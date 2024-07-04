Ученые доказали, что бегемоты «летают»

Анализ видеозаписей передвижений бегемотов показал, что эти массивные животные в основном перемещаются рысью, а переходя на бег, на какой-то момент могут оказываться полностью в воздухе.

Обыкновенный бегемот, или гиппопотам (Hippopotamus amphibius) — одно из крупнейших наземных млекопитающих, обитающих на планете сегодня. Некоторые старые самцы могут весить более четырех тонн, а значит, гиппопотамы соперничают с носорогами за второе место по массе после слонов.

Бегемоты ведут полуводный образ жизни, большую часть времени находясь в воде. Также они отличаются агрессивным характером, что дополнительно затрудняет наблюдения за ними в природе. По этим причинам то, как гиппопотамы передвигаются по земле, до сих пор оставалось недостаточно изученным. Свежее исследование ученых из Королевского ветеринарного колледжа Лондонского университета (Великобритания) раскрыло новые детали в этом вопросе.

В основу работы, опубликованной в журнале PeerJ, легли видеонаблюдения за двумя бегемотами в британском тематическом зоопарке Flamingo Land и найденные в интернете ролики с записями передвижений гиппопотамов. В общей сложности исследователи рассмотрели 169 эпизодов перемещения 32 животных.

На снимке из видео, рассмотренном в исследовании, запечатлен момент, когда все четыре конечности бегемота отрываются от земли, создавая впечатление, будто он парит в воздухе / © Johan Vermeulen

Анализ видео с точки зрения биомеханики показал: бегемоты почти всегда двигаются рысью, то есть поочередно переставляют пары ног, расположенных по диагонали, причем не только во время бега, но и при медленной ходьбе. Это нетипично для сухопутных животных, многие из которых используют больше вариантов походки. К примеру, лошади, как и носороги, передвигаются четвероногой ходьбой, а с увеличением скорости — рысью и галопом.

Также впервые выяснилось, что когда бегемоты ускоряются, например, в погоне за конкурирующими самцами, в воздухе могут оказываться все четыре конечности. По оценкам ученых, такое «зависание» бывает довольно длительным, занимая примерно 15 процентов цикла движения (повторяющейся схемы шагов), что по времени составляет порядка 0,3 секунды.

© Royal Veterinary College

Сделанные в исследовании открытия расширяют научное представление о разнообразии способов передвижения крупных наземных животных. Так, слоны, самые большие наземные млекопитающие современности, используют только четырехногую ходьбу, не переходя на рысь. Они никогда не отрывают от земли четыре ноги одновременно, но при этом могут довольно быстро «бегать». Носороги умеют перемещаться такими же способами, как и более мелкие млекопитающие, в том числе галопом, хотя они тяжелее и в целом медленнее.

Ученые также отметили, что полученные данные полезны для реконструкции эволюционного развития бегемотов. Кроме того, исследование имеет практическое значение — ветеринары смогут использовать его результаты для улучшения диагностики и отслеживания травм и хромоты у гиппопотамов.

В комментарии The Guardian ведущий автор работы, профессор эволюционной биомеханики Джон Хатчинсон (John Hutchinson) добавил, что хотел бы продолжить исследование и выяснить, не отличаются ли детеныши бегемотов от взрослых сородичей в плане вариантов передвижения. На эту мысль ученого натолкнули дошедшие до него свидетельства о том, что карликовые гиппопотамы, в отличие от обыкновенных, умеют скакать галопом.

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