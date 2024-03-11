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Сон повлиял на иммунитет
От количества сна зависит уровень гормона роста и пролактина в организме человека. Они влияют на качество иммунного ответа, выяснили ученые из Германии.
Физическое и психологическое здоровье человека во многом зависит от графика сна, который в современном мире удаётся соблюдать всего 15% людей. Исследования показали, например, что недостаточный сон увеличивает риск сахарного диабета второго типа, а резкое пробуждение по будильнику провоцирует скачок артериального давления.
Специалисты из Тюбингенского университета имени Эберхарда и Карла, Мюнхенского университета Людвига-Максимилиана и Любекского университета (все — в Германии), выяснили, что сон, помимо прочего, стимулирует иммунную систему человека. Результаты эксперимента, в котором участвовали семь мужчин и семь женщин, опубликовал журнал Brain, Behavior, and Immunity.
Участники исследования находились под наблюдением в течение двух 24-часовых сеансов. Ученые на протяжении каждого из периодов несколько раз измеряли концентрацию в крови людей Т-лимфоцитов — клеток, которые играют важную роль в работе иммунной системы. Во время одного из сеансов участникам эксперимента разрешалось спать ночью восемь часов (кровь забирал катетер на предплечье, не нарушая сна), а во время другого они могли лежать в постели, смотреть телевизор, слушать музыку, разговаривать с экспериментатором, чтобы уменьшить действие мелатонина, но не засыпать.
Людям, которые участвовали в исследовании, было от 18 до 30 лет. Все они были здоровыми, имели индекс массы тела от 20 до 25 (то есть нормальный), а также шесть недель перед экспериментом не совершали межконтинентальных перелетов, не употребляли алкоголя и психоактивных веществ, не сдавали кровь. Между сессиями проходило минимум четыре недели, условия эксперимента «выравнивались» таким образом, чтобы некоторые из участников не подвергались действию факторов, которые не влияли на остальных: например, женщины приезжали в лабораторию в одну и ту же фазу менструального цикла.
Оказалось, что результаты анализа крови во многом зависели от количества сна. У людей, которые ночью спали, улучшилась способность Т-клеток мигрировать к лимфатическим узлам. Именно там иммунная защита «тренируется», когда в организм попадает (например, в результате вакцинаци) антиген — вещество, которое расценивается как чужеродное.
Решающими факторами, которые вызвали такое поведение Т-клеток, ученые назвали гормон роста и пролактин: более высокий их уровень был у участников исследования, которые ночью спали. Эти вещества в дальнейшем можно использовать, чтобы стимулировать иммунную реакцию организма после вакцинации. Особенно это актуально для пожилых людей, для которых вакцины часто оказываются менее эффективными, пояснили авторы исследования.
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