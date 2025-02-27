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Сутки без сна изменили клетки иммунной системы подобно ожирению
Новое исследование показало, как всего одна бессонная ночь может менять работу иммунных клеток, провоцируя у здоровых людей без лишнего веса воспалительные процессы, которые характерны для страдающих ожирением.
Ученые не устают напоминать о важности ночного отдыха и о последствиях даже кратких сбоев в режиме сна. Недавно исследователи предупредили, что спящие менее шести часов в сутки подвержены диабету второго типа сильнее, чем те, у кого сон длится семь-восемь часов. Ранее американские медики экспериментально доказали, что одна бессонная ночь способна ускорить проявление симптомов болезни Альцгеймера. В другой работе врачи пришли к выводу, что дефицит сна ослабляет коммуникацию между нейронами и сравнили этот эффект с действием алкоголя.
Свежая статья по этой теме недавно вышла в The Journal of Immunology. В ней специалисты из Институт диабета Дасмана (Кувейт) решили пронаблюдать, как качество сна влияет на моноциты — клетки иммунной системы. Их считают первой линией защиты организма, реагирующей на патогены и запускающей иммунный ответ.
К эксперименту привлекли 237 человек от 25 до 39 лет — 112 мужчин и 125 женщин, не страдающих диабетом, гипертонией, сердечными патологиями или другими серьезными болезнями. В зависимости от индекса массы тела участников разделили на три группы: худых, с лишним весом и с ожирением.
С помощью носимого устройства с акселерометром ActiGraph GT3X у добровольцев на протяжении семи дней отслеживали режим питания, физической активности и сна. Также участники сдавали кровь для определения уровня разных типов моноцитов и маркеров воспаления. Моноциты подразделяют на классические, промежуточные и неклассические. Последние «патрулируют» кровеносные сосуды, реагируя на признаки повреждений или патогенов, а также участвуют в регуляции иммунного ответа.
Анализ собранных данных показал, что люди с ожирением спали хуже всего: их сон был прерывистым и менее продолжительным. Кроме того, по сравнению с худыми добровольцами в этой группе наблюдался повышенный уровень неклассических моноцитов и маркеров хронического неспецифического воспаления.
В рамках того же исследования пятерых худых участников попросили не спать 24 часа. Образцы крови у них взяли в начале эксперимента, на следующее за бессонной ночью утро и в конце испытаний, после двух дней восстановления с полноценным сном и обычным образом жизни.
Врачи установили, что после суток без сна у добровольцев существенно повысился уровень неклассических моноцитов аналогично тому, как это происходило у людей с ожирением. После периода восстановления показатели вернулись к норме. Тем не менее медики предупредили, что сохранение подобных сдвигов может способствовать воспалительным процессам в организме и повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
Исследователи планируют продолжить работу и подробнее изучить влияние недосыпа на клетки иммунной системы, а также проверить, можно ли за счет улучшения качества сна устранить негативные изменения у людей с ожирением.
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