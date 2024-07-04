Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые доказали, что бегемоты «летают»
Анализ видеозаписей передвижений бегемотов показал, что эти массивные животные в основном перемещаются рысью, а переходя на бег, на какой-то момент могут оказываться полностью в воздухе.
Обыкновенный бегемот, или гиппопотам (Hippopotamus amphibius) — одно из крупнейших наземных млекопитающих, обитающих на планете сегодня. Некоторые старые самцы могут весить более четырех тонн, а значит, гиппопотамы соперничают с носорогами за второе место по массе после слонов.
Бегемоты ведут полуводный образ жизни, большую часть времени находясь в воде. Также они отличаются агрессивным характером, что дополнительно затрудняет наблюдения за ними в природе. По этим причинам то, как гиппопотамы передвигаются по земле, до сих пор оставалось недостаточно изученным. Свежее исследование ученых из Королевского ветеринарного колледжа Лондонского университета (Великобритания) раскрыло новые детали в этом вопросе.
В основу работы, опубликованной в журнале PeerJ, легли видеонаблюдения за двумя бегемотами в британском тематическом зоопарке Flamingo Land и найденные в интернете ролики с записями передвижений гиппопотамов. В общей сложности исследователи рассмотрели 169 эпизодов перемещения 32 животных.
Анализ видео с точки зрения биомеханики показал: бегемоты почти всегда двигаются рысью, то есть поочередно переставляют пары ног, расположенных по диагонали, причем не только во время бега, но и при медленной ходьбе. Это нетипично для сухопутных животных, многие из которых используют больше вариантов походки. К примеру, лошади, как и носороги, передвигаются четвероногой ходьбой, а с увеличением скорости — рысью и галопом.
Также впервые выяснилось, что когда бегемоты ускоряются, например, в погоне за конкурирующими самцами, в воздухе могут оказываться все четыре конечности. По оценкам ученых, такое «зависание» бывает довольно длительным, занимая примерно 15 процентов цикла движения (повторяющейся схемы шагов), что по времени составляет порядка 0,3 секунды.
Сделанные в исследовании открытия расширяют научное представление о разнообразии способов передвижения крупных наземных животных. Так, слоны, самые большие наземные млекопитающие современности, используют только четырехногую ходьбу, не переходя на рысь. Они никогда не отрывают от земли четыре ноги одновременно, но при этом могут довольно быстро «бегать». Носороги умеют перемещаться такими же способами, как и более мелкие млекопитающие, в том числе галопом, хотя они тяжелее и в целом медленнее.
Ученые также отметили, что полученные данные полезны для реконструкции эволюционного развития бегемотов. Кроме того, исследование имеет практическое значение — ветеринары смогут использовать его результаты для улучшения диагностики и отслеживания травм и хромоты у гиппопотамов.
В комментарии The Guardian ведущий автор работы, профессор эволюционной биомеханики Джон Хатчинсон (John Hutchinson) добавил, что хотел бы продолжить исследование и выяснить, не отличаются ли детеныши бегемотов от взрослых сородичей в плане вариантов передвижения. На эту мысль ученого натолкнули дошедшие до него свидетельства о том, что карликовые гиппопотамы, в отличие от обыкновенных, умеют скакать галопом.
Международная команда ветеринаров и этологов изучила факторы, побуждающие кошек царапать предметы домашней обстановки. Их понимание поможет владельцам питомцев скорректировать это естественное для кошачьих, но нежелательное для людей поведение.
В 2018 году панелями солнечных батарей было покрыто более 1300 квадратных километров пахотных земель по всему миру. На этой площади можно было бы ежегодно выращивать продукты, содержащие четыре тысячи миллиардов килокалорий.
Возвращение американских астронавтов на Луну ожидается в 2026 году, с опозданием на пару лет от первоначальных планов миссии Artemis III. Как показала внутренняя оценка всего проекта в космическом агентстве, и эти сроки будут сорваны с очень большой вероятностью. Не считая проблем со скафандрами (они не готовы) и теплозащитным экраном корабля Orion (он повел себя хуже ожидаемого в первом испытательном полете), подводит еще SpaceX: компания не успевает доделать Starship HLS вовремя.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
Международная команда ветеринаров и этологов изучила факторы, побуждающие кошек царапать предметы домашней обстановки. Их понимание поможет владельцам питомцев скорректировать это естественное для кошачьих, но нежелательное для людей поведение.
В 2018 году панелями солнечных батарей было покрыто более 1300 квадратных километров пахотных земель по всему миру. На этой площади можно было бы ежегодно выращивать продукты, содержащие четыре тысячи миллиардов килокалорий.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Многие страны выходят из карантина: чем такие эксперименты на людях полезны нам
Смех, игра и обезьяны
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии