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Благодарность снизила риск преждевременной смерти
Пожилые люди, благодарные за то, что у них есть, живут дольше, чем остальные. По данным нового исследования, риск преждевременной смерти по любой причине у них снижается на девять процентов.
Преждевременной считают смерть до возраста, которого, согласно статистике, в норме достигает человек в том или ином регионе. Например, в Европе, по данным Всемирной организации здравоохранения, преждевременной будет смерть раньше 70 лет.
Вероятность преждевременной смерти зависит от разных факторов. Согласно одному из недавних исследований, ее риск выше у тех, кто в детстве пережил много несчастий и стрессовых ситуаций. При этом регулярный достаточный сон, как показало другое исследование, вероятность ранней смерти снижает.
Группа ученых из разных медицинских организаций США проанализировала, как на продолжительность жизни влияет чувство благодарности. Соответствующую научную статью опубликовал журнал JAMA Psychiatry.
В рамках исследования 49 тысяч пожилых женщин, средний возраст которых составил 79 лет, прошли опрос о благодарности за то, что они имеют. Им предложили согласиться или не согласиться с шестью утверждениями:
1. У меня в жизни очень много того, за что я должна быть благодарна.
2. Если бы мне пришлось перечислять все, за что я была благодарна, список получился бы очень длинным.
3. Когда я смотрю на мир, я не вижу ничего, за что можно было бы быть благодарной.
4. Я благодарна очень разным людям.
5. Становясь старше, я все больше начинаю ценить людей, события и ситуации, которые были частью моей жизни.
6. Может пройти много времени, прежде чем я почувствую себя благодарной чему-то или кому-то.
Через три года после опроса авторы публикации провели новое исследование. Его целью было узнать, кто из участников умер, а кто по-прежнему жив. Выяснилось, что из жизни ушли 4600 респонденток. Чаще всего причиной смерти были сердечно-сосудистые заболевания, но участницы опроса умирали также из-за рака, респираторных и нейродегенеративных болезней, а также из-за инфекций и травм.
Далее ученые проанализировали связь между степенью благодарности и продолжительностью жизни. Они заметили, что риск смерти вне зависимости от ее причины выше у людей, которые были меньше всего благодарны за то, что имеют.
Исследователи предположили, что люди могли бы улучшить состояние здоровья, сосредоточившись на вещах, за которые они благодарны:
«Предыдущие исследования показали, что существуют способы намеренно воспитывать благодарность, например записывать или обсуждать то, за что вы благодарны, несколько раз в неделю. Мы надеемся, что дальнейшие научные работы улучшат наше понимание благодарности как психологического ресурса, способного увеличить продолжительность жизни».
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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