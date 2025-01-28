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Петербургские ветеринары оценили эффективность местных анестетиков при операциях у овец
Специалисты СПбГУВМ провели сравнительное исследование действия трех анестетиков у овец. В отличие от других сельскохозяйственных животных, овцы требуют особого подхода к обезболиванию из-за высокого риска осложнений при общей анестезии.
Исследование провел исследователь кафедры Харша Пандранги. Результаты работы опубликованы в октябрьском номере «Международного вестника ветеринарии».
При численности поголовья овец в России 19,1 миллиона вопрос безопасного проведения хирургических операций становится особенно важным. Эпидуральная анестезия широко применяется при операциях на органах брюшной полости, включая кесарево сечение, при хирургическом лечении патологий тазовых конечностей, удалении вымени и других вмешательствах.
«Результаты исследования показали значительные различия в действии разных анестетиков. При использовании бупивакаина мы наблюдали снижение частоты сердечных сокращений и дыхания, а также такие осложнения как тимпания и повышенное слюноотделение. Лидокаин же продемонстрировал более стабильные показатели», – объясняет Харша Пандранги.
В исследовании, проведенном с января по июль 2024 года, участвовали 60 здоровых овец в возрасте от 12 до 24 месяцев с массой тела от 20 до 25 килограммов. Животных разделили на три группы по 20 особей. В первой группе применяли двухпроцентный лидокаин, во второй – двухпроцентный лидокаин с добавлением адреналина, в третьей – 0,5-процентный бупивакаин.
При использовании бупивакаина максимальный обезболивающий эффект наступал через 6–20 минут после введения и длился 52-75 минут. Для лидокаина эти показатели составили 10-20 минут и 19-41 минуту соответственно. Добавление адреналина к лидокаину увеличивало время действия анестезии до 26-45 минут.
«Данные показывают, что добавление адреналина к лидокаину позволяет существенно продлить время действия анестезии без увеличения риска осложнений. Это особенно важно при проведении длительных операций», – отмечает Ахарша Пандранги.
Ученые контролировали множество показателей: частоту сердечных сокращений, дыхания, дыхательный объем, минутную вентиляцию и ректальную температуру. При применении лидокаина эти показатели оставались более стабильными, чем при использовании бупивакаина.
Полученные результаты позволяют ветеринарным врачам использовать научно обоснованный подход к выбору анестезии при хирургических операциях у овец. При стандартных операциях оптимальным выбором является двухпроцентный лидокаин, а для длительных вмешательств рекомендуется использовать его комбинацию с адреналином.
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