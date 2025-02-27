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6 часов назад
НИУ ВШЭ
233

Ученые узнали, как мозг интерпретирует скрытые смыслы в общении

4.7

Международная команда с участием ученых НИУ ВШЭ изучила, как мозг понимает скрытые смыслы в речи. С помощью фМРТ исследователи обнаружили, что, если смысл очевиден, активны зоны, отвечающие за принятие решений, а при сложных и двусмысленных высказываниях включаются области, анализирующие контекст и намерения собеседника. Чем труднее задача, тем сильнее взаимодействуют эти зоны, помогая мозгу разобраться.

НИУ ВШЭ
# мозг
# намеки
# общение
# Сарказм
# смысл
C-E. Примеры заданий трех уровней сложности: простые, сложные и однозначные / © Shanshan Zhen, Mario Martinez-Saito, Rongjun Yu, Beyond what was said: Neural computations underlying pragmatic reasoning in referential communication, NeuroImage, Volume 306, 2025, 121022, ISSN 1053-8119, https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2025.121022

Исследование опубликовано в журнале NeuroImage. Каждый человек сталкивался с ситуацией, когда слова собеседника не совпадали с их настоящим смыслом. Мы понимаем намеки, сарказм и даже иронию, хотя формально произнесенные слова могут говорить об обратном. Этот процесс в когнитивной науке называется прагматическим мышлением — способностью извлекать смысл из контекста, даже если он не был явно выражен.

Международная команда ученых попыталась разобраться, как мозг справляется с такими ситуациями. Участники исследования играли в «референциальную игру» — это метод, позволяющий изучать, как люди интерпретируют неоднозначные сообщения. В каждом испытании на экране появлялись четыре доступные характеристики и три монстра — картофельный, баклажановый или грушевый. На каждом из них был аксессуар: синяя кепка, красная кепка или желтый шарф.

Говорящий давал подсказку, выделенную желтым прямоугольником, например: «красная кепка». Испытуемые должны были понять, о каком персонаже идет речь, но подсказка не всегда была однозначной, и правильный ответ зависел от контекста. Задания разделили на три уровня сложности: простые, сложные и однозначные. Всего было 96 заданий — по 32 для каждого уровня.

Чтобы понять, какие области мозга задействуются в процессе интерпретации, ученые записывали активность мозга участников с помощью функциональной МРТ (фМРТ). Это метод нейровизуализации, который позволяет изучать активность мозга в реальном времени. Также авторы статьи разработали шесть компьютерных моделей, чтобы понять, как люди анализируют информацию, на каких стратегиях построено их понимание.

Результаты показали, что, если человек быстро понимает смысл фразы и уверен в своем ответе, активны вентромедиальная префронтальная кора (vmPFC), которая помогает принимать решения, и вентральное полосатое тело (VS), связанное с ощущением правильного выбора.

Но когда смысл высказывания неочевиден, мозг перестраивает свою работу, задействуя другие области. Дорсомедиальная префронтальная кора (dmPFC) анализирует намерения собеседника и помогает разобраться в сложной ситуации. Передняя островковая кора (AI) реагирует на неопределенность и напряжение, участвуя в формировании эмоций. Нижняя лобная извилина (IFG) отвечает за обработку речи. Чем сложнее задача, тем активнее эти зоны взаимодействуют, помогая мозгу правильно интерпретировать смысл.

Исследователи также обнаружили, что способность понимать мысли и чувства других влияет на успешность выполнения задания. У тех, кто справлялся лучше, наблюдалась более активная связь между префронтальной и передней островковой корой, что говорит о большей гибкости их мышления. Ранее прагматическое мышление изучали в рамках общих моделей, предполагающих единые когнитивные механизмы. Однако данное исследование показало, что стратегии интерпретации у людей различаются.

«Понимание речи — это не просто вопрос интеллекта или памяти. Наш мозг использует сложную систему, которая объединяет язык, социальное мышление и анализ контекста, — комментирует научный сотрудник Международной лаборатории социальной нейробиологии НИУ ВШЭ Марио Мартинез Саито. — Полученные результаты могут найти и практическое применение. Возможно, благодаря таким исследованиям ваш голосовой помощник наконец поймет разницу между искренней похвалой и сарказмом».

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НИУ ВШЭ
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».
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НИУ ВШЭ
# мозг
# намеки
# общение
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