с переходом на диету похудел, почувствовал прилив энергии и повышение ясности ума.

Впрочем, результаты анализов показали, что организм не в восторге от такого питания. Уровень холестерина в крови у пациента зашкаливал, достигая 10 000 миллиграммов на литр. Для сравнения, здоровыми считаются показатели в пределах 2000 миллиграммов на литр, а повышенными — от 2400 миллиграммов на литр.

В итоге врачи поставили диагноз «ксантелазма». При этом состоянии под кожей, чаще в районе век, образуются желтоватые отложения холестерина. В описанном клиническом случае они появились на ладонях, подошвах ног и локтях мужчины. Избыток жиров в организме у него был настолько велик, что часть холестерина выходила через трещины на коже.

Медики рекомендовали пациенту пересмотреть режим питания и сократить потребление жиров. Впрочем, врачи предупредили, что отказ от экстремальной диеты не поможет избавиться от неэстетично выглядящих скоплений холестерина. Удалять их придется хирургически или с помощью прижигания жидким азотом.

О дальнейшей судьбе американца в отчете не сообщается. Подводя итог, авторы статьи напомнили, что высокий уровень холестерина чреват другими последствиями, в том числе сердечно-сосудистыми заболеваниями, риском инсультов и проблемами с печенью.

Отказ от определенных продуктов сегодня стал одним из популярных трендов в питании. О том, до чего это может довести приверженцев сыроедения, веганства и карнивор-диеты, ранее рассказывали эксперты Пермского Политеха.

Специалисты, в частности, предупредили, что исключение из рациона углеводов грозит нарушением синтеза инсулина, инсулинорезистентностью, истощением функции коры надпочечников. Также при такой диете могут развиться панкреатит, спастические запоры и гипомагниемия, или дефицит магния.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.