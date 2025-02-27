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Биологи осмотрели почти тысячу совиных дупел, подсчитывая численность «воскрешенной» сумчатой мыши
Австралийские ученые давно не могут адекватно оценить численность сумчатой мыши Дугласа — эндемичного грызуна, которого некоторое время считали исчезнувшим. Зверька сложно ловить традиционными методами мониторинга. Но на мышей регулярно охотятся совы — и группа биологов предложила отслеживать популяцию грызуна по скелетным останкам в дуплах хищных птиц. Специалисты рассмотрели почти тысячу дупел и выяснили, что число сумчатых мышей может быть даже больше, чем предполагали ранее.
Некоторые виды животных называют «воскресшими», поскольку их одно время считали вымершими — после чего находили в дикой природе. Так случилось, к примеру, с шелтинским пещерным раком (Orconectes sheltae): он считался исчезнувшим с 1988 года, когда его наблюдали последний раз в пещере Шелта в штате Алабама. Но во время экспедиции 2019-2020 годов биологи обнаружили двух живых особей и «воскресили» таксон.
Другой подобный эпизод известен в Австралии. Там с 1979 по 1992 год считали вымершей сумчатую мышь Дугласа (Sminthopsis douglasi), ее впервые описали по четырем музейным экземплярам и только спустя 13 лет встретили в естественной среде. По данным Международного союза охраны природы за 2015 год, статус этого мелкого хищного зверька (взрослая особь достигает 70 граммов в весе и 13 сантиметров в длину без хвоста) оценивался как близкий к уязвимому.
При этом стоит учитывать, что численность сумчатой мыши снижается, и, как отмечают специалисты, современную популяцию узнать крайне трудно. Зверь неуловим: успешность отлова часто составляет 1%, а за 10 прошедших лет вспышки чумы грызунов могли сильно сократить дикие популяции.
Австралийские биологи предложили новый метод подсчета нынешнего количества S.douglasi — они обратились к совиным дуплам, вернее, к костям, которые оставались там после трапезы сов. Результаты такого мониторинга опубликовал журнал Ecology and Evolution.
Ареал обитания сумчатой мыши Дугласа небольшой — сосредоточен в австралийском штате Квинсленд. Исследователи выбрали станцию Тоорак (Toorak) на северо-западе региона. Ранее там уже рассматривали состав подстилки совиных дупел — 210 точек в период между 1994-2001 годами.
Новый анализ за 12 месяцев 2023-2024-х добавил к выборке еще 706 точек. Правда, исторические данные использовали для сравнения, а первый этап нового исследования (280 дупел) отражал ситуацию последних пяти лет.
Всего в жилищах хищных Tyto javanica delicatula (птицы рода сипух) исследователи обнаружили кости 1007 особей позвоночных. Доля млекопитающих составила 73% (735 особей), птиц — 25,7% (259 особей), остальное — амфибии и рептилии. В скелетной коллекции прошлых лет доля сумчатых мышей была меньше, чем в современных наборах, особенно на первом этапе (3% против 30%). Остальные кости принадлежали длинноволосым крысам, домовым мышам и прочим грызунам.
Чтобы наверняка встретить останки исчезающей S.douglasi, в среднем требовалось осмотреть от семи до 20 дупел (в зависимости от сезона). Потенциальная численность вида, по оценкам ученых, оказалась гораздо выше, чем считалось ранее. Осталось только подтвердить эти выводы ловушками или камерами.
Вероятно, природоохранные меры в Тоораке сделали популяцию мышей устойчивой. Авторы исследования также подчеркнули, что анализ содержимого совиных дупел эффективнее, чем, например, ловушки, поскольку сумчатые мыши остаются ключевым объектом охоты сипух, к тому же на такой мониторинг не влияют вспышки чумы у грызунов.
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